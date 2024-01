Köln - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 13.01.2024

Unser Köln - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwarten wir mindestens einen Heim-Punkt und nicht viele Tore.

Neues Jahr, neuer Trainer! Beim 1. FC Köln gibt Timo Schultz am Samstag sein Debüt auf der Trainerbank. Er soll die abstiegsbedrohten Geißböcke vom siebten Abstieg in die 2. Bundesliga bewahren. Sein erster Gegner ist mit dem 1. FC Heidenheim einer der beiden Aufsteiger. Ob es gleich im ersten Match unter seiner Leitung die vollen drei Punkte gibt? Zumindest einen Zähler halten wir für sehr wahrscheinlich.

Weil wir auch nicht allzu viele Treffer erwarten, lautet unser Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Köln vs Heidenheim auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Köln verlor nur eines der letzten 4 Liga-Heimspiele.

Heidenheim verlor 6 der bisherigen 8 Auswärtsspiele (1S, 1U).

In den Spielen mit Beteiligung der Kölner fallen ligaweit die wenigsten Tore.

Köln vs Heidenheim Quoten Analyse:

Die Sportwetten-Anbieter schicken die Kölner als Favoriten ins Rennen. Allerdings ist diese Favoritenstellung auch nicht übermäßig groß. Denn mit einem erfolgreichen Tipp auf Heimsieg kann man seinen Wetteinsatz mehr als verdoppeln. Für Wetten auf einen Auswärtssieg gibt es dagegen Quoten von bis zu 3,55.

Müssten wir uns für einen Sieger entscheiden, dann würde unsere Wahl auch auf den Effzeh fallen. Wir würden für die Siegwette allerdings den AdmiralBet Bonus verwenden. Interessant sind sicherlich auch die Quoten für den Tipp „Unter 2,5 Tore“. Diese liegen im Schnitt bei 2,10. Für die Gegenwette gibt es dagegen Quoten um 1,72.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Heidenheim Prognose: Heimvorteil könnte den Unterschied ausmachen

Die Ära Steffen Baumgart beim 1. FC Köln ist vorbei. Nach dem 0:2 bei Union Berlin im letzten Spiel des abgelaufenen Kalenderjahres gingen Verein und Übungsleiter getrennte Wege. Mit Timo Schultz steht nun ein Mann an der Seitenlinie, der die Geißböcke vor dem Gang in die Zweitklassigkeit retten soll.

Aktuell stehen die Kölner auf dem vorletzten Platz und sind punktgleich mit Schlusslicht Darmstadt und Mainz auf dem Abstiegs-Relegationsrang. Das rettende Ufer ist drei Zähler entfernt. Vor allem die Offensive ist die Achillesferse des Karnevalsvereins. Mit gerade einmal zehn Toren hat Köln ligaweit die wenigsten.

An vier der letzten fünf Spieltage und an den letzten drei in Folge blieben die Kölner gänzlich ohne Torerfolg. Im verbliebenen Match reichte ein Treffer zum wichtigen 1:0-Auswärtserfolg in Darmstadt. Insgesamt blieb der Effzeh an acht und damit der Hälfte aller bisherigen Spieltage dieser Bundesliga-Saison ohne eigenes Tor.

Weil Köln mit 28 Gegentreffern von den Teams auf den Rängen 11 bis 18 gleichzeitig die wenigsten hat, kommt es dann auch, dass bisher in den Partien mit Beteiligung der Geißböcke ligaweit die wenigsten Tore gefallen sind. Im Schnitt waren es 2,4 Treffer pro Partie.

Köln - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 4:4 RW Essen (A), 0:2 Union Berlin (A), 0:2 Freiburg (A), 0:0 Mainz (H), 1:0 Darmstadt (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:0 Paderborn (H), 3:2 Freiburg (H), 1:0 Mainz (A), 3:2 Darmstadt (H), 1:2 RB Leipzig (A)

Letzte Spiele Köln vs Heidenheim: 2:0 (A), 1:1 (H)

Für die Gäste aus Heidenheim kam die Winterpause vielleicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn die letzten drei Partien in der Bundesliga hatte der FCH alle gewonnen. Neben zwei 3:2-Heimerfolgen über Darmstadt und Freiburg gab es auch einen 1:0-Sieg in Mainz, der aus mehreren Gründen bedeutsam war. Für den Aufsteiger war es nämlich nicht nur der erste Auswärtssieg der noch jungen Bundesliga-Geschichte, sondern auch die erste Bundesliga-Partie auf des Gegners Platz, in der man hinten die Null halten konnte. Mit 20 Punkten nach 16 Spieltagen ist der FCH in Sachen Klassenerhalt voll im Soll.

In Köln erwartet die Kicker von der Ostalb aber eine schwere Auswärtspartie, in der sie unter Beweis stellen müssen, dass der Erfolg in Mainz keine Eintagsfliege war. Denn aktuell ist dieser die große Ausnahme. Sechs der übrigen Auswärtsspiele in dieser Saison hat Heidenheim nämlich verloren (1U). In sieben der letzten acht Pflichtspiele in der Fremde konnte der FCH mindestens ein Tor erzielen. Doch gewonnen hat er nur beim FSV (1U, 6N). Unter Nutzung zum Beispiel der NEObet Freiwette ohne Einzahlung ist daher auch die Option „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ eine gute Alternative, die bei diesem Bookie aktuell eine Wettquote von 2,04 abwirft.

Unser Köln - Heidenheim Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

In zehn von 16 Bundesliga-Spielen der Kölner in dieser Saison wäre der Tipp „Unter 2,5 Tore“ richtig gewesen. In sogar 13 von 16 Fällen wären Wetten auf „Unter 3,5 Tore“ erfolgreich gewesen. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch im neuen Jahr und unter neuem Trainer erst einmal fortsetzt, der zum Debüt schon mit einem 1:0 zufrieden wäre. Dass es etwas Zählbares für den Effzeh geben wird, halten wir aufgrund der Auswärtsschwäche des FCH für sehr wahrscheinlich.