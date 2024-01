Köln – Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 20.01.2024

Unser Köln - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.01.2024 lautet: Dortmund bot bei Aufsteiger Darmstadt eine ansehnliche Leistung und gilt auch in unserem Wett Tipp heute als heißer Kandidat für den Sieg.

Der 1. FC Köln lud kürzlich zum Kräftemessen mit Aufsteiger Heidenheim. Trotz zwischenzeitlicher Führung reichte es letztlich nur zu einem 1:1. Beim Spiel in Darmstadt waren alle Augen auf Rückkehrer Jadon Sancho gerichtet. Der Engländer kam in der 56. Spielminute als Joker und legte prompt für Marco Reus zum 2:0 auf. Am Ende stand für die Dortmunder ein souveräner 3:0-Triumph zu Buche.

Spielerisch sind die Schwarz-Gelben den Geißböcken in allen Mannschaftsbereichen spürbar überlegen. Als Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,92 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Köln vs Dortmund auf „Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore“:

Köln vs Dortmund Quoten Analyse:

Nach dem deutlichen 3:0 in Darmstadt sehen die Bookies die Elf aus dem Ruhrpott auch in der Domstadt als Favoriten und tendieren am Drei-Weg-Markt zu einem Triumph. Ein Umstand, der anhand einer Köln Dortmund Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,70 untermauert wird.