Kiel - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten | 29.03.2025

Unser Kiel – Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.03.2025 lautet: Beide Teams hatten in letzten Zeit nicht oft Grund zum Jubeln, Kiel hat es jedoch noch schlimmer getroffen. Im Wett Tipp heute sehen wir mindestens drei Tore.

Am 29. März 2025 um 15:30 Uhr erwartet uns im Holstein Stadion ein spannendes Duell zwischen Holstein Kiel und Werder Bremen in der Bundesliga. Beide Teams stehen vor wichtigen Aufgaben: Holstein Kiel kämpft als Tabellenletzter (18. Platz, 17 Punkte) ums Überleben, während Werder Bremen (12. Platz, 33 Punkte) auf Stabilität und einen sicheren Tabellenplatz hofft.

Die Buchmacher favorisieren in der Kiel Werder Bremen Prognose die Gäste, doch mit Kiel als Gastgeber und dem unberechenbaren Fußball, den beide Mannschaften zeigen, ist alles möglich.

Unser Kiel Werder Bremen Wett Tipp heute lautet diesmal: „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,62 bei Betano .

Darum tippen wir bei Kiel vs Werder Bremen auf „Über 2,5 Tore“:

Kiel vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Für das anstehende Spiel zwischen Holstein Kiel und Werder Bremen am 29. März 2025, tendieren wir zur Wette auf „Über 2,5 Tore“. Diese Vorhersage basiert auf den jüngsten Statistiken und der Spielweise beider Teams, die in ihren letzten Begegnungen oft viele Tore erzielt haben. Trotzdem steigen die Gäste auch auf dem 1x2-Markt besser aus, für den Auswärtssieg finden sich Kiel Werder Bremen Quoten von 2,10, die ihr auch in den Sportwetten Apps anspielen könnt.