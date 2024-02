Köln - Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 16.02.2024

Unser Köln - Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir in einem spannenden Duell zwischen Köln und Bremen aufgrund von defensiven Defiziten auf beiden Seiten von ein paar Toren aus.

Wichtiges Spiel für beide Teams! Während die Kölner dringend Punkte benötigen, um endlich Abschied von den Abstiegsrängen nehmen zu können, segelten die Nordmänner aus Bremen durch zuletzt gute Leistungen in halbwegs sichere Gefilde. Die Geißböcke stellen die schwächste Offensive der Liga, daher sehen wir Werder Bremen klar im Vorteil.

Unser präferierter Tipp für das kommende Duell lautet daher: „Bremen gewinnt & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 3,60 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Köln vs Bremen auf „Bremen gewinnt & Über 1,5 Tore“:

Köln erzielte bisher nur neun Tore in den ersten zehn Heimspielen.

Bremen gewann drei der letzten vier Spiele.

In den letzten sechs Spielen zwischen Köln und Bremen fielen immer mindestens zwei Treffer.



Köln vs Bremen Quoten Analyse:

Tatsächlich werden die Kölner von den Buchmachern im kommenden Match gegen Bremen leicht favorisiert und erhalten daher eine Siegquote in Höhe von 2,50. Die Gäste aus dem hohen Norden liegen mit einer 2,90 Quote leicht darüber. Bei einer erfolgreichen Wette auf ein Remis würde sich der Wetteinsatz mehr als verdreifachen.

Dass beide Teams treffen, wird derweil als recht wahrscheinlich angesehen. So liegt die Quote für eine entsprechende Wette gerade einmal bei 1,65. Eine Wette dagegen könnte ob der schwachen Trefferquote der Kölner eine Überlegung Wert sein und ließe sich hervorragend mit einem starken Sportwetten Einzahlungsbonus verbinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Bremen Prognose: Die Kölner Offensive bleibt weiter harmlos!

Die Kölner starteten katastrophal in die laufende Saison und verloren sechs der ersten sieben Spiele bei einem Remis. In der gesamten Hinrunde konnten nur zwei Siege eingefahren werden. Immerhin verloren die Geißböcke nur eins der ersten vier Rückrundenspiele, erzielten in diesen Spielen jedoch auch nur 1,0 Tore im Schnitt. So bleibt der Kölner Angriff weiterhin größtenteils harmlos.

Mit 16 Punkten bekleidet der 1.FC den 16. Platz und hat fünf Punkte Rückstand auf Union Berlin und einen Nicht-Abstiegsplatz. Mit 15 Treffern und 35 Gegentoren stellt man mit -20 das zweitschlechteste Torverhältnis der gesamten Liga. Davie Selke ist mit nur fünf Treffern schon der Führende der internen Scoring-Liste, wird im Spiel gegen Bremen jedoch verletzt ausfallen.

Die Bremer spielten ebenso größtenteils eine Hinrunde zum Vergessen, so wurden acht der ersten 13 Spiele verloren. Zum Ende der ersten Saisonhälfte konnte das Ruder jedoch herumgerissen werden und es folgte ein starker Lauf mit sieben Spielen ohne Niederlage, in denen vier Siege gelangen, unter anderem beim starken 1:0-Sieg gegen den Rekordmeister aus München.

In den Spielen der Bremer fallen in dieser Saison im Schnitt etwa drei Tore. Den größten Anteil an den insgesamt 30 Saisontoren von Werder hatte Stürmer Marvin Ducksch, der bisher auf neun Treffer und fünf Torvorlagen kommt. Die letzten beiden Auswärtsspiele konnten die Bremer mit 1:0 gewinnen. Wir gehen gegen die schwache Defensive der Kölner von mindestens zwei Treffern der Gäste aus.

Köln - Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 Hoffenheim (A), 2:0 Frankfurt (H), 1:1 Wolfsburg (A), 0:4 Dortmund (H), 1:1 Heidenheim (H).

Letzte 5 Spiele Bremen: 1:2 Heidenheim (H), 1:0 Mainz (A), 3:1 Freiburg (H), 1:0 Bayern (A), 1:1 Leipzig (H).

Letzte 5 Spiele Köln vs. Bremen: 1:2 (A), 1:1 (A), 7:1 (H), 1:1 (H), 1:1 (A).



Das anstehende Duell ist ein Jubiläumsspiel. So treffen Köln und Bremen zum 100. Mal in der ersten Bundesliga aufeinander und können bisher auf eine exakt ausgeglichene Bilanz zurückblicken. Beide Teams konnten jeweils 36 der Spiele für sich entscheiden, ganze 27 Mal endeten die Begegnungen in einem Unentschieden.

Wer nicht an einen Sieg der Bremer im anstehenden Freitagsspiel der Bundesliga glaubt und gerne ins Risiko geht, könnte eine Wette auf ein Unentschieden bevorzugen. So endeten immerhin drei der letzten fünf Partien zwischen Werder und Köln mit einem 1:1-Remis. Die Quote für exakt dieses Endergebnis liegt bei 6,50.

Wir würden auf jeden Fall empfehlen, bei einem solchen Tipp ein Angebot im Bereich der Freiwetten zu nutzen, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Unser Köln - Bremen Tipp: Bremen gewinnt & Über 1,5 Tore

In erst vier der 21 Partien von Bremen und Köln in dieser Saison fielen jeweils weniger als zwei Treffer. Die Bremer zeigten sich trotz des Dämpfers gegen Heidenheim am vergangenen Wochenende deutlich verbessert und weisen bisher die mit großem Abstand bessere Offensive im Vergleich zum kommenden Gegner aus Köln auf.

Die Kölner sind zu Hause zwar nicht leicht zu bezwingen. Wir vertrauen der Defensive der Geißböcke trotz dreier guter Auftritte in Folge jedoch noch nicht.