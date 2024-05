Köln - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Köln - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.05.2024 lautet: Nur mit drei Siegen an den letzten drei Spieltagen darf der Effzeh noch auf den Liga-Verbleib hoffen. Diese Aufholjagd ist allerdings schon in unserem Wett Tipp heute in großer Gefahr.

Durch einen verwandelten Elfmeter in der 95. Minute holte Köln am vergangenen Spieltag im Kellerduell zu Gast in Mainz ein 1:1 und konnte damit den vorzeitigen Abstieg verhindern. Doch wie es aussieht, ist der Gang ins Unterhaus wohl nur aufgeschoben. Denn drei Spieltage vor Schluss hat der Effzeh fünf Punkte Rückstand auf Relegationsrang 16. Seit Einführung der 3-Punkte-Regel wurde so ein Abstand zu diesem Zeitpunkt noch nie aufgeholt. Schon am Wochenende droht den Geißböcken der siebte Bundesliga-Abstieg. Am 32. Spieltag empfängt man im RheinEnergie-Stadion den SC Freiburg.#

Darum tippen wir bei Köln vs Freiburg auf „Doppelte Chance X2″:

Freiburg hat unter Trainer Streich noch nie ein Top-Spiel am Samstagabend verloren

Unter dem aktuellen Coach hat der SCF 12 von 17 Duellen gegen Köln gewonnen

Der Effzeh entschied nur eines seiner letzten 11 BL-Spiele für sich



Köln vs Freiburg Quoten Analyse:

Der 1. FC Köln belegt Platz 17 und steht kurz vor dem Abstieg. Der SCF hätte dagegen nach aktuellem Stand das Ticket für die UEFA-Conference-League sicher. So überrascht die Einschätzung der Buchmacher bei der Köln vs Freiburg Prognose doch etwas.

Köln vs Freiburg Prognose: Kann der Effzeh das Wunder schaffen?

Im Laufe des Spiels gegen Mainz wurden die Kölner immer kampfstärker, engagierter und angriffslustiger. Doch diese gute Leistung wäre beinahe wieder nicht belohnt worden, da der Effzeh in dieser Saison vor dem gegnerischen Tor einfach zu harmlos ist. Trotz 17 Torschüssen und einem xG-Wert von 2,55 kamen die Gäste nur durch einen Elfmeter zum Ausgleich. Mit 24 Toren nach 31 Spielen stellen die Geißböcke die schwächste Offensive dieser Bundesliga-Saison. Durch dieses Remis bleibt aber eine Resthoffnung bestehen.

Dafür muss Köln aber die letzten drei Spiele alle gewinnen. Bisher ging die Mannschaft in 31 Saison-Spielen jedoch nur viermal als Sieger vom Feld. Nie zuvor hatte der Verein nach 31 Spielen so wenige Siege auf dem Konto. Nur Absteiger Darmstadt holte in dieser Spielzeit noch weniger Dreier (3). Zudem gab es an den vergangenen elf Spieltagen gerade mal einen Sieg (5U, 5N). Laut Opta-Daten wird die Mannschaft mit einer Wahrscheinlichkeit von 91,2 Prozent auf einem direkten Abstiegsplatz landen.

Mit 40 Punkten nach 31 Partien spielt Freiburg seine schwächste Bundesliga-Saison seit fünf Jahren. Vor allem im neuen Europa-Park-Stadion tat sich die Mannschaft zuletzt sehr schwer. Hier ist man seit sieben BL-Partien sieglos (3U, 4N). Außerdem kassierte nur die TSG in der Rückrunde mehr Gegentreffer (30) als der SCF. Dennoch mischen die Breisgauer noch voll im Kampf um die Europapokal-Tickets mit. Das hat man unter anderem der guten Auswärtsserie zu verdanken.

Die letzten drei Auswärtspartien in Bochum, in Mönchengladbach und in Darmstadt wurden allesamt gewonnen. Mit einem vierten Dreier auf des Gegners Platz in Serie würde man einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Zudem verloren die Breisgauer unter Christian Streich noch nie ein Top-Spiel am Samstagabend (4S, 3U). Allerdings plagen die Gäste große Personalsorgen. In der Innenverteidigung fehlen gleich vier Stammkräfte. Auch im Mittelfeld werden drei Leistungsträger vermisst.

Köln - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 Mainz (A), 0:2 Darmstadt (H), 0:2 Bayern München (A), 2:1 Bochum (H), 1:1 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:2 Wolfsburg (H), 1:1 Mainz (H), 1:0 Darmstadt (A), 1:4 RB Leipzig (H), 3:0 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Köln vs Freiburg: 0:2 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 1:0 (H), 1:1 (A)



Der Effzeh ist ein Lieblingsgegner des SCF. Nur gegen Schalke gewann Freiburg im Profifußball mehr Spiele (23) als gegen Köln (22). In der Ära von Christian Streich feierten die Breisgauer zwölf Siege gegen den Effzeh.

Unser Köln - Freiburg Tipp: Doppelte Chance X2

Das zarte Pflänzchen Hoffnung blüht noch in Müngersdorf. Doch schon am Wochenende könnte der Abstieg feststehen, denn mehr als einen Punkt trauen wir den Hausherren gegen Freiburg nicht zu. Dafür sind die Geißböcke einfach zu harmlos und formschwach. Auf der Gegenseite war der Sport-Club auswärts zuletzt recht stark und kämpft noch ums internationale Geschäft. Zudem spielen die Breisgauer unter Christian Streich gern am Samstagabend und gern gegen die Kölner.