Kolumbien - Brasilien Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.23

Unser Kolumbien - Brasilien Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 17.11.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute visieren wir in der WM-Quali in Südamerika eine Torwette an und freuen uns über hohe Quoten bei Kolumbien gegen Brasilien.

Während auf dem europäischen Kontinent die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 auf der Zielgeraden ist, steht in Südamerika die Quali für die WM 2026 noch relativ am Anfang. Der fünfte Spieltag steht vor der Tür, an dem es in der Nacht zum Samstag unter anderem Kolumbien mit Brasilien zu tun bekommt. Die Selecao musste in ihrem letzten Quali-Spiel gleich mehrere Rückschläge hinnehmen.

Im kolumbianischen Barranquilla erwartet sie ein schweres Auswärtsmatch, bei dem wir uns auf keinen Sieger festlegen wollen. Stattdessen entscheiden wir uns für die Wette „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,08 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Kolumbien vs Brasilien auf „Beide Teams treffen“:

Kolumbien ist seit 15 Länderspielen ungeschlagen.

Brasilien ist seit 2 Qualifikationsspielen sieglos und muss eine Reaktion zeigen.

Die Selecao spielte an den bisherigen 4 Spieltagen erst einmal zu Null.

Kolumbien vs Brasilien Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der besten Wettanbieter macht es deutlich: Die Gäste sind hier, wenn überhaupt, nur leichter Favorit. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg erreichen Werte bis 2,30. Die Wettquoten für einen Tipp auf die Kolumbianer liegen dagegen in der Spitze bei 3,50. Die „Doppelte Chance 1X“ reiht sich bei einer Quote von ca. 1,70 ein.

Beim Blick auf die Namen neigen viele Wett-Tipper sicherlich dazu, auf einen Sieg des Rekord-Weltmeisters zu wetten. Wir können das nicht bedenkenlos empfehlen. Allerdings ist das zum Beispiel mit dem NEObet Promo Code risikofrei möglich. Interessant ist aber auch die Wettoption „Beide Teams treffen“, die Quoten über der Marke von 2,00 abwirft.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kolumbien vs Brasilien Prognose: Intensiver Schlagabtausch

Seit sage und schreibe fast 19 Monaten hat die kolumbianische Nationalmannschaft kein Länderspiel mehr verloren. Die letzte Schlappe gab es am 2. Februar 2022 im Rahmen der Qualifikation für die WM 2022, als die „Cafeteros“ in Argentinien mit 0:1 verloren. Seitdem blieben sie in 15 Partien ungeschlagen, von denen sie zehn gewannen.

Trotz dieses starken Laufs ist man mit der laufenden WM-Qualifikation nicht vollends zufrieden. Gestartet mit einem 1:0-Heimerfolg über Venezuela kamen die Kolumbianer zuletzt dreimal in Folge nicht über ein Remis hinaus. Die beiden Auswärts-Partien in Chile und Ecuador endeten torlos.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

So kommt es dann auch, dass „La Tricolor“ in der laufenden WM-Qualifikation Südamerikas zwar als einzige Mannschaft neben Argentinien noch ungeschlagen ist, aufgrund der vielen Punkteteilungen in der Tabelle aber dennoch nur auf Rang 5 steht. Mit einem Sieg gegen Brasilien würde man aber zumindest diesen Gegner überholen.

Gegen die Selecao haben die Kolumbianer allerdings zuletzt im Juni 2015, also vor über acht Jahren, im Rahmen der Gruppenphase der Copa America gewonnen (1:0). Es war gleichzeitig der einzige kolumbianische Sieg über eine brasilianische Auswahl in den letzten 32 Jahren oder umgerechnet 21 direkten Duellen.

Kolumbien - Brasilien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Kolumbien: 0:0 Ecuador (A), 2:2 Uruguay (H), 0:0 Chile (A), 1:0 Venezuela (H), 2:0 Deutschland (A)

Letzte 5 Spiele Brasilien: 0:2 Uruguay (A), 1:1 Venezuela (H), 1:0 Peru (A), 5:1 Bolivien (H), 2:4 Senegal (N)

Letzte 5 Spiele Kolumbien vs Brasilien: 1:0 (H), 0:0 (A), 2:1 (H), 2:2 (N), 1:1 (A)

Der Rekord-Weltmeister reist mit nur einem Punkt aus den letzten beiden Qualifikationsspielen nach Barranquilla. Nach dem furiosen 5:1-Erfolg über Bolivien zum Auftakt der Quali ließen die Ergebnisse in der Folge immer weiter nach. In Peru konnte die Selecao noch mit 1:0 gewinnen, ehe es zu Hause gegen Venezuela ein enttäuschendes 1:1 gab. Besonders bitter war dann aber das letzte Spiel in Uruguay Mitte Oktober. Beim 0:2 schossen die Brasilianer nicht einmal ein Tor. Zudem verletzte sich Neymar und fällt seitdem mit einem Kreuzbandriss im linken Knie aus. Als Tabellendritter hat Brasilien schon nach vier Spieltagen fünf Punkte Rückstand auf den Rivalen aus Argentinien.

Auffällig an den letzten Partien der Selecao ist, dass sie offenbar nicht mehr zu Null spielen kann. In den letzten zehn Länderspielen gelang es Brasilien nur beim erwähnten 1:0-Erfolg in Peru. In fünf der letzten sieben Matches mit Beteiligung der Kicker vom Zuckerhut konnten beide Mannschaften treffen. In Kolumbien haben die Brasilianer noch nie ein Qualifikationsspiel für eine WM verloren. In sieben solchen Partien gab es fünf Remis und zwei brasilianische Siege. Entsprechend könnte man seinen Tipp auch noch aufwerten. Bei Admiralbet gibt es für die Option „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ eine Quote von 2,50. Gleichzeitig kann man vom Admiralbet Gutschein Code profitieren.

Unser Kolumbien - Brasilien Tipp: „Beide Teams treffen“

Zugegeben: Die letzten Partien der Kolumbianer und Brasilianer waren nicht allzu torreich. Allerdings haben die Gastgeber ihre Serie von 15 Länderspielen in Folge ohne Niederlage zu verteidigen, während die Selecao nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Partien eine Reaktion zeigen muss. Dass die Brasilianer zuletzt in Uruguay kein Tor erzielten, lag sicherlich auch an der Horror-Verletzung Neymars kurz vor der Halbzeit, die einige der Spieler geschockt hatte. Dem Rekord-Weltmeister muss man ansonsten immer einen Treffer zutrauen, in letzter Zeit allerdings auch Gegentore.