Kings - Pelicans Tipp, Prognose & Quoten | 12.04.2024

Unser Kings - Pelicans Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 12.04.2024 lautet: Sacramento begrüßt New Orleans in einem enorm wichtigen Spiel für beide Franchises. Wir sehen beide Teams im Wett Tipp heute auf Augenhöhe, erwarten jedoch einen offensiven Spielverlauf.

Wie spannend ist bitte das Rennen um die letzten Playoff-Plätze im Westen in diesem Jahr? Die Pelicans belegen momentan den sechsten Rang der Tabelle und würden sich somit als letztes Team direkt für die Postseason qualifizieren. Die Kings haben zwei Siege weniger auf dem Konto und müssten momentan den Umweg über das Play-In-Turnier nehmen. Traditionell fallen in den Duellen zwischen den beiden Teams recht viele Punkte und wir sehen keinen Grund, warum sich dies in der anstehenden Partie ändern sollte.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Über 218,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,90 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Kings vs Pelicans auf „Über 218,5 Punkte“:

In den letzten 9 Partien zwischen den Kings und Pelicans in Folge wurden mindestens 219 Punkte aufgelegt.

In den Spielen der Kings fallen in dieser Saison im Schnitt 231,6 Punkte.

Beide Mannschaften stellen in dieser Saison leicht überdurchschnittliche Offensiven.

Kings vs Pelicans Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen im kommenden Duell zwischen den Kings und Pelicans keinen Favoriten auf dem Parkett und vergeben daher beinahe gleich hohe Quoten für die Siegwetten beider Teams. Das Heimteam aus Sacramento wird mit einer Quote von 1,92 einen Hauch stärker als die Pelicans mit einer Quote von 2,08 bewertet.

Auf Seiten der Kings werden De´Aaron Fox mit einer Quote von 1,91 ganze 27,5 Punkte im Spiel zugetraut, während Zion Williamson von den Pelicans mit einer Quote von 1,84 und 26,5 Punkten knapp dahinter folgt. Diese Marke konnte der bullige Forward in fünf der letzten acht Spiele übertreffen, während der Guard der Kings in drei der letzten vier Spiele auf mindestens 28 Punkte kam. So könnte sich eine Punkte-Wette auf einen der beiden Stars durchaus lohnen, vor allem wenn ihr einen Anbieter wählt, bei dem ihr steuerfrei wetten könnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kings vs Pelicans Prognose: Können die Kings mal wieder ein Spiel gegen die Pels gewinnen?

Die Kings konnten die starke Leistung der Offensive aus der vergangenen Saison nicht in die laufende Spielzeit übertragen und stehen mit einem Offensive Rating von 118,7 nur auf dem 13. Platz im Ligavergleich. Dass die Defensive dafür ebenfalls im Durchschnitt rangiert, ist eine kleine Überraschung und war so nicht zu erwarten.

Mit einer Bilanz von 45-34 liegen die Kings jedoch nur auf dem achten Platz der Western Conference und müssten Stand heute im Play-In-Tournament gegen die Phoenix Suns und deren Star-Trio um den Einzug in die Playoffs kämpfen - es gibt sicherlich einfachere Aufgaben.

Die Pelicans underperformen trotz ihres enorm starken Net-Ratings von +4,7 (6. Platz) gewaltig und stehen mit einer Bilanz von 47-32 auf dem sechsten Platz im Westen. Mit diesem Wert sollten theoretisch 54 Siege eingefahren werden. Der Heimvorteil ist mit einem Rückstand von vier Siegen bei nur noch drei ausstehenden Spielen somit nicht mehr zu erreichen.

Einen großen Anteil am starken Abschneiden der Pelicans im Blick auf die erweiterten Statistiken hat die starke Defensive, die in dieser Saison auf ein Rating von 114,2 kommt und nur von drei Teams der gesamten NBA übertroffen wird. Die Formkurve spricht jedoch momentan nicht unbedingt für das Team aus dem Big Easy, so konnten vier der letzten sechs Spiele nicht gewonnen werden.

Kings - Pelicans Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kings: 105:112 Thunder (A), 107:77 Nets (A), 100:101 Celtics (A), 109:120 Knicks (A), 109:95 Clippers (H).

Letzte 5 Spiele Pelicans: 110:100 Trail Blazers (A), 113:105 Suns (A), 109:111 Spurs (H), 108:117 Magic (H), 111:124 Suns (H).

Letzte 5 Spiele Kings vs. Pelicans: 100:133 (H), 117:127 (H), 112:117 (A), 93:129 (A), 121:103 (A).

Auf Seiten von New Orleans konnte sich Zion Williamson nach einem vergleichsweise schwachen Start in die Saison zum klar besten Akteur seiner Farben mausern. Im Schnitt kommt der Forward auf 23 Punkte, sechs Rebounds und fünf Assists. Der positive Einfluss des US-Amerikaners auf das Spiel der Pelicans zeigt sich auch am Box-Plus/Minus-Wert von +4,1, welcher der beste aller Spieler von New Orleans ist. Diesen kann bei den Sacramento Kings nur Domantas Sabonis übertreffen, der auf einen positiven Wert von 6,5 kommt. Der Sohn von NBA-Legende Arvydas Sabonis legt in dieser Saison knapp 20 Punkte, 14 (!) Rebounds und acht Assists auf.

Dass die Pelicans nicht unbedingt als Lieblingsgegner der Kings gelten dürften, zeigt sich bei einem Blick auf den direkten Vergleich aus den letzten Jahren. In den letzten zehn Duellen zwischen den Rivalen im Westen konnte Sacramento nur drei Siege einfahren und musste sich sieben Mal geschlagen geben. Zuletzt setzte es gleich vier Niederlagen in Folge. Wenn ihr der Meinung seid, dass diese Serie in der anstehenden Begegnung nicht reißen wird, könntet ihr eine entsprechende Wette mit einer sehr ordentlichen Quote von 2,05 bei Betway abfeuern. Ihr habt noch nie etwas von diesem Top-Wettanbieter gehört? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf unseren großen Betway Test werfen!

Unser Kings - Pelicans Tipp: Über 218,5 Punkte

Die Kings verfügen nicht über die besten Verteidiger in der Zone und können den Korb daher nur bedingt effizient beschützen. Das spielt vor allem Zion Williamson in die Karten, der einen sehr großen Anteil seiner Abschlüsse in direkter Ring-Nähe sucht und in drei der letzten vier Partien gegen Sacramento mindestens 25 Punkte erzielen konnte. In den letzten zehn Duellen zwischen den beiden Mannschaften wurden im Schnitt 228,5 Punkte erzielt, wir erwarten auch in der kommenden Begegnung ein ähnliches Ergebnis.