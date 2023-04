Köln - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Köln - Mainz Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.04.2023 lautet: Die Kölner haben aus den letzten 5 Heimspielen nur 5 Punkte geholt. Daheim gegen Mainz dürfte am Samstag aber mindestens ein weiterer Zähler hinzukommen.

Am 28. Spieltag der Bundesliga-Saison kommt es im Rhein-Energie-Stadion mal wieder zum Duell der beiden „Karnevalsvereine“. Die Kölner haben am vergangenen Wochenende endlich den zweiten Sieg in der Rückrunde gefeiert und halten damit Abstand auf die Abstiegszone.

Die Mainzer dagegen dürfen nach 8 Spielen in Serie ohne Niederlage weiterhin vom Europapokal träumen. Beim direkten Duell am Samstagnachmittag können sich die Buchmacher für keinen Favoriten entscheiden. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,52 bei Winamax die Wette „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Köln vs Mainz auf „Doppelte Chance 1X“:

Köln hat 19 seiner 31 Saisonpunkte daheim geholt

Mainz konnte nur 1 von 11 Erstliga-Gastspielen beim EffZeh gewinnen

Im Duell der beiden Karnevalsvereine konnte noch nie eine Mannschaft beide Bundesliga-Vergleiche in einer Saison für sich entscheiden

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Mainz Quoten Analyse:

Die Nullfünfer stehen in der Bundesliga-Tabelle vier Plätze und 10 Punkte vor den Geißböcken. Bei der Köln vs Mainz Prognose rechnen die Wettanbieter aber mit einem Spiel auf Augenhöhe. Die Gäste liegen in der Einschätzung mit einer durchschnittlichen Siegquote von 2,67 denkbar knapp vorne. Denn für einen Dreier der Hausherren gibt es Siegquoten im Schnitt von 2,68.

Köln vs Mainz Prognose: Glückt dem EffZeh mal wieder ein Heimtor?

In der zweiten Saison unter Trainer Steffen Baumgart ist der 1. FC Köln auf dem Boden der Tatsachen angekommen. An guten Tagen können die Geißböcke Spitzenteams ärgern. An schlechten Tagen kann der EffZeh aber auch wie beim 1:6 in Dortmund untergehen oder daheim gegen Bochum verlieren. Am vergangenen Samstag bestraften die Kölner die Fehler des FC Augsburg eiskalt und beendeten mit dem 3:1-Auswärtssieg eine Serie von sechs Spielen ohne Dreier.

Der Sieg beim FCA war für die Domstädter auch der erste Auswärtserfolg seit sieben Monaten. In dieser Saison wartet die Mannschaft noch auf zwei Siege hintereinander. Aus den letzten drei Heimspielen holte Köln nur zwei Punkte und blieb dabei ohne ein eigenes Tor. Am Samstag gegen Mainz müssen die Hausherren auf den gesperrten Ellyes Skhiri verzichten, der in der Bundesliga mit sechs Treffern zweitbester Torschütze des Kalenderjahres 2023 ist.

Am Samstag mussten sich die Mainzer daheim gegen Bremen mit einem 2:2 begnügen. Im zweiten Durchgang machten die Hausherren mächtig Druck und gingen auch verdientermaßen zweimal in Führung. Durch ein fahriges Abwehrverhalten brachten sich die Rheinhessen aber um den Lohn der Arbeit. Taktische Fehler und mangelnde Konsequenz versetzten der aufkommenden Euphorie einen leichten Dämpfer.

Die Mannschaft ist aber seit acht Spielen ungeschlagen. Der Rückstand auf Rang 6 beträgt nur zwei Zähler. Nur Dortmund (25 Punkte) und der FC Bayern (22) stehen in der Rückrundentabelle besser da als der FSV (21). In den jüngsten 13 Ligapartien trafen die Nullfünfer immer ins Schwarze und kommen auf 27 Tore. Ligaweit erzielte auch kein anderer Winterneuzugang so viele Tore wie Ludovic Ajorque (4).

Köln - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 3:1 Augsburg (A), 0:0 Gladbach (H), 0:1 St. Truiden (H), 1:6 Dortmund (A), 0:2 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Mainz: 2:2 Bremen (H), 3:0 Leipzig (A), 1:1 Freiburg (H), 1:1 Hertha (A), 1:0 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Mainz: 0:5 (A), 3:2 (H), 1:1 (A), 2:3 (H), 1:0 (A)

Nach 35 Aufeinandertreffen ist der direkte Vergleich zwischen beiden Vereinen mit jeweils 13 Siegen und 9 Remis komplett ausgeglichen. In Köln gab es für die Mainzer in der Bundesliga aber mit einem Sieg in 11 Gastspielen nicht viel zu holen. Das Hinspiel der laufenden Saison entschieden die Nullfünfer daheim klar mit 5:0 für sich. Bisher konnte noch keine Mannschaft beide Duelle in einer Erstliga-Saison für sich entscheiden.

Unser Köln - Mainz Tipp: Doppelte Chance 1X

Die Kölner haben sich durch den Sieg in Augsburg wieder gefangen und wollen nun die Heimbilanz optimieren. Die Formkurve spricht aber trotzdem eigentlich recht deutlich für die Gäste aus Mainz. Doch in der Domstadt fühlten sich die Nullfünfer bisher nur recht selten wohl. So trauen wir den Gästen auch dieses Mal nur maximal einen Punkt zu.