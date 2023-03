Köln - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2023

Unser Köln - Gladbach Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.04.2023 lautet: Die beiden Erzrivalen Köln und Gladbach wollen ihre Krisen mit einem Erfolg im direkten Duell am Sonntag beenden. Dabei dürften beide Kontrahenten ins Schwarze treffen.

Im ersten Jahr unter Trainer Steffen Baumgart zog der 1. FC Köln völlig überraschend in den Europapokal ein. In der zweiten Saison läuft es für die Geißböcke aber nicht mehr rund. Mit nur sechs Punkten aus acht Spielen ist der Effzeh Drittletzter der Rückrundentabelle. Die Abstiegszone ist nur noch sechs Punkte entfernt. Seit fünf Spielen warten die Domstädter auf einen Sieg. In diesem Zeitraum sind die Kölner mit nur einem Punkt und einem Torverhältnis von 1:13 das schwächste Team der Bundesliga. Wenn der Verein nicht noch in den Abstiegskampf rutschen soll, muss die Negativserie schleunigst beendet werden. Das Rheinderby daheim vor 50.000 Fans wäre dafür sicher ein passender Rahmen. Zudem warten die Fohlen auch schon seit vier Partien auf einen Sieg. Am Ende spielen wir mit einer Quote von 1,62 bei Winamax die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Köln vs Gladbach auf „Beide Teams treffen“:

Köln hat in der Rückrunde schon 13 Gegentore kassiert

Unter Coach Baumgart blieb der Effzeh nie mehr als 2 Heimspiele ohne Treffer

In den letzten 6 Rhein-Derbys fielen auf beiden Seiten Tore

Köln vs Gladbach Quoten Analyse:

Gladbach steht mit 31 Punkten auf Rang 10. Der Rhein-Rivale aus Köln liegt drei Plätze und vier Zähler zurück. In der Auswärtstabelle haben aber nur drei Teams schlechter gepunktet als die Fohlen.

So sind die Gäste bei der Köln vs Gladbach Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,16 nur die Außenseiter. Ein Heimsieg wird dagegen mit Quoten im Schnitt von 2,22 bezahlt.

Köln vs Gladbach Prognose: Wessen Negativserie endet am Sonntag?

Unter Steffen Baumgart war der 1. FC Köln bisher immer ein kampf- und laufstarkes Kollektiv, welches durch seinen Willen und seine Bereitschaft überzeugte. Das Grundvertrauen in die Gemeinschaft und die Fähigkeiten scheint den Geißböcken aber abhandengekommen zu sein. Zwar ist der Effzeh immer noch die laufstärkste Mannschaft in dieser Bundesliga-Saison. Zudem schlagen die Domstädter die meisten Flanken.

Zudem holte kein Erstligist nach Rückstand mehr Punkte. Doch in den vergangenen Wochen fehlte das Miteinander. In den Reihen dominieren zu große Abstände und die Schlafmützigkeit. Auch das offensive Mittelfeld um Kainz, Ljubicic und Huseinbasic kommt in den ersten acht Partien der Rückrunde nur auf eine Torbeteiligung. Beim 1:6 in Dortmund vor der Länderspielpause ergaben sich die Gäste mit nur 38 Prozent gewonnenen Zweikämpfen in ihr Schicksal.

Im letzten Spiel vor der Länderspielpause daheim gegen Werder Bremen haderten die Fohlen mit Fehlern in beiden Strafräumen. Trotz 21:8 Torschüssen für die Hausherren stand am Ende nur ein 2:2 auf der Anzeigetafel. In der Offensive ließ die Borussia zu viele Großchancen liegen. In der Defensive leistete sich die Mannschaft von Trainer Daniel Farke zu viele individuelle Aussetzer. Ohne eine stabile Defensive fehlt dem Spiel das Fundament.

Aus den zehn Spielen 2023 sammelte Gladbach nur neun Punkte. Von einer Weiterentwicklung ist die Mannschaft weit entfernt. Vor allem in der Fremde tut man sich schwer. Nur sieben Punkte aus den ersten 12 Auswärts-Partien einer Saison sind die schwächste Ausbeute seit 2006/07. Doch auch daheim reichte es in den vergangenen fünf Partien gerade mal für einen Sieg: Dieser kam immerhin gegen die Bayern zustande.

Köln - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 0:1 St. Truiden (H), 1:6 Dortmund (A), 0:2 Bochum (H), 0:0 Union Berlin (A), 0:2 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:2 Bremen (H), 0:3 Leipzig (A), 0:0 Freiburg (H), 0:4 Mainz (A), 3:2 Bayern (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Gladbach: 2:5 (A), 3:1 (A), 4:1 (H), 2:1 (A), 1:3 (H)

Gegen keinen anderen Verein feierte Gladbach so viele Siege (52) und erzielte so viele Tore (188) wie gegen den Effzeh. Zudem siegte die Borussia in 47 Gastspielen bei den Geißböcken 25 Mal. Nur die Bayern haben in der Bundesliga-Geschichte häufiger auswärts gewonnen, und zwar beim VfB Stuttgart (31). Köln entschied aber drei der letzten vier Liga-Duelle gegen Mönchengladbach für sich. Im Hinspiel der laufenden Saison setzte es allerdings eine bittere 2:5-Auswärtspleite für die Domstädter.

Unser Köln - Gladbach Tipp: Beide Teams treffen

Beide Rivalen stecken in einer Formkrise. Eigentlich haben die Kölner gegen die auswärtsschwachen Fohlen gute Chancen, die Negativserie zu beenden. Zudem müsste der Ballbesitz-Fußball der Gäste dem Effzeh eigentlich liegen. Doch schon das letzte Heimspiel gegen Bochum verloren die Kölner. Am Ende macht ein Ergebnistipp wenig Sinn, weil hier alles passieren kann. Das Derby war aber zuletzt immer gut für Treffer auf beiden Seiten.