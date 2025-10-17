Köln - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 18.10.2025

SPORT1 Betting 17.10.2025 • 18:00 Uhr Köln - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geben die Jungspunde beim FCA den Ton an?

Unser Köln - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.10.2025 lautet: Beide Mannschaften suchen im Wett Tipp heute schnellstmöglich den Weg ins letzte Drittel.

Zur Länderspielpause haben die Geißböcke den sechsten Rang belegt. Im internationalen Vergleich sind die Domstädter auf elitärem Niveau unterwegs. Nur der FC Thun (2,0 Punkte pro Spiel) legt als Aufsteiger einen besseren Punkteschnitt als die Hausherren vor der Köln Augsburg Prognose auf den Tisch.

Auf den FCA haben die Schützlinge von Lukas Kwasniok bereits nach sechs Spieltagen ein kleines Polster von vier Zählern aufgebaut. Im direkten Duell erwarten wir einen offenen Vergleich. Für unseren Köln Augsburg Wett Tipp heute greifen wir in der Merkur Bets App auf eine Quote von 1,85 zu und spielen “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Köln vs Augsburg auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Köln und Augsburg haben jeweils schon 11 Treffer erzielt.

Köln und Augsburg haben an allen Spieltagen mindestens ein Tor erzielt.

Augsburg bringt die schwächste erwartbare Defensive auf das Feld (13,75 xGA) - Köln (10,20 xGA) rangiert im Ligavergleich auf Position 14.

Köln vs Augsburg Quoten Analyse:

Habt ihr euch bei Merkur Bets angemeldet, steht euch ein reichhaltiges Angebot an Köln Augsburg Wettquoten zur Verfügung. Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die Länderspielpause gegangen und wollen das gute Gefühl am liebsten direkt wieder empfinden.

Seit fünf Bundesliga-Duellen sind die Geißböcke gegen die Fuggerstädter ungeschlagen (3S, 2U). Für die Buchmacher ist ein Heimsieg laut Köln Augsburg Quoten erneut das wahrscheinlichste Szenario.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Augsburg Prognose: Viele Momente im Strafraum

Sandro Wagner ist nicht nur in den Pressekonferenz unterhaltsam. Mit seiner Mannschaft erlebt der 37-Jährige zu Beginn seiner Laufbahn als Bundesliga-Trainer regelmäßig aufregende Partien. Eine weitere unterhaltsame Paarung erwarten wir im Köln vs. Augsburg Tipp.

Die Fuggerstädter sind das einzige Bundesliga-Team, das an jedem Spieltag Teil einer Begegnung mit Toren für beide Mannschaften gewesen ist. Laut unserer Köln gegen Augsburg Prognose setzen die Gäste diesen Trend fort.

Nicht weniger aufreibend sind die ersten Bundesliga-Wochen der Geißböcke nach ihrer Rückkehr ins deutsche Oberhaus verlaufen. Durchschnittlich fielen in den sechs Partien der Hausherren 3,33 Treffer pro Spiel.

Dieser Schnitt liegt zwar unter den Torfestivals des FCA (4,00 Tore pro Spiel), würde für die Erfüllung unseres Köln Augsburg Tipp vollkommen ausreichen.

Köln - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:0 Hoffenheim (A), 1:2 VfB Stuttgart (H), 1:3 RB Leipzig (A), 3:3 Wolfsburg (A), 9:1 RW Essen (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Ulm (H), 3:1 Wolfsburg (H), 1:2 Heidenheim (A), 1:4 Mainz (H), 1:2 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Köln vs. Augsburg: 1:1 (A), 1:1 (H), 3:1 (A), 3:2 (H), 4:1 (A).

Den gegnerischen Strafraum haben beide Mannschaften bisher ziemlich erfolgreich attackiert. Nur die vier Top-Teams aus München (25), Frankfurt (17), Leverkusen (12) und Dortmund (12) haben mehr Tore als die Domstädter und die Fuggerstädter (je 11) erzielt.

Darüber hinaus haben beide Kontrahenten aus unserer Köln - Augsburg Prognose bisher an jedem Spieltag mindestens einen Torjubel präsentieren dürfen. Gleiches galt für die vorangegangenen fünf direkten Duelle.

Sandro Wagner erfüllt in dieser Saison die Vorgaben von Vereinsseite und ermöglichten talentierten Spielern aus der Jugendabteilung den Weg in die Startelf. Dafür wurde er am vergangenen Spieltag fürstlich entlohnt.

Der 18-Jährige Noahkai Banks brachte den FCA nach einer Ecke in Führung. Sein ehemaliger Zimmergenosse aus FCA-Internatszeiten, Mert Kömür, ist schon seit Wochen als Scorer bekannt.

Kömür ist mit zwei Toren sowie zwei Torvorlagen bester Scorer der Wagner-Auswahl, hat die meisten Schüsse (13) und erwartbaren Tore (1,22 xG) im Team erzielt und die meisten Pässe im Angriffsdrittel gespielt (67).

So seht ihr Köln - Augsburg im TV oder Stream:

18. Oktober 2025, 15.30 Uhr, RheinEnergieStadion, Köln

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky

Eine produktive Angriffsreihe ist für beide Mannschaften im Hinblick auf ihre Defensivreihen dringend erforderlich. Augsburg erlaubte ligaweit die meisten erwartbaren Gegentore (13,75 xGA).

Viel besser stehen die Hausherren in dieser Disziplin nicht dar. Köln kassierte 10,20 erwartbare Gegentore - ausreichend nur für Platz 14 im Bundesliga-Vergleich.

Köln vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Heintz, Hübers, Schmied - Sebulonsen, Johannesson, Martel, Lund - Thielmann, Kaminski, El Mala

Ersatzbank Köln: Zieler, Özkacar, Krauß, Huseinbasic, Castro-Montes, Kainz, Maina, Ache, Waldschmidt, Bülter

Startelf Augsburg: Dahmen - Jakic, Matsima, Banks, Giannoulis - Fellhauer, Rexhbecaj, Massengo, Saad - Rieder, Kömür

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Zesiger, Schlotterbeck, Kade, Claude-Maurice, Gharbi, Dardari, Essende, Tietz

Gespannt dürfen wir sein, welche taktischen Kniffe beide Trainer für das kommende Wochenende vorbereitet haben. Wagner veränderte seine Startelf beim Sieg gegen Wolfsburg (3:1) im Vergleich zur Vorwoche auf fünf Positionen um. Außerdem schickte er seine Profis erstmals im 4-4-2 auf den Rasen - mit Erfolg.

Lukas Kwasniok kann voraussichtlich wieder auf seinen zuletzt angeschlagenen Top-Torschützen zurückgreifen. Es ist aber unklar, ob Marius Bülter erst auf der Bank Platz nehmen oder direkt in die Anfangsformation beordert wird.

Unser Köln - Augsburg Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Für eine Anmeldung bei Merkur Bets könnt ihr einfach unserer Anleitung folgen und dort direkten Zugriff auf die Wettquoten erhalten. Wir erwarten eine intensive Paarung, in der beide Mannschaften auf ihre Torchancen kommen.