Knicks - Heat Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2023

Unser Knicks - Heat Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 25.11.2023 lautet: Die New York Knicks empfangen die Miami Heat zum Showdown im Madison Square Garden. Beide Teams waren in den letzten Spielen gut aufgelegt. Wir rechnen für unseren Wett Tipp heute mit einem knappen Match, in dem jedoch nicht allzu wenig Punkte erzielt werden dürften.

Die Miami Heat sind das heißeste Team der NBA und gewannen neun der letzten zehn Spiele. Aber auch die Knickerbockers wussten zuletzt zu überzeugen und sammelten sechs Siege in den letzten acht Partien.

Wir sehen keinen großen Favoriten im kommenden Match und entscheiden uns für einen Wett Tipp heute „Über 212,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,90 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Knicks vs Heat auf „Über 212,5 Punkte“:

Die Knicks erzielen im Schnitt 110,1 Punkte pro Partie.

In 6 der letzten 7 Spiele der Knicks fielen mehr als 212,5 Punkte.

In 6 der letzten 7 Partien der Heat wurden über 212,5 Punkte erzielt.

Knicks vs Heat Quoten Analyse:

Das Heimteam aus New York wird von den besten Bookies mit deutscher Lizenz als Favorit gesehen, was die Heimsieg-Quote von nur 1,45 verdeutlicht. Ein Sieg der brandheißen Heat wird mit einer Quote von 2,8 beziffert, was durchaus verlockend klingt.

Knicks-Guard Jalen Brunson werden die meisten Punkte zugetraut, seine Over-/Under-Line liegt bei 23,5 Punkten und einer Quote von im Schnitt 1,85. Dahinter folgen Miamis Bam Adebayo und Knicks-Forward Julius Randle mit einer Over-/Under-Line von 20,5 Punkten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Knicks vs Heat Prognose: Können die Heat das Weiterkommen im In-Season-Tournament klar machen?

Die Heat stehen nach ihrem beeindruckenden Lauf zuletzt mit einer Bilanz von 10-5 auf dem dritten Platz der Eastern Conference. Zudem konnten beide bisherigen Spiele im neuen NBA-Cup gewonnen werden, sodass nur noch ein Sieg für eine sichere Teilnahme an der K.o.-Phase fehlt.

Mit einem Offensiv-Rating von 114,7 (Platz 12) und einem Defensiv-Rating von 111,2 (Platz 9) spielt das Team von Trainer Erik Spoelstra gewohnt grundsoliden Basketball. Vor allem von Downtown fallen die Würfe der Heat bisher gut, 39 Prozent verwandelte Dreier bedeuten Platz 4 im Ligavergleich. Zudem kann man die Gegner bisher gut im Ballvortrag stören und sammelt mit im Schnitt 9,0 die drittmeisten Steals der gesamten NBA.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Die Knicks hatten zu Saisonbeginn vor allem mit den schlechten Effizienzwerten ihrer beiden Stars Jalen Brunson und Julius Randle zu kämpfen und verloren vier der ersten sechs Spiele. Momentan steht man jedoch mit einer positiven Bilanz von 8-6 auf dem 6. Rang der Eastern Conference. Im NBA-Cup wurden bisher jeweils ein Sieg und eine Niederlage gesammelt.

Auch die Knickerbockers stehen mit einem Offensiv-Rating von 114,8 (Platz 11) und einem Defensiv-Rating von 110,3 (Platz 7) jeweils im gehobenen Mittelfeld der Liga. Obwohl New York mit einer Field-Goal-Percentage von nur 43 Prozent auf dem drittletzten Platz der NBA landet, können sie alleine durch die Tatsache, dass sie pro Spiel im Schnitt 14,3 Offensiv-Rebounds sammeln, einen überdurchschnittlichen Angriff stellen. Hervorzuheben ist dabei Center Mitchell Robinson, der sich mit 6,1 Offensiv-Rebounds pro Spiel in historisch guten Sphären bewegt.

Knicks - Heat Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Knicks: 100:117 Timberwolves (A), 122:108 Hornets (A), 120:99 Wizards (A), 116:114 Hawks (A), 98:114 Celtics (A).

Letzte 5 Spiele Heat: 129:96 Cavaliers (A), 118:100 Bulls (A), 97:102 Bulls (A), 122:115 Nets (H), 111:105 Hornets (A).

Letzte 5 Spiele Knicks vs. Heat: 92:96 (A), 112:103 (H), 101:109 (A), 86:105 (A), 111:105 (H).

Ein Blick auf die letzten zehn Duelle zwischen den Knicks und den Heat zeichnet ein ausgeglichenes Bild. Beide Teams konnten jeweils fünf Siege erringen. Vier der letzten fünf Heimspiele der Knicks wurden gegen Miami gewonnen.

Die Heat konnten in dieser Saison jedoch vier der letzten fünf Auswärtsspiele für sich entscheiden und erzielten dabei im Schnitt 114,6 Punkte. Die Knickerbockers hingegen gewannen die letzten drei Heimspiele in Folge und legten dabei beachtliche 122,0 Punkte auf.

Bam Adebayo von den Miami Heat konnte schon in acht der ersten 13 Partien ein Double-Double sammeln, könnte jedoch gegen die Rebound-Maschine der Knicks im kommenden Spiel durchaus daran scheitern. Eine Wette darauf könnte sich durchaus lohnen. Übrigens hat der von uns für das anstehende Match favorisierte Wettanbieter immer tolle Angebote zu bieten, wie zum Beispiel diesen NEObet Promotion Code.

Unser Knicks - Heat Tipp: Über 212,5 Punkte

Im Schnitt fallen in den Spielen der Knicks in dieser Saison 115,9 Punkte. In den Partien der Miami Heat werden durchschnittlich 119,6 Punkte erzielt. Wir erwarten auch in der anstehenden Partie zwischen den beiden Rivalen, aufgrund der guten Form beider Teams, dass die durchschnittlichen Werte bei den erzielten Punkten eingehalten werden können.