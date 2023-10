Köln – Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2023

Unser Köln - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.10.2023 lautet: Auf einen klaren Favoriten legen wir uns im Rheinderby nicht fest, räumen aber den Gästen aufgrund ihrer Auswärtsstärke leichte Vorteile ein.

Beide Teams nutzten die Länderspielpause, um gehörig durchzuschnaufen. Die Liga-Leistungen waren nämlich alles andere als überzeugend. Köln kassierte beim Tabellenprimus in Leverkusen eine vernichtende 0:3-Niederlage, Gladbach kam auf heimischem Boden gegen Mainz nicht über ein 2:2 hinaus.

Aufgrund der eklatanten Heimschwäche der Domstädter (3N) entscheiden wir uns im Wett Tipp heute für „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,95 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Köln vs. Gladbach auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Köln vs. Gladbach Quoten Analyse:

Trotz der katastrophalen Saisonleistungen der Geißböcke bewerten die Bookies nach wie vor einen Heimsieg mit der niedrigsten Köln - Gladbach Wettquote am Drei-Weg-Markt. Diese bewegt sich zwischen 2,25 und 2,35. Leicht höher sind die Gäste vom Niederrhein bemessen und bringen im Erfolgsfall den bis zu dreifachen Wetteinsatz mit sich.

Köln vs. Gladbach Prognose: Feiert der Effzeh im Rheinderby den ersten Saisonsieg?

Die Domstädter hinken in der aktuellen Spielzeit den Erwartungen deutlich hinterher und warten nach sieben Begegnungen weiterhin auf das erste volle Erfolgserlebnis (1U, 6N).

Im vergangenen Derby gegen Leverkusen fehlte es den Gästen schlichtweg an Einsatzwillen, Mentalität und Zug zum Tor. Nach 90 Minuten kam eine verdiente 0:3-Pleite zustande. Diese ließ die Mannen von Steffen Baumgart auf den letzten Tabellenplatz abrutschen.

Köln - Gladbach Statistik & Bilanz:

Durch den Auswärtssieg in Bochum (3:1) und das Remis auf heimischem Boden gegen Mainz (2:2) konnte neues Selbstvertrauen geschöpft werden. In der Tabelle verbesserten sich die Borussen vom Niederrhein auf Rang 12. Mit Gerardo Seoane wurde vor dem Start der Saison ein neuer Trainer verpflichtet. Der Schweizer soll den Klub wieder ins internationale Geschäft führen und somit an die starken Leistungen von 2019 und 2020 anknüpfen.