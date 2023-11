Köln – Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2023

Unser Köln - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.11.2023 lautet: Gegen den Effzeh sehen wir die Gäste aus Augsburg als leichten Favoriten.

Augsburg verlor nur eines der letzten acht Duelle in der Domstadt (4S, 3U). Eine Bilanz, die es aufrechtzuerhalten gilt. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,85 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Köln vs Augsburg auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Köln vs Augsburg Quoten Analyse:

Wer sich auf die Suche nach einem klaren Favoriten in diesem Match begibt, wird zu keinem Ergebnis gelangen. Die Wettanbieter visieren eine recht ausgeglichene Begegnung an und räumen lediglich aufgrund des Heimvorteils dem Effzeh marginal Vorteile ein. Grundlegend bewegen sich die Köln Augsburg Quoten für Siegwetten zwischen 2,38 und 2,88. Im Falle einer Punkteteilung steht mehr als der 3,50-fache Wetteinsatz im Raum.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine Tendenz zu drei oder mehr Treffern im Spiel ab. Da die Augsburger in den letzten zwei Spielen unter dem neuen Coach Jess Thorup acht Tore erzielten und vier Gegentore kassierten, ist die Sicht der Bookies, von denen einige Gratiswetten & Freebets im Gepäck haben, durchaus nachvollziehbar.

Köln vs. Augsburg Prognose: Rutschen die Domstädter ans Tabellenende?

Steffen Baumgart war einst in Köln als Trainer unantastbar. Nach dem vernichtenden 0:6 gegen RB Leipzig und dem Ausscheiden im DFB-Pokal ist der Übungsleiter bei den Verantwortlichen vermutlich in der Gunst gesunken. Für den 51-Jährigen könnte es sich beim Match gegen Augsburg um ein Endspiel handeln. Im Falle einer weiteren Niederlage oder eines Remis besteht die Gefahr, die Rote Laterne von Mainz überreicht zu bekommen.

Auf heimischem Boden wurden den Geißböcken bisweilen die Hörner gestutzt. Nur drei Punkte brachten die vier Liga-Heimspiele mit sich. Der Abwehr-Verbund hielt in dieser Saison in keinem der vier Duelle im RheinEnergieStadion hinten die Null. Als Lichtblick ist jedoch das 3:1 gegen Gladbach am vorletzten Spieltag zu betrachten.