Kiel - Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 02.12.2023

Unser Kiel - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.12.2023 lautet: Seit 21 Zweitliga-Heimspielen hat Holstein Kiel keine Partie ohne Gegentor beendet. In unserem Wett Tipp heute hat das großen Einfluss.

Holstein Kiel befindet sich mit 26 Punkten nach 14 Spieltagen mitten im Aufstiegsrennen (3.). Auf Sicht könnten überraschenderweise die Heimspiele zum Problem werden. Nur Kaiserslautern und Osnabrück (je 15) kassierten in dieser Spielzeit mehr Heim-Gegentore als die Störche (14). Möglicherweise ist ein Gegentor gegen den Aufsteiger aus Wiesbaden (8.) schon zu viel. Die Gäste sind nur schwer zu bespielen. Außer St. Pauli (11) erlaubte kein Team der Liga weniger Gegentore als der SVWW (15).

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 1,94 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Kiel vs Wiesbaden auf „Doppelte Chance X2″:

Wiesbaden erlaubte bisher nur 15 Gegentreffer (2.).

Kiel kassierte in jedem der vergangenen 21 Zweitliga-Heimspiele mindestens ein Gegentor - laufender Vereins-Negativrekord!

Die Störche haben im eigenen Stadion ein negatives Torverhältnis (13:14).

Kiel vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Der Aufsteiger aus Wiesbaden mischt in dieser Saison das deutsche Unterhaus auf. Am letzten Spieltag verlor Wehen gegen Fürth (0:2), siegte zuvor jedoch in vier Zweitliga-Spielen in Serie. Verwendet ihr eine Gratiswette ohne Einzahlung, halten wir Siegquoten zwischen 3,75 und 4,20 für spielbar.

Als Tabellendritter werden die Kieler ohne Zweifel als Favorit gehandelt. In unseren Augen sind die Siegquoten bis 1,83 allerdings zu niedrig, denn die Störche sammelten bisher nur 1,43 Punkte pro Heimspiel.

Kiel vs Wiesbaden Prognose: Abwehr-Bollwerk aus Wiesbaden

Wehen Wiesbaden ärgerte in dieser Spielzeit schon so manchen Zweitligisten. Der Aufsteiger belegt mit einem ausgeglichenen Torverhältnis (15:15) und 21 Zählern derzeit den achten Tabellenplatz. Erst am vergangenen Spieltag endete eine Siegesserie von vier Spielen in Folge durch ein 0:2 gegen Greuther Fürth.

Das sollte die Mannschaft von Markus Kauczinski nicht aus der Fassung gebracht haben. Defensiv sind die Gäste nur schwer zu überwinden: 15 Gegentore nach zwölf Spieltagen sind der zweitbeste Wert der 2. Bundesliga. Nur Tabellenführer St. Pauli ließ weniger Gegentore zu (11).

Neben den Kiezkickern ist der SVWW das einzige Team, das in keinem Saisonspiel mehr als zwei Gegentore zuließ. Im Gegensatz dazu passierte dies den Kielern bereits in drei Partien. In der Offensive konzentrieren sich die Kauczinski-Schützlinge auf ihre Stärke, die Standards. 53 Prozent der eigenen Tore (8/15) fielen nach einem ruhenden Ball.

Schon jetzt beendete Wiesbaden vier Ligaspiele ohne Gegentor, ebenso wie Holstein Kiel. Allerdings kassierten die Störche in jedem der 21 vergangenen Zweitliga-Heimspiele mindestens ein Gegentor - laufender Vereins-Negativrekord. Durchschnittlich sammelten die Hausherren nur 1,43 Punkte pro Heimspiel, so dass eine Überraschung denkbar ist.

Kiel - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 3:0 Kaiserslautern (A), 4:2 HSV (H), 1:1 Osnabrück (A), 3:4 n.V. Magdeburg (H), 0:2 Nürnberg (H).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 0:2 Fürth (A), 2:1 Kaiserslautern (H), 3:1 Düsseldorf (A), 1:0 Rostock (H), 2:0 Osnabrück (A).

Letzte 5 Spiele Kiel vs. Wiesbaden: 1:2 (H), 6:3 (A), 3:0 (H), 0:0 (A), 1:1 (H).

In der jüngeren Vergangenheit sicherten sich die Kieler nur zwei Siege aus sechs direkten Duellen mit dem SV Wehen Wiesbaden. Wir setzen hinter einem weiteren Sieg der Störche ein Fragezeichen, denn sogar das Torverhältnis in den Heimspielen dieser Spielzeit fällt negativ aus (13:14). Durchschnittlich erlaubten die Kieler ihren Gästen in dieser Saison 2,00 Tore pro Spiel. Wiesbaden hingegen kassierte in den vorangegangenen Gastauftritten nur 1,29 Gegentore pro Partie.

Des Weiteren neutralisieren sich beide Mannschaften in ihrer jeweiligen Standard-Stärke. Kiel erzielte die meisten Tore nach ruhenden Bällen (11), Wiesbaden über die Hälfte der eigenen Treffer (53 Prozent). Antizipiert ihr ein ausgeglichenes Duell und wollt eine höhere Quote spielen, lohnt sich bei Bet-at-Home die Quote von 4,00 für eine „Unentschieden“-Wette. Kombiniert mit diesem Bet-at-Home Bonus ist ausreichend Value vorhanden.

Unser Kiel - Wiesbaden Tipp: Doppelte Chance X2

Wiesbaden verlor nur fünf der ersten 14 Begegnungen und gewann vier der letzten fünf Partien. Kiel ist im eigenen Stadion anfällig und hat in der Vergangenheit nur zwei der letzten sechs direkten Duelle gegen den SVWW für sich entschieden. Wir halten die „Doppelte Chance X2″ für eine geeignete Wettoption.