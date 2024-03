Köln - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 15.03.2024

Unser Köln - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.03.2024 lautet: Auf den ersten Blick spricht beim Wett Tipp heute alles für die Roten Bullen. Doch die Geißböcke sind aktuell schwer zu schlagen und könnten diese Serie ausbauen.

Im Rheinischen Derby am vergangenen Spieltag zu Gast bei den Fohlen zeigten die Kölner offensiv das beste Spiel unter Trainer Timo Schultz. Aus fünf Chancen machte der Effzeh drei Tore. Am Ende reichte es aber in der neunten Partie unter dem Coach nur für das fünfte Unentschieden. Mit so vielen Remis machen die Geißböcke im Kampf um den direkten Klassenerhalt zu wenig Boden gut. Die nächste Chance auf den vierten Saisonsieg bietet sich zum Auftakt des 26. Spieltags. Die Domstädter empfangen am Freitag RB Leipzig.

Wir trauen den Gastgebern dabei entgegen den Wettquoten etwas zu und spielen mit einer Quote von 2,45 bei Interwetten die Wette „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Köln - RB Leipzig auf „Doppelte Chance 1X“:

Die Sachsen sind seit 3 Gastspielen beim Effzeh ohne Sieg

Köln verlor insgesamt nur 2 der vergangenen 7 Duelle mit Leipzig

RB kassierte in der Fremde bereits 5 Pleiten

Köln vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Ausgangslage ist klar: Der Drittletzte empfängt den Fünftplatzierten. Ein Abstiegskandidat spielt gegen einen Champions-League-Anwärter. So sprechen auch die Wettquoten der PayPal Wettanbieter eine deutliche Sprache.

Für einen Sieg der Gäste bekommt ihr nur Quoten im Schnitt von 1,55. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 5,70 belohnt. Für ein Remis steigen die Quoten bis auf einen Höchstwert von 4,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs RB Leipzig Prognose: Kann der Effzeh von der Leipziger Auswärtsschwäche profitieren?

Schon zehn Spieltage lang steht Köln in der Abstiegszone. Seit Anfang Februar belegt der Effzeh immerhin den Relegationsplatz. Bei aktuell sieben Zählern Rückstand auf das rettende Ufer ist das Verteidigen von Rang 16 das einzig realistische Ziel der Geißböcke. Seit fünf BL-Partien (3U, 2N) wartet die Mannschaft nun schon wieder auf einen Sieg. An den letzten zwölf Spieltagen gab es mit dem 2:0 gegen Frankfurt lediglich einen Dreier (6U, 5N). Unter Coach Schultz hat man drei der fünf Heimpartien verloren.

In drei dieser Partien blieb man auch ohne eigenen Treffer. Dafür sind die Kölner in der Fremde unter dem Nachfolger von Steffen Baumgart in fünf Spielen noch ungeschlagen und konnten dabei immer mindestens einmal treffen. Mit 19 Toren stellt der Verein aber immer noch die schwächste Offensive der Liga. 18 Punkte nach 25 Spieltagen haben bisher nur einmal gereicht, um den Abstieg zu vermeiden (Werder Bremen in der Saison 2019/20 in der Relegation).

RB startete mit drei Niederlagen in Folge sehr schwach ins neue Jahr. Inzwischen hat sich Leipzig mit vier Siegen aus den letzten vier Partien, bei nur einer Pleite, aber wieder gefangen. Trotzdem liegen die Roten Bullen im Duell mit dem BVB um die Champions-League-Qualifikation noch einen Platz und einen Punkt im Hintertreffen. Das Restprogramm macht Hoffnung. Die Sachsen haben in der Rückrunde schon gegen drei der Top-4-Klubs gespielt.

Es warten im Endspurt noch fünf Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte. Mit 55 Toren hat RB den viertbesten Angriff der Liga. Auswärts ist die Rose-Elf aber immer für einen Ausrutscher gut. In der Fremde musste man bereits fünf Pleiten schlucken. Von den letzten fünf BL-Gastspielen konnte man lediglich eines gewinnen (2U, 2N). Am vergangenen Samstag kamen die Leipziger daheim gegen Schlusslicht Darmstadt zu einem 2:0. Hier waren die Gastgeber vor dem gegnerischen Tor oft zu verspielt und zu wenig konsequent.

Köln - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 3:3 Gladbach (A), 0:2 Leverkusen (H), 1:1 VfB Stuttgart (A), 0:1 Werder Bremen (H), 1:1 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:0 Darmstadt (H), 1:1 Real Madrid (A), 4:1 Bochum (A), 1:2 Bayern München (A), 2:0 Gladbach (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs RB Leipzig: 0:6 (A), 0:0 (H), 2:2 (A), 1:3 (A), 1:1 (H)

Von 13 Duellen gegen Leipzig konnte Köln nur zwei für sich entscheiden (5U, 6N). Das Hinspiel in der Red-Bull-Arena ging deutlich mit 6:0 an die Hausherren. Doch seit drei Heimspielen sind die Geißböcke gegen die Roten Bullen ohne Niederlage.

Zudem verlor der Effzeh insgesamt nur zwei der vergangenen sieben Duelle mit RB. In den bisherigen 13 Spielen zwischen beiden Klubs fielen im Schnitt 3,3 Treffer pro Partie. In zehn von elf Kräftemessen trafen beide Teams ins Schwarze.

Die Sachsen gerieten in den vergangenen fünf Auswärtsspielen jeweils in Rückstand. Setzt sich diese Serie am Freitag fort, bekommt ihr dafür bei CrazyBuzzer eine Quote von 3,05. Am einfachsten spielt ihr eure Wetten bei diesem Anbieter über die CrazyBuzzer App.

Unser Köln - RB Leipzig Tipp: Doppelte Chance 1X

Natürlich lassen sich bei dieser auf den ersten Blick ungleichen Paarung auch genug Argumente für die Sachsen finden. Doch bei den Kölnern gibt es leichte Anzeichen eines Aufschwungs. Gegen den starken VfB holte der Effzeh zuletzt einen Punkt. Dann lieferte man daheim Tabellenführer Leverkusen sogar in Unterzahl einen engen Kampf. Gegen den Erzrivalen Gladbach kam dann auch noch die Offensive in Gang. Da sich die Roten Bullen in der Fremde schwer tun und auch seit fast vier Jahren nicht mehr im Rhein-Energie-Stadion gewonnen haben, trauen wir den Hausherren am Ende mindestens einen Punkt zu.