Köln – Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 26.08.2023

Unser Köln - Wolfsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.08.2023 lautet: Beide Konkurrenten sind heiß auf den zweiten Spieltag. Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber zu Toren auf beiden Seiten.

Die Geißböcke boten am ersten Spieltag gegen Dortmund eine gute Leistung und verzeichneten trotz 34 Prozent Ballbesitz gute Chancen. Das eigene Unvermögen im Abschluss sorgte aber am Ende für eine knappe 0:1-Niederlage. Der VfL hatte mit Aufsteiger Heidenheim einen vermeintlich leichteren Gegner zu bewältigen und holte in der heimischen Volkswagen Arena dank zwei Toren von Jonas Wind einen souveränen Triumph.

Beide Teams werden sich auf Augenhöhe duellieren, den Weg nach vorne suchen. Daher bietet sich die Wette auf „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,58 bei Bwin an.

Darum tippen wir bei Köln vs Wolfsburg auf „Beide Teams treffen“:

Köln traf in 3 der vergangenen 4 Bundesliga-Heimspiele.

Wolfsburg gehörte im vergangenen Fußballjahr zu den 5 auswärtsstärksten Teams der Bundesliga und netzte kürzlich in 4 Partien am Stück in der Fremde ein.

Unabhängig vom Austragungsort endeten 6 der letzten 9 direkten Aufeinandertreffen mit Toren auf beiden Seiten.

Köln vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Tipp-Freunde, die einen klaren Favoriten am Drei-Weg-Markt suchen, werden bei diesem Match nicht fündig. Laut Buchmacher-Bewertung sind beide Mannschaften als ebenbürtig einzuschätzen, obwohl den Gastgebern aus der Domstadt aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile eingeräumt werden.

Eine Köln Wolfsburg Wettquote in Höhe von durchschnittlich 2,30 untermauert diese Tatsache. Sollten sich hingegen die Niedersachsen durchsetzen, steht eine Quote von bis zu 3,00 im Raum und verspricht noch höhere Gewinne. Wer einen mobilen Wettabschluss anstrebt, kann diesen bei Bwin umsetzen oder eben einen Blick in unseren Sportwetten App Vergleich werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs. Wolfsburg Prognose: Kassiert Wolfsburg die dritte Bundesliga-Auswärtsniederlage am Stück?

Der Effzeh beendete die vergangene Saison auf dem elften Tabellenplatz und präsentierte sich vor allem defensiv recht anfällig. Nur sechs der insgesamt 34 Bundesliga-Ansetzungen wurden als „Clean Sheet“ bestritten. Insgesamt 54 Gegentore deuten einen alles andere als sicheren Abwehrriegel an.

Um der defensiven Anfälligkeit entgegenzuwirken, wurde die Innenverteidigung mit Julian Chabot verstärkt. Der 25-jährige Neuzugang aus Sampdoria stand gegen den BVB in der Startformation und machte einen ordentlichen Job.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

In der vergangenen Spielzeit fehlte ein Knipser im Angriff. Dieser Part soll fortan von Luca Waldschmidt, der von Wolfsburg ausgeliehen wurde, übernommen werden.

Um Boden gut zu machen, gilt es an der Heim-Ausbeute zu arbeiten. Nur sechs der insgesamt 17 Heimspiele brachten letzte Saison drei Punkte als Ertrag (5U, 6N). In drei der jüngsten vier Liga-Spiele im Rhein Energie Stadion wurde ein eigener Treffer verbucht.

Wolfsburg hat sich viel vorgenommen und lechzt nach dem internationalen Geschäft. Der erste Matchday gegen Aufsteiger Heidenheim war jedoch kein Gradmesser. Der Außenseiter setzte kaum offensive Akzente und hatte nur zwei gute Möglichkeiten.

Köln - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 0:1 Dortmund (BL, A) 3:1 n.V. Osnabrück (Pokal, A), 1:2 Bayern (BL, H), 1:1 Bremen (BL, A), 5:2 Hertha (BL, H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:0 Heidenheim (BL, H), 6:0 Makkabi Berlin (Pokal, A), 1:2 Hertha (BL, H), 0:2 Freiburg (BL, A), 2:1 Hoffenheim (BL, H).

Letzte Spiele Köln vs. Wolfsburg: 0:2 (BL, H), 4:2 (BL, A), 0:1 (BL, H), 3:2 (BL, A), 0:1 (BL, A).

Ob dies an der starken Abwehrleistung der Wölfe gelegen hat, wird sich im Match gegen Köln herausstellen. Der VfL konnte in keinem der letzten vier Bundesliga-Auswärtsspiele hinten die Null halten und behielt zudem nur einmal die Oberhand.

Die Niedersachsen haben in der Sommerpause tief in die Tasche gegriffen, um Trainer Niko Kovac seine Wunschelf zusammenzustellen. Mehr als 71 Millionen Euro wurden in neue Spieler investiert. Vor allem im Mittelfeld sind nun mit Lovro Majer (Rennes) und Vaclav Cerny (Twente Enschede) zwei vielversprechende Spieler vertreten.

Defensiv war im vergangenen Fußballjahr noch Luft nach oben. Der Defensivverbund kassierte im Schnitt pro Bundesliga-Partie 1,41 Gegentore und ließ auf mangelnde Stabilität schließen. Mit Joakim Maehle kam für zwölf Millionen Euro ein Linksverteidiger von Atalanta Bergamo, um für das nötige Maß an Sicherheit zu sorgen.

Unter Nutzung des Bwin Bonus könnte sich das Maximum aus den Köln Wolfsburg Wetten herausholen lassen.

Unser Köln – Wolfsburg Tipp: Beide Teams treffen

Beide Konkurrenten haben in der vergangenen Bundesliga-Saison defensiv nur bedingt überzeugt und mussten sich im Schnitt mehr als ein Gegentor pro Ansetzung gefallen lassen. Darüber hinaus sind die offensiven Reihen der beiden Teams nicht zu unterschätzen und immer für einen Treffer zu haben.