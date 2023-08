Kolumbien - Jamaika Tipp, Prognose & Quoten | 08.08.2023

Unser Kolumbien - Jamaika Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 08.08.2023 lautet: Qualitativ ist Kolumbien den „Reggae Girlz“ überlegen und wird diese Klasse im direkten Duell auf den Platz bringen.

Jamaika gehört zu den großen Überraschungen bei dieser Frauen-WM und sicherte sich mit einem torlosen Remis gegen Brasilien den Einzug ins Achtelfinale. In unserem Wett-Tipp favorisieren wir die Kolumbianerinnen, schließen aber ein Remis in der regulären Spielzeit keineswegs aus. Darüber hinaus ist mit weniger als 2,5 Toren zu rechnen. Für diesen Spielausgang hält Oddset eine Quote von 1,87 bereit.