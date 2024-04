Köln - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2024

Unser Köln - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen die Geißböcke als leichter Quoten-Favorit in dieses immens wichtige Duell. Möglicherweise hilft den Hausherren die anfällige VfL-Defensive.