Knicks - Jazz Tipp, Prognose & Quoten | 31.01.2024

Unser Knicks - Jazz Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 31.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute empfangen brandheiße Knicks die Utah Jazz im altehrwürdigen Madison Square Garden. Das Team aus New York konnte seit dem Trade für OG Anunoby defensiv noch einen Gang nach oben schalten und ist momentan kaum zu bezwingen.

Ob die Knicks den Trade von Anunoby für Barret und Quickley gewonnen haben, kann natürlich nach so kurzer Zeit nicht abschließend bewertet werden. Für den Moment sieht es jedoch schwer danach aus, so hat der Edelverteidiger die Defense der Knicks eigenhändig auf ein anderes Level gehoben und weiß durch starke On/Off-Werte zu beeindrucken. Die Knicks stehen momentan bei sieben Siegen in Folge.

Wir setzen in unserem Wett Tipp heute “Sieg Knicks & Über 233,5 Punkte” mit einer Quote von 2,61 bei Intertops darauf, dass die Serie weitergeht.

Darum tippen wir bei Knicks vs Jazz auf “Sieg Knicks & Über 233,5 Punkte”:

Die Knicks gewannen 13 der letzten 15 Spiele.



Die Jazz verloren 4 der letzten 6 Partien.



In den letzten 6 Spielen ließen die Jazz im Schnitt 131 Punkte des Gegners zu.



Knicks vs Jazz Quoten Analyse:

Die Knicks gehen mit einer Siegquote von 1,54 als Favorit in die anstehende Begegnung mit den Utah Jazz, die zwar in den letzten Wochen ebenfalls einen starken Run hinlegen, in den letzten sechs Spielen diesen Aufschwung jedoch nicht fortsetzen konnten. Ein Sieg der Gäste wird demnach mit einer Quote von 2,28 deutlich unwahrscheinlicher gesehen.

Den Gastgebern wird von den Buchmachern eine Ausbeute von etwa 118,5 Punkten gegen die anfällige Jazz-Defense zugetraut. Die Quoten für eine Wette darauf, dass diese Marke über- oder unterschritten wird, liegen bei jeweils etwa 1,80. Für einen Knicks vs. Jazz Tipp würde sich die Nutzung des Intertops Einzahlungsbonus anbieten, um die Chancen auf einen satten Gewinn noch in die Höhe zu treiben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Knicks vs Jazz Prognose: Knicks sind zu stark für schwankende Jazz!

Die Knickerbockers aus New York können in dieser Saison schon auf einige Höhen und Tiefen zurückblicken. Der Start in die Spielzeit wirkte mitunter ziemlich holprig, was vor allem an den schwachen Wurfquoten der beiden Stars Jalen Brunson und Julius Randle lag. Die Ausbeute der Knicks-Alphatiere konnte sich jedoch stabilisieren und liegt nun mit 60 Prozent und 57 Prozent True-Shooting knapp über dem Liga-Durchschnitt.

Das Team aus dem Big Apple liegt mittlerweile mit einem Offensiv Rating von 118,8 und einem Defensiv Rating von 113,1 jeweils auf dem achten Platz im Ligavergleich und kommt damit auf das fünftbeste Net Rating der gesamten Liga, mit einem Wert von + 5,7. Nach Jalen Brunson, der auf 26 Punkte pro Partie im Schnitt kommt, ist Julius Randle der zweitbeste Werfer der Knicks mit durchschnittlich 24 Punkten pro Spiel. Der Forward wird in den kommenden Spielen jedoch verletzt ausfallen.

Die Jazz starteten schwach in die Saison und verloren 16 der ersten 23 Spiele. Dass die Spielzeit nicht zu einem kompletten Desaster verkommt, konnte jedoch mit einem enorm starken Lauf mit 15 Siegen aus den folgenden 19 Spielen eindrucksvoll verhindert werden. Zuletzt zeigte die Formkurve von Utah jedoch wieder steil bergab und es setzte, vor allem aufgrund einer stark anfälligen Verteidigung, wieder einige Niederlagen am Stück.

Im Schnitt erlauben die Jazz ihren Gegnern 119,3 Punkte pro Partie und stehen damit auf dem 23. Rang. Die über Teile der Saison gute Offense pendelte sich im Mittelmaß ein und konnte die defensiven Schwachstellen meist nicht überdecken. Das Net Rating der Jazz liegt mit -1,4 im negativen Bereich und deutet nicht auf eine Playoff-Teilnahme hin.

Knicks - Jazz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Knicks: 113:92 Hornets (A), 125:109 Heat (H), 122:84 Nuggets (H), 108:103 Nets (A), 126:100 Raptors (H).



Letzte 5 Spiele Jazz: 114:147 Nets (A), 134:122 Hornets (A), 123:108 Wizards (A), 124:153 Pelicans (A), 126:127 Rockets (A).



Letzte 5 Spiele Knicks vs. Jazz: 113:117 (A), 126:120 (H), 118:111 (A), 93:108 (H), 104:113 (A).



Im kommenden Match treten zwei der besten offensiven Rebounding Teams der Liga gegeneinander an. Die Knicks sammeln im Schnitt 12,5 Bälle am offensiven Brett ein, diesen Wert kann der lange Frontcourt der Jazz mit im Schnitt 12,7 ORB sogar noch toppen. Der Dreier der Jazz fällt in dieser Saison nicht gut und liegt für das Team mit einer Wurfquote von 35,8 Prozent unter dem Liga-Schnitt. Eine wichtige Rolle in der anstehenden Begegnung könnte auch die Fehleranfälligkeit der Jazz-Spieler spielen. Kein anderes Team der Liga wirft das Spielgerät so oft weg wie die Jazz mit im Schnitt 15,9 Turnover pro Partie.

In den letzten drei Partien zwischen den beiden Rivalen konnten die Knicks zweimal gewinnen. Im Schnitt fielen 235 Punkte. In fünf der letzten sechs Spiele ließen die Jazz mindestens 122 Punkte des Gegners zu, was nicht unbedingt dafür spricht, dass im kommenden Match gegen die Knicks mit wenigen Punkten zu rechnen ist. Zumal Jalen Brunson von den Knicks in acht der letzten zehn Spiele mindestens 30 Punkte scorte. Eine Wette auf viele Punkte des bulligen Guards könnte sich demnach durchaus lohnen und könnte ganz bequem über eine der vielen Sportwetten Apps abgegeben werden.

Unser Knicks - Jazz Tipp: Sieg Knicks & Über 233,5 Punkte

Die Jazz können ihren Laden hinten momentan nicht zusammenhalten und bekommen regelmäßig eine ordentliche Ladung an Gegenpunkten eingeschenkt. Gegen brandheiße Knicks um den starken Brunson dürfte es nicht leicht werden, diesen Trend umzukehren. In drei der letzten fünf Spiele erzielte New York mindestens 122 Punkte. Es würde uns schwer wundern, wenn dies nicht auch gegen die Jazz gelingen würde.