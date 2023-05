Köln - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 12.05.2023

Unser Köln - Hertha Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.05.2023 lautet: Die Berliner hoffen im Endspurt noch auf den Klassenerhalt. In Köln wartet am Freitag aber ein enges Spiel mit wenigen Torchancen auf die „Alte Dame“.

Die „Alte Dame“ lebt noch! Mit dem 2:1-Heimsieg am Samstag gegen Stuttgart hat der BSC nicht nur die ersten Punkte unter Coach Pal Dardai geholt, sondern sich auch im Abstiegskampf zurückgemeldet. Der Weg zur Rettung ist aber noch weit. Die Hauptstädter sind immer noch das Schlusslicht der Tabelle. So müssen die Berliner auch am kommenden Spieltag zu Gast in Köln punkten. Für die Buchmacher sind die Gäste aber die recht klaren Außenseiter. Wir spielen bei dieser Paarung mit einer Quote von 1,98 bei Bwin die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Köln vs Hertha auf „Unter 2,5 Tore“:

In den letzten 5 Heimspielen von Köln fielen nie mehr als 2 Treffer

Der Effzeh hat die schwächste Offensive der Rückrunde

Die Hertha kommt in 15 Gastspielen dieser Saison gerade mal auf 14 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Hertha Quoten Analyse:

Die Kölner gehen auf Rang 11 in den 32. Spieltag. Da der Effzeh das Schlusslicht empfängt, sind die Hausherren bei den besten Wettanbietern wenig überraschend auch die Favoriten.

So gibt es bei der Köln vs Hertha Prognose für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 1,85. Auf der Gegenseite dürfen sich Sportwetten-Tipper bei einem Erfolg der Gäste über Quoten im Schnitt von 4,25 freuen.

Köln vs Hertha Prognose: Kann der Effzeh die Spannung hochhalten?

Nach dem 1:6 in Dortmund Mitte März war der Effzeh mit nur einem Punkt aus fünf Spielen in eine Krise gerutscht. Doch die Geißböcke zogen sich schnell wieder aus dem Sumpf. Die Bilanz aus den vergangenen sechs Partien steht bei drei Siegen, zwei Remis und nur einer Pleite. Mit dem verdienten 2:1-Erfolg am Wochenende in Leverkusen machte die Mannschaft von Coach Steffen Baumgart dann auch den Klassenerhalt perfekt. Damit hatte man zudem die Bayer-Serie von 14 Pflichtspielen ohne Niederlage beendet.

In der Bay-Arena standen die Kölner defensiv sehr konzentriert und erspielten sich sogar mehr Chancen als die heimische Werkself. Damit bleiben die Domstädter fünf Jahre am Stück in der Bundesliga. Das gab es seit dem ersten Wiederaufstieg 2000 nicht mehr. In 17 Partien der Hinrunde hatte die Mannschaft noch 31 Gegentore kassiert. Nach 14 Spielen der zweiten Saisonhälfte steht Köln lediglich bei 18 Gegentreffern. Allerdings hat kein Team weniger Treffer in der Rückserie erzielt.

An der Verpflichtung von Pal Dardai als Retter der Hertha waren nach zwei Niederlagen zum Start einige Zweifel aufgekommen. Doch schon beim 0:2 in München trat die Mannschaft gegen den Ball deutlich disziplinierter auf. Dieser Trend setzte sich im Heimspiel gegen den VfB fort. Die Hausherren standen kompakt, konzentriert, waren aggressiv in den Zweikämpfen und nutzten die Schläfrigkeiten des Gegners kompromisslos aus. Hinzu kamen viel Effizienz und Leidenschaft.

Der Coach hat die mentale Blockade gelöst und setzt im Endspurt der Saison auf erfahrene Spieler wie Florian Niederlechner oder Stevan Jovetic. Zudem fielen beide Treffer gegen Stuttgart nach Standards. In der Hauptstadt hat sich die Stimmung gedreht. Der BSC tritt geschlossen als Mannschaft auf. Während die „Alte Dame“ nach Gegentoren gegen Schalke oder Bremen noch förmlich zusammenbrach, zeigten die Spieler nach dem Ausgleich des VfB gleich eine Reaktion.

Köln - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 2:1 Leverkusen (A), 0:1 Freiburg (H), 3:1 Hoffenheim (A), 1:1 Mainz (H), 3:1 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:1 Stuttgart (H), 0:2 Bayern (A), 2:4 Bremen (H), 2:5 Schalke (A), 0:1 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Hertha: 0:2 (A), 3:1 (A), 3:1 (H), 0:0 (A), 0:0 (H)

Das Hinspiel in dieser Saison entschieden die Berliner daheim mit 2:0 für sich. Damit ging für die Hertha eine Serie von fünf Duellen ohne Dreier gegen Köln zu Ende. Nach 75 Pflichtspielen liegt der Effzeh im direkten Vergleich mit 33 Siegen zu 28 Niederlagen knapp vorne. In Müngersdorf gab es in 34 Aufeinandertreffen 20 Erfolge für die Gastgeber, bei elf Pleiten.

Unser Köln - Hertha Tipp: Unter 2,5 Tore

Auf den ersten Blick spricht hier einiges für die Hausherren. Die „Alte Dame“ ist mit fünf Punkten aus 15 Gastspielen das schwächste Auswärtsteam der Liga. Doch die Hertha hat sich im Abstiegskampf wieder zurückgemeldet. Zudem wartet der Effzeh auch seit fünf Heimspielen auf einen Dreier und erzielte dabei nur ein einziges Tor. Zudem geht es im Endspurt für die Geißböcke um nichts mehr. Am Ende rechnen wir mit einem engen und torarmen Spiel, da beide Teams in dieser Saison in der Offensive einige Schwierigkeiten haben.