Knicks - 76ers Tipp, Prognose & Quoten | 13.03.2024

Unser Knicks - 76ers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 13.03.2024 lautet: Am Sonntag erwischte New York gegen Philly in der Offense einen rabenschwarzen Tag. Im Wett Tipp heute rechnen wir im „Rückspiel“ mit einer deutlichen Steigerung der Hausherren.

Im Madison Square Garden treffen zwei Teams der Atlantic Division innerhalb von drei Tagen zum zweiten Mal aufeinander. Das erste Duell gegen die Knicks hatten die 76ers am Sonntag mit 79:73 für sich entschieden. So wenig Punkte in Summe hat es in der NBA zuletzt im Januar 2016 gegeben. Auch in den zweiten Vergleich gehen die Gäste als Außenseiter. Nach zunächst 7,5 Punkten liegt der Spread nun bei fünf Zählern.

Wir trauen den Hausherren die Revanche zu und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Betano die Wette „Sieg Knicks HC -3,5″.

Darum tippen wir bei Knicks vs 76ers auf „Sieg Knicks HC -3,5″:

Die Knicks holten 21 ihrer 37 Siege daheim

Die 76ers haben nur 6 der letzten 17 Spiele gewonnen

In 4 der vergangenen 5 Duelle gegen Gegner aus dem Osten konnte Philly den Spread nicht covern



Knicks vs 76ers Quoten Analyse:

In der Eastern Conference geht es eng zu. Die Teams auf den Plätzen vier bis acht trennen derzeit nur zwei Siege voneinander. Die Knicks stehen auf Rang 4 (37-27), die 76ers belegen den 6. Platz (36-28).

Bei der Knicks vs 76ers Prognose schlagen sich die neuen Wettanbieter erneut auf die Seite der Hausherren. Für einen Heimsieg bekommt ihr durchschnittliche Quoten von 1,41. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg von Philly mit Quoten im Schnitt von 2,94 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Knicks vs 76ers Prognose: New York kann sich auf seine Defense verlassen

Seit dem All-Star-Break läuft es bei den Knicks nicht mehr ganz so rund. Von neun Spielen konnte NY nur vier gewinnen. Noch kann man sich unter den Top 6 halten. Doch das Polster auf Rang 7 ist nur sehr gering. So müssen die Männer von Coach Tom Thibodeau aufpassen, dass sie ihren Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde nicht verlieren. Am Sonntag im ersten Duell gegen die 76ers hatte die Offensive große Probleme. 73 Punkte waren das schwächste Franchise-Ergebnis seit April 2018.

Zudem wurde eine neue Punkte-Negativmarke für diese NBA-Spielzeit aufgestellt. Zum fünften Mal in den letzten sechs Spielen kam New York im ersten Quarter nicht über die Marke von 20 Punkten hinaus. Bei den Hausherren wurden Julius Randle und OG Anunoby schmerzlich vermisst. Die Rückkehr von Anunoby steht aber unmittelbar bevor. Prunkstück der Knicks sind eigentlich die Abwehr (Platz 9 in der Defensive Efficiency) und die Rebounds. Doch in den letzten 20 Tagen waren die Zahlen hier auch nicht mehr so stark.

Auch die 76ers hatten zuletzt ihre Probleme. Seit Anfang Februar konnte Philly nur sechs von 17 Spielen gewinnen. Hauptgrund für diese Serie ist natürlich die Verletzung von MVP Joel Embiid. Der Star-Spieler wird erst im April zurückerwartet. So lange müssen die Kameraden das Franchise trotzdem im Playoff-Rennen halten. Das Polster auf die Pacers und die Heat wird aber immer kleiner. Am Sonntag bei den Knicks mussten die Gäste auch noch ohne Tyrese Maxey auskommen.

Ob Maxey am Dienstag mitwirken kann, entscheidet sich erst kurzfristig. So sprang beim Sieg Kelly Oubre mit 18 Punkten und zehn Rebounds in die Bresche. Doch vor allem in der ersten Hälfte hatte auch Philadelphia große Probleme und kam nur auf 37 Punkte. Das war der schwächste Wert für das Team seit Januar 2015. Mit weniger als sechs Minuten auf der Uhr lagen die Gäste noch mit neun Punkten zurück, drehten die Partie aber noch.

Knicks - 76ers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Knicks: 73:79 76ers (H), 98:74 Magic (H), 110:116 Hawks (H), 107:98 Cavaliers (A), 99:110 Warriors (H)

Letzte 5 Spiele 76ers: 79:73 Knicks (A), 95:103 Pelicans (H), 109:115 Grizzlies (H), 107:112 Nets (A), 120:116 Mavericks (A)

Letzte 5 Spiele Knicks vs 76ers: 73:79 (H), 110:96 (A), 128:92 (A), 108:119 (H), 108:97 (A)



Nach 471 Duellen führen die 76ers den Vergleich mit 264 Siegen zu 207 Niederlagen an. Die letzten vier Vergleiche gewann immer das Auswärtsteam. Zwischen 2017 und 2021 entschied Philadelphia 15 Partien in Folge gegen New York für sich.

In den letzten beiden Spielzeiten war diese Paarung aber immer ausgeglichen (2-2). In der laufenden Saison liegt NY noch mit 2-1 vorne. Die Defense der Knicks war in den letzten beiden Partien stark und ließ nur 79 und 74 Punkte zu. Hält man nun Philly auch unter einem Score von 103,5 Punkten, bekommt ihr dafür bei Intertops eine Quote von 1,61. Alle wichtigen Infos zur Intertops Anmeldung findet ihr bei uns.

Unser Knicks - 76ers Tipp: Sieg Knicks HC -3,5

So eine schlechte Offensiv-Performance wie am Sonntag werden die Knicks vor den eigenen Fans höchstwahrscheinlich nicht noch mal aufs Parkett legen. Hier erwarten wir eine deutliche Steigerung. Auch der Wert von 21 Turnovern, die zu 17 Punkten für Philly geführt haben, sollte verbessert werden. Dafür kann man aber wieder eine starke NY-Defense erwarten. Die Hausherren werden zudem auf Wiedergutmachung aus sein. Die eher formschwachen Gäste müssen immer noch ohne ihre wichtigsten Spieler auskommen. So rechnen wir am Ende sogar mit einem knappen Handicap-Sieg der Gastgeber.