Köln - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 03.03.2024

Unser Köln - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.03.2024 lautet: Leverkusen stellt auf nationaler Ebene das Maß aller Dinge dar und ist nach wie vor als einziger Bundesligist ohne Niederlage. In unserem Wett Tipp heute bleibt die Bilanz der Recken aus Nordrhein-Westfalen auch in der Domstadt unangetastet.

Mit Timo Schultz sitzt nach Steffen Baumgart bereits der zweite Trainer in Köln auf der Bank. Mit nur einem Sieg in sieben Spielen unter seiner Leitung war die Ausbeute überschaubar. Leverkusen ist die unangefochtene Nummer 1 in der Bundesliga und nach wie vor ungeschlagen. Zuletzt resultierte daheim gegen Mainz ein knapper 2:1-Sieg. Spielerisch sind die Gäste aus Leverkusen den Hausherren in sämtlichen Bereichen überlegen.

Als Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Leverkusen (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,95 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Köln vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen (Handicap -1)“:

Köln gewann nur 2 von 11 Heimspielen (3U, 6N).

Die Werkself fungiert als stärkstes Auswärtsteam der Bundesliga (9S, 2U).

Bayer 04 holte sieben Punkte aus den letzten drei Gastauftritten in der Domstadt.

Köln vs Leverkusen Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Bewertung sind die Rollen am Drei-Weg-Markt mehr als deutlich verteilt und lassen kaum Zweifel an einem Sieg der Gäste aus Leverkusen zu. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Quote von 1,35 für den Auswärtssieg untermauert wird.

Sollten sich hingegen die Geißböcke durchsetzen, steht teilweise der bis zu neunfache Wetteinsatz im Raum. Keines der letzten drei direkten Aufeinandertreffen in der Domstadt entschieden die Gastgeber für sich (1U, 2N). Wer keine eigenen Verluste riskieren möchte, könnte eine Gratiswette ohne Einzahlung nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs. Leverkusen Prognose: Holt Leverkusen den 5. Auswärtssieg am Stück?

Seit dem Wiederaufstieg ins deutsche Oberhaus 2019 verweilt der Effzeh im fünften Jahr in der Bundesliga. Nachdem im Vorjahr Platz 11 erspielt wurde, dürfte es in dieser Saison deutlich enger werden.

17 erbeutete Punkte reichten derzeit nämlich nur für den Relegationsplatz. Der Vorsprung zur direkten Abstiegszone beträgt zwei Zähler und ist ein alles andere als komfortables Polster. Zum rettenden Ufer selbst fehlen ganze acht Punkte.

Im RheinEnergieStadion konnten die Recken von Trainer Timo Schultz bisweilen nicht überzeugen und holten nur zwei Erfolgserlebnisse. Diesen beiden Siegen stehen auf der anderen Seite drei Remis und sechs Niederlagen gegenüber.

Drei der sechs Misserfolge auf heimischem Boden kamen mit mindestens zwei Toren Unterschied zum Vorschein. Mit lediglich neun erzielten Treffern sind die Domstädter im eigenen Stadion offensiv harmlos. Bei fünf der elf Heimspiele blieb ein eigenes Tor aus.

Köln - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 VfB Stuttgart (A), 0:1 Werder Bremen (H), 1:1 TSG Hoffenheim (A), 2:0 Eintracht Frankfurt (H), 1:1 VfL Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 FSV Mainz (H), 2:1 FC Heidenheim (A), 3:0 Bayern München (H), 3:2 VfB Stuttgart (H), 2:0 SV Darmstadt (A).

Letzte Spiele Köln vs. Leverkusen: 0:3 (A), 2:1 (A), 1:2 (H), 1:0 (A), 2:2 (H).

In Leverkusen träumt der eine oder andere bereits von der ersten Meisterschaft der Historie. Mit acht Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bayern München spielt die Werkself eine sehr gute Saison und scheint kaum zu stoppen. Während der ersten 23 Bundesliga-Spieltage ist es keinem Konkurrenten gelungen, den Mannen von Trainer Xabi Alonso eine Niederlage zu bescheren. 19 Siege und vier Remis attestieren dem Tabellen-Primus eine grandiose Formkurve.

Auch auswärts stimmten die Leistungen. Mal abgesehen vom Remis in der Münchner Allianz Arena (2:2) und der Punkteteilung in Stuttgart (1:1) wurde bisweilen jedes Fernduell siegreich gestaltet. Mit 25 Auswärtstoren stellt die Werkself die beste Offensive in den gegnerischen Stadien. Bisweilen konnte in jedem Fernduell mindestens ein Tor erzielt werden.

Alonso setzt gerne auf ein 3-4-2-1 und macht den Gegnern im Mittelfeld die Räume sehr eng. Ein Umstand, der auswärts zu wenig Gegentoren führt. Neun waren es an der Zahl. Fünf der elf Spiele in der Fremde endeten als „Clean Sheet". Mit Mainz (3:0) und Darmstadt (2:0) wurden zwei Abstiegskandidaten auswärts mit mindestens zwei Toren Unterschied bezwungen.

Unser Köln - Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen (Handicap -1)

Leverkusen spielt in dieser Saison in einer eigenen Klasse und scheint sowohl auf heimischem Boden als auch auswärts kaum zu stoppen zu sein. Der 1. FC Köln verfügt nicht über die Mittel, um dem Spitzenreiter Paroli zu bieten.

Die Werkself wird die Spielkontrolle an sich reißen und den Effzeh dominieren. Wir tendieren zu einem deutlichen Sieg der Gäste. Bereits in der Hinrunde verbuchte Bayer 04 einen 3:0-Erfolg.