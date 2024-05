Köln - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2024

Unser Köln - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.05.2024 lautet: Die offensiv so harmlosen Kölner können sich am Samstag nur durch einen Sieg weiter in der Liga halten. Im Wett Tipp heute sehen wir aber die Gäste aus der Hauptstadt vorne.

Das Duell am 33. Spieltag im RheinEnergieStadion zwischen Köln und Union Berlin hat die Bezeichnung „Abstiegskrimi“ wahrlich verdient. Die Hausherren müssen drei Punkte holen, sonst ist der siebte Abstieg in der Vereinsgeschichte nicht mehr zu vermeiden. Auf der Gegenseite könnte sich Union mit einem Remis zumindest den Relegationsplatz sichern. Je nach den Ergebnissen der Konkurrenz könnten die Berliner das Abstiegsgespenst auch komplett vertreiben. Doch bei einer Niederlage wird es für den FCU ganz brenzlig.

Wir entscheiden uns bei diesem Kellerduell mit einer Quote von 1,90 bei ODDSET für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Köln vs Union Berlin auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Die Geißböcke sind in der Bundesliga noch ohne Sieg gegen die Eisernen

Köln gewann nur 2 der letzten 16 BL-Spiele

Der Effzeh steht in der Heimtabelle auf Platz 17 (3S, 4U, 9N)

Köln vs Union Berlin Quoten Analyse:

Die Geißböcke stehen mit 24 Punkten auf Rang 17. Die Eisernen belegen mit 30 Zählern den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Dazwischen steht noch der 1. FSV Mainz 05 (29). Die Buchmacher mit deutscher Lizenz können sich auf keinen wirklichen Favoriten einigen.

In der Gunst der Bookies liegen die Gäste bei der Köln vs Union Berlin Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,51 minimal vorne. Doch auch für einen Dreier der Hausherren bekommt ihr nur Quoten im Schnitt von 2,88.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Union Berlin Prognose: Darf der Effzeh weiter hoffen?

Am vergangenen Wochenende warf der Effzeh daheim gegen Freiburg sicher viel Einsatz, Kampf und Laufbereitschaft in den Ring, doch am Ende musste sich Köln gegen an diesem Spieltag sicher schlagbare Breisgauer mit einem 0:0 begnügen. Wieder einmal waren die Geißböcke in der Offensive viel zu harmlos. Zum 14. Mal in dieser Bundesliga-Spielzeit blieb die Mannschaft ohne eigenen Treffer. 24 Tore nach 32 Partien sind der mit Abstand schwächste Wert im Oberhaus.

In den letzten acht Saisonen stieg die Mannschaft mit der schwächsten Offensive am Ende immer ab. Der Trainerwechsel hin zu Timo Schultz hat sich mit nur zwei Siegen aus 16 Partien am Ende auch nicht ausgezahlt. Insgesamt steht der Verein 2023/24 nur bei vier Erfolgen. So wenig Siege hatte Köln zu diesem Zeitpunkt einer BL-Spielzeit noch nie auf dem Konto. Ein Rückstand von fünf Punkten auf Rang 16 wurde außerdem im 3-Punkte-Zeitalter an den letzten beiden Spieltagen noch nie aufgeholt.

Ende November hatte Nenad Bjelica den 1. FC Union als Nachfolger von Urs Fischer übernommen und stabilisiert. Nach dem 26. Spieltag hatten die Berliner noch ein Polster von neun Punkten auf den Relegationsrang. Mit einer Serie von sechs Spielen in Folge ohne Sieg schrumpfte dieser Vorsprung aber auf einen Zähler zusammen. Besonders bitter war die 3:4-Heimpleite am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum. Hier lagen die Hausherren nach einer desolaten ersten Hälfte schon mit 0:3 zurück.

Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Eisernen zwar noch heran, standen am Ende aber doch mit leeren Händen da. Die schlechten Ergebnisse der vergangenen Wochen führten am Montag zur Entlassung von Coach Bjelica. An den letzten beiden Spieltagen soll nun Interimstrainer Marco Grote neue Impulse setzen und den Verein vor dem Abstieg retten. Aus den 16 Gastspielen dieser Saison holte Union zehn Punkte. Nur Mainz (9) ist noch schwächer. Mit neun Treffern hat der FCU auch die schwächste Auswärts-Offensive.

Köln - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 0:0 Freiburg (H), 1:1 Mainz (A), 0:2 Darmstadt (H), 0:2 Bayern München (A), 2:1 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 3:4 Bochum (H), 0:0 Gladbach (A), 1:5 Bayern München (H), 0:2 Augsburg (A), 0:1 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Union Berlin: 0:2 (A), 0:0 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 2:2 (H)

Nach 17 Duellen führt Union den Vergleich gegen Köln mit neun Siegen zu fünf Niederlagen an. Doch vor allem in der Bundesliga sind die Eisernen ein wahrer Angstgegner der Geißböcke. Der Effzeh holte in neun Versuchen nämlich nur zwei Remis gegen die Berliner. Seit elf Vergleichen und einem 2:1 im April 2014 in der 2. Bundesliga warten die Kölner auf einen Sieg gegen die Köpenicker (3U, 8N).

Das Hinspiel ging mit 2:0 „An der Alten Försterei“ an die Gastgeber. Am Samstag treffen die beiden schwächsten BL-Offensiven aufeinander. Schon in den letzten vier Kräftemessen wurde der Wert „2,5 Tore“ nicht überboten. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr dafür bei Happybet eine Quote von 1,85. Habt ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter? Dann solltet ihr euch zuvor noch den Happybet Willkommensbonus sichern.

Unser Köln - Union Berlin Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Die Kölner brauchen am Samstag drei Punkte, um ihre letzte Chance zu wahren. Doch wie sollen die Geißböcke in einer Partie aktuell mehr Tore erzielen als der Gegner? Die Offensive des Effzeh ist seit Wochen unfassbar harmlos. Zudem sind die Eisernen im Oberhaus ein großer Angstgegner, bei dem durch den Trainerwechsel noch mal ein paar Impulse freigesetzt werden dürften. So trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu. Natürlich dürften hier auch nicht allzu viele Tore fallen.