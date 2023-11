Köln - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2023

Unser Köln - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.11.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass mal wieder der Hurricane ein Faktor beim Bayern-Sieg sein wird.

Am Freitagabend hat der FC Bayern die Chance, mit einem Dreier im Auswärtsspiel in Köln zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der Bundesliga zu erklimmen. Drei Zähler sind auch das klare Ziel, um maximalen Druck auf Leverkusen aufzubauen, das einen Tag später in Bremen ran muss. Wenn man sich die letzten Duelle des FCB mit den Geißböcken ansieht, dann klingt das nach einer klaren Angelegenheit. Harry Kane will dabei sein Torkonto weiter ausbauen, was wir ihm in seiner aktuellen Verfassung durchaus zutrauen.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Bayern & Torschütze Kane“ mit einer Quote von 1,74 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Köln vs Bayern auf „Sieg Bayern & Torschütze Kane“:

Köln steht mit einer 1-3-7-Bilanz und 9:23 Toren auf dem vorletzten Platz.

Harry Kane erzielte in den letzten 6 Pflichtspielen für die Bayern 12 Tore.

Von den letzten 18 Duellen mit dem Effzeh haben die Münchner keines verloren und 16 gewonnen.

Köln vs Bayern Quoten Analyse:

Aus 100 ganze 1.000 Euro machen? Das geht mit einem Tipp auf einen Kölner Sieg. Einziger Haken: Die Wette muss dann auch richtig sein. Empfehlen können wir diesen Tipp nicht. Denjenigen, die ihr Glück trotzdem versuchen wollen, raten wir unbedingt zur NEObet Freiwette ohne Einzahlung.

Während man mit einer erfolgreichen Wette auf den Effzeh seinen Wetteinsatz also in etwa verzehnfachen kann, liegen die Quoten für einen Tipp auf die Bayern bei kaum nennenswerten Zahlen bis 1,25. Ein Tor trauen die Bookies den Gastgebern aber zu, wie Wettquoten von höchstens 1,62 für den Wettmarkt „Beide Teams treffen“ untermauern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Bayern Prognose: Effzeh stellt die Münchner nicht vor Probleme

Mit gerade einmal sechs Punkten nach elf Spieltagen spielt der 1. FC Köln die zu diesem Zeitpunkt zweitschlechteste Saison seiner Bundesliga-Historie. Weniger Zähler zum Vergleichszeitpunkt hatten die Geißböcke nur vor sechs Jahren. Am Ende der damaligen Spielzeit 2017/18 stiegen sie als Tabellenletzter in die 2. Bundesliga ab.

In der laufenden Saison holten sie bislang nur einen Sieg im Derby zuhause gegen Gladbach. Sieben der übrigen zehn Partien hat der Effzeh verloren. Immerhin: An den letzten vier Spieltagen gab es nur eine Pleite neben dem bereits erwähnten Sieg und zwei weiteren Remis.

Seit knapp acht Monaten oder umgerechnet 21 Pflichtspielen (19 in der Bundesliga, 2 im DFB-Pokal) wartet Köln auf eine weiße Weste. Auf der anderen Seite haben die Geißböcke an den ersten elf Spieltagen der laufenden Saison selbst gerade einmal neun Tore geschossen. So wenige Treffer nach elf Partien hatte noch kein Team in der Bundesliga-Geschichte.

Gegen die Münchner hat der Effzeh seine letzten neun Heimspiele im Oberhaus alle verloren. Gegen keine andere Mannschaft hatten die Kölner je eine längere Niederlagen-Serie auf heimischem Rasen. Überhaupt verloren die Geißböcke gegen keinen anderen Gegner so viele Heimspiele wie gegen den Rekordmeister (26).

Köln - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 Bochum (A), 1:1 Augsburg (H), 2:3 Kaiserslautern (A), 0:6 RB Leipzig (A), 3:1 Gladbach (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:2 Heidenheim (H), 2:1 Galatasaray (H), 4:0 Dortmund (A), 1:2 Saarbrücken (A), 8:0 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Bayern: 1:2 (H), 1:1 (A), 0:4 (H), 2:3 (A), 1:5 (A)

Heim- und Auswärtsspiele zusammengenommen, sind die Münchner seit 18 direkten Bundesliga-Duellen ungeschlagen. 16 dieser letzten 18 Vergleiche mit den Kölnern haben sie für sich entschieden. Zudem hat der FCB keines der letzten 52 Aufeinandertreffen mit einer Mannschaft auf einem Abstiegsplatz verloren. Die letzte solche Pleite gab es am 15. März 2008 beim damaligen Letzten Energie Cottbus. Von den besagten letzten 52 Duellen mit Teams auf einem Abstiegsrang hat der Rekordmeister 44 gewonnen. Aktuell blicken die Bayern auf drei gewonnene Pflichtspiele in Serie zurück.

Mit 42 Toren nach elf Spieltagen stellt das Team von Thomas Tuchel die mit Abstand beste Offensive der Bundesliga. 17 Tore gehen auf das Konto von Harry Kane, der damit allein fast doppelt so viele Treffer vorweisen kann wie die gesamte Kölner Mannschaft. In seinen letzten vier Pflichtspielen für die Münchner (3 in der Liga, 1 in der CL) traf Englands Kapitän immer mindestens doppelt. Ein Tipp darauf, dass Kane auch am Freitag wieder mindestens einen Doppelpack schnürt, bringt zum Beispiel bei Happybet Sportwetten eine Quote von 2,60. Weiter zurückblickend schaffte es der Hurricane in jeder der letzten sechs Partien für den FCB auf die Anzeigetafel. Insgesamt erzielte er bei seinen letzten sechs Einsätzen für die Münchner zwölf Treffer.

Unser Köln - Bayern Tipp: „Sieg Bayern & Torschütze Kane“

Am Freitag kann Kane im vierten Ligaspiel in Folge mindestens einen Doppelpack erzielen, womit er den entsprechenden Rekord von Lothar Emmerich für Borussia Dortmund (1967) sowie von Tomislav Maric für Wolfsburg (2001) egalisieren würde. Mindestens einen Treffer sollte der Superstar in seiner aktuellen Verfassung beim Vorletzten zustande bringen. Am Erfolg der Gäste haben wir in der derzeitigen Situation keine Zweifel.