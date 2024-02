Kiel - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2024

Unser Kiel - St. Pauli Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwartet uns das absolute Topspiel der 2. Bundesliga. Kiel empfängt den Tabellenführer und hat die Möglichkeit gleichzuziehen. Wir erwarten eine ausgeglichene Partie mit Toren auf beiden Seiten.

Das Spitzenduo der 2. Bundesliga trifft sich zu einem spannenden Nord-Duell! St. Pauli ist in dieser Saison kaum zu bezwingen und musste insgesamt erst eine Niederlage hinnehmen, was vor allem auf die starke Defensivarbeit der Hamburger zurückzuführen ist. Die Störche aus Kiel können hingegen mit einer starken Offensive auftrumpfen, zeigten sich in der Verteidigung in dieser Saison jedoch mitunter durchaus anfällig.

Wir sehen den Tabellenersten zwar etwas im Vorteil, entscheiden uns aber lieber für eine „Über 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,65 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Kiel vs St. Pauli auf „Über 2,5 Tore“:

In den Spielen von Holstein Kiel fallen in dieser Saison im Schnitt 3,1 Treffer.

In fünf der letzten sechs Duelle zwischen Kiel und St. Pauli fielen mindestens drei Tore.

In vier der letzten fünf Heimspiele von Kiel wurden mindestens drei Treffer aufgelegt..



Kiel vs St. Pauli Quoten Analyse:

Der Tabellenführer aus Hamburg wird im Duell mit Kiel als leichter Favorit gesehen und steht daher mit einer Siegquote von etwa 2,1 in den Büchern der Wettanbieter. Den Störchen wird derweil eine Siegquote in Höhe von 3,20 zugewiesen, was nach der herben 1:5 Klatsche im Hinrundenspiel gegen St. Pauli keine große Überraschung ist.

Dass beide Teams mindestens einmal den Ball im gegnerischen Kasten unterbringen können, wird mit einer Quote von 1,55 für die entsprechende Wette als recht wahrscheinlich betrachtet. Ihr könnt euren bevorzugten Tipp für die kommende Partie zwischen Kiel und St. Pauli übrigens auch ganz bequem über eine der vielen guten Sportwetten Apps abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs St. Pauli Prognose: Wer sichert sich die Krone des Nordens?

Die Störche aus Kiel dürften im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Verlauf der aktuellen Saison sein. Mit 13 Siegen und 42 Punkten spielen die Norddeutschen eine Rolle im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga. Auch der Titelgewinn ist mit nur drei Punkten Rückstand auf den kommenden Gegner durchaus möglich.

Umso wichtiger wäre also der Heimsieg gegen den aktuellen Ligaprimus. Im Hinspiel kamen die Kieler jedoch überhaupt nicht ins Spiel und ließen vor allem am defensiven Ende mit fünf Gegentreffern einen grauenhaften Eindruck zurück. Im Schnitt bekommen die Störche in dieser Saison 1,3 Gegentore pro Partie, was immerhin noch für die zweitbeste Verteidigung im Ligavergleich reicht.

Das können in dieser Saison nur die Kiezkicker aus St. Pauli toppen, die in den ersten 22 Spielen gerade mal 19 Tore der Gegner verkraften mussten. So reicht eine nur leicht überdurchschnittliche Offensive für den momentan ersten Rang der Tabelle. Pauli sammelte erst eine Niederlage in dieser Saison, was mit großem Abstand ein absoluter Topwert ist. Zudem sind die Hamburger mit neun Punkteteilungen die Remis-Könige der 2. Bundesliga.

Bester Scorer im von Trainer Hürzeler favorisierten 3-4-3 Spielsystem ist Mittelfeldmann Marcel Hartel, der auf starke elf Tore und acht Torvorlagen kommt. Vor allem in den ersten Hälften der bisherigen Spiele hielt das Bollwerk von St. Pauli größtenteils dem Ansturm der Gegner stand. Im Schnitt bekamen die Kiezkicker das erste Gegentor erst in der 54. Spielminute eingeschenkt.

Kiel - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 4:0 Paderborn (A), 1:0 Schalke (H), 1:1 Magdeburg (A), 1:2 Fürth (A), 1:2 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:0 Braunschweig (H), 0:1 Magdeburg (A), 3:2 Fürth (H), 2:2 (3:4 n. E.) Düsseldorf (H), 2:1 Düsseldorf (A).

Letzte 5 Spiele Kiel vs. St. Pauli: 1:5 (A), 3:4 (H), 0:0 (A), 3:0 (H), 0:3 (A).



St. Pauli kann in dieser Saison mit einem geordneten Spielaufbau auftrumpfen. Beim Ballbesitz liegen die Hamburger mit 56 Prozent auf Platz 2 und in der Passgenauigkeit mit 85 Prozent auf dem ersten Platz im Ligavergleich.

Die Kieler liegen in diesen Bereichen mit jeweils dem sechsten Platz knapp im oberen Tabellendrittel. Dafür können sich die Störche auf ihr starkes Spiel über die Außen verlassen, welches gegen die standhafte Verteidigung der Gäste im kommenden Spiel durchaus wertvoll werden könnte. Kein anderes Team in der Liga bringt in dieser Spielzeit ihre Flanken so genau an den Mann wie Holstein Kiel mit im Schnitt 31 Prozent.

Im Rahmen der zweiten Fußball-Bundesliga trafen Kiel und St. Pauli in bisher 15 Partien aufeinander. Die Hamburger haben in der Bilanz mit sieben Siegen bei sechs Niederlagen leicht die Nase vorn. Erst zwei Mal endete ein Duell zwischen den beiden Mannschaften in einem Remis. Da dies jedoch in der laufenden Saison eine Spezialität von St. Pauli ist, könnte eine Wette auf ein Unentschieden durchaus eine Überlegung wert sein und ließe sich großartig mit einer Freiwette verbinden.

Unser Kiel - St. Pauli Tipp: Über 2,5 Tore

In den letzten beiden Partien zwischen Kiel und St. Pauli fielen jeweils mindestens sechs Treffer und beide Mannschaften konnten ein Tor erzielen. Wir erwarten zwar nicht unbedingt ein solch explosives Feuerwerk im anstehenden Spitzenduell, glauben jedoch an die offensiven Fähigkeiten in beiden Kadern.