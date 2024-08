Kiel - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 31.08.2024

Unser Kiel - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.08.2024 lautet: Am 1. Spieltag fielen in den Begegnungen von Kiel (2:3 vs. Hoffenheim) und Wolfsburg (2:3 vs. Bayern) je fünf Tore. Im Wett Tipp heute reichen uns bereits zwei Tore weniger.