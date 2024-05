Knicks - Pacers Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2024

Unser Knicks - Pacers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 07.05.2024 lautet: Die New York Knicks empfangen nach einer epischen Erstrunden-Serie gegen die 76ers die Indiana Pacers im heimischen Madison Square Garden. Wir sehen die Hausherren in unserem Wett Tipp heute aufgrund der deutlich besseren Defensive dabei klar im Vorteil.

Willkommen in der zweiten Runde der diesjährigen NBA Playoffs! Die New York Knicks und die Indiana Pacers lieferten sich schon einige legendäre Postseason-Schlachten und könnten auch in dieser Hinsicht in diesem Jahr nicht enttäuschen. Mit Jalen Brunson steht der aktuell wohl beste Spieler der Playoffs auf der Seite der Knicks.

Deshalb entscheiden wir uns im ersten Duell der beiden Teams im Wett Tipp heute für “Sieg Knicks & Über 216,5 Punkte” mit einer Quote von 2,55 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Knicks vs Pacers auf “Sieg Knicks & Über 216,5 Punkte”:

In 5 der letzten 6 Spiele der Knicks gegen die Pacers wurden mehr als 216,5 Punkte erzielt.

Die Knicks gewannen 5 der letzten 7 Heimspiele gegen die Pacers.

In den Spielen der Pacers in diesen Playoffs fielen im Schnitt 223,5 Punkte.



Knicks vs Pacers Quoten Analyse:

Das Heimteam aus New York geht auch aus Sicht der Buchmacher als Favorit in dieses Duell, was angesichts der Tatsache, dass es hier zum Matchup des Tabellenzweiten gegen den Sechsten kommt, nicht verwundern dürfte. Auf dem Zwei-Weg-Markt äußert sich dies mit einer Siegquote für die Gastgeber in Höhe von 1,40, gegenüber einer Siegquote der Pacers in Höhe von 2,80.

Dabei wird vor allem Jalen Brunson wieder ein großer Anteil in der Offensive der Knicks zugetraut. Die Over-/Under-Line des aktuell besten Scorers der Playoffs liegt bei 34,5 Punkten und Quoten von etwa 1,87. Dass der Aufbauspieler diese Marke gegen die schwache Defensive der Pacers knacken kann, dürfte außer Frage stehen, sodass eine “Brunson Über 34,5 Punkte”-Wette in Verbindung mit einer Freiwette ohne Einzahlung sicherlich eine Überlegung wert sein sollte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Knicks vs Pacers Prognose: Kann Tyrese Haliburton sich gegen die Knicks steigern?

Was für eine erste Serie von Jalen Brunson gegen die starken 76ers um den noch amtierenden MVP Joel Embiid. Der bullige Guard legte im Schnitt 35,5 Punkte auf und war von keinem Gegenspieler dabei wirklich zu stoppen. Bemerkenswert dabei ist, dass der Distanzwurf des 27-Jährigen bisher in dieser Postseason mit im Schnitt 29 Prozent eher schlecht fällt.

Auf Seiten der Pacers dürfte Aaron Nesmith die durchaus ambitionierte Aufgabe bekommen, den Point Guard der Knicks im Zaum zu halten. Der Small Forward ist ein ordentlicher Verteidiger, hatte jedoch mitunter in der ersten Runde schon Probleme gegen die alternden Damian Lillard und Khris Middleton seinen Mann zu stehen und kam in der ersten Runde gegen die Bucks auf einen leicht negativen defensiven Box-Plus/Minus-Wert von -0,1. Mit Jalen Brunson in dieser Verfassung wartet nun ein ganz anderes Kaliber auf den 24-Jährigen.

Die Pacers gewannen die Erstrunden-Serie gegen die verletzungsgeplagten Bucks am Ende in sechs Spielen und taten sich dabei verhältnismäßig schwer. Nachdem Pascal Siakam in den ersten beiden Partien noch deutlich über 30 Punkte auflegen konnte, tauchte der Kameruner im Verlauf der Serie immer weiter ab und kam in den folgenden vier Spielen nur noch auf einen Schnitt von 15,3 Punkten. Gegen die starken Knicks muss der Forward seinen Output und seine Effizienz deutlich steigern, damit die Pacers eine Chance auf das Erreichen der Eastern Conference Finals haben können.

Auch der zweite Star in den Reihen des Teams aus Indianapolis muss in der Serie gegen die Knicks abliefern. Wir reden natürlich von Tyrese Halliburton, der in der ersten Hälfte der Regular Season noch wie der beste Offensivspieler der gesamten Liga aussah, seit seiner Verletzung jedoch ein Schatten seiner selbst ist. Auch gegen die Bucks konnte der Guard im Schnitt nur 16 Punkte beisteuern, legte aber immerhin 9,3 Assists für seine Mitspieler auf.

Knicks - Pacers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Knicks: 118:115 76ers (A), 106:112 76ers (H), 97:92 76ers (A), 114:125 76ers (A), 104:101 76ers (H).

Letzte 5 Spiele Pacers: 120:98 Bucks (H), 92:115 Bucks (A), 126:113 Bucks (H), 121:118 Bucks (H), 125:108 Bucks (A).

Letzte 5 Spiele Knicks vs. Pacers: 111:125 (H), 109:105 (H), 126:140 (A), 136:141 (H), 138:129 (A).



Im Duell der Knicks und Pacers kommt es auch zu einem Kampf der Systeme. Die Knicks stellten in der abgelaufenen Saison mit einem Wert von 95 die langsamste Offensive der Liga. Die Pacers auf der Gegenseite kamen auf einen Wert von 101,7, was für den zweiten Platz im Ligavergleich reichte. Dieser Wert zeigt die durchschnittlichen Angriffs-Possessions eines Teams über 48 Minuten.

Dabei darf bei den Knicks jedoch nicht die Tatsache außer Acht gelassen werden, dass mit einer Offensive Rebound Rate von 30 Prozent gut ein Drittel der eigenen Fehlwürfe wieder eingesammelt werden können, wodurch sich die Zeitspanne einer Possession deutlich steigert. Auch gegen die Pacers wird die starke Arbeit am offensiven Brett der Knicks um den deutschen Center Isaiah Hartenstein ein wichtiger Faktor werden.

Die Pacers trafen in der regulären Saison ihre Distanzwürfe mit im Schnitt 37,4 Prozent noch überdurchschnittlich gut, mussten dabei aber in den ersten sechs Spielen dieser Postseason in dieser Hinsicht schon etwas Federn lassen und kamen nur auf eine Wurfquote von 34 Prozent von Downtown. Bester Werfer mit einem nennenswerten Volumen auf Seiten des Teams von Trainer Carlisle war bisher Center Myles Turner, der 18 seiner 41 Dreier verwandeln konnte.

Der Stretch Big kam in der ersten Serie auf einen Schnitt von 19,8 Punkten. Bei Bet-at-Home bekommt ihr für eine “Turner Über 16,5 Punkte”-Wette eine Quote in Höhe von 1,80 angeboten. Alles Wissenswerte über den Top-Anbieter findet ihr in unserem großen Bet-at-home Testbericht.

Unser Knicks - Pacers Tipp: Sieg Knicks & Über 216,5 Punkte

Die Pacers erlaubten ihren Gegnern in dieser Saison im Schnitt über 120 Punkte pro Partie zu erzielen, konnten auf der Gegenseite aber mit der zweitbesten Offensive der Liga überzeugen. Auch in den letzten fünf Duellen mit den Knicks zeigte sich dies mit im Schnitt 252 (!) Punkten pro Spiel. Bei den Knicks steht mit Jalen Brunson eine offensive Ein-Mann-Abrissbirne bereit, die in den letzten drei Partien jeweils mindestens 40 Punkte auflegen konnte und auch gegen die Pacers keine allzu großen Schwierigkeiten haben sollte, zu seinen Spots zu kommen. Wir erwarten eine punktereiche Partie mit einem recht klaren Vorteil für die Gastgeber.