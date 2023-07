Kolumbien - Südkorea Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2023

Unser Kolumbien - Südkorea Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 25.07.2023 lautet: Drei Teams machen sich in der Gruppe H Hoffnungen auf das zweite Achtelfinale-Ticket hinter Deutschland. Kolumbien müsste zum Auftakt gegen Südkorea hauchdünn die Nase vorne haben.

Nach der eigenen Auftaktpartie werden die Verantwortlichen und Spielerinnen der DFB-Auswahl sicher mit großem Interesse nach Sydney schauen. Denn dort treffen in der Nacht von Montag auf Dienstag europäischer Zeit die beiden Gruppengegner der deutschen Mannschaft aufeinander. Die Auswahl von Kolumbien geht als nominelle Heimmannschaft ins Spiel gegen Südkorea. Die Buchmacher tun sich im Vorfeld der Partie mit einer Einschätzung schwer und können sich auf keinen Favoriten festlegen. Wir haben in unserem Tipp aber ein Fazit gezogen und setzen so mit einer Quote von 1.53 bei Bet-at-home auf die Wette „DC 1/x & Unter 4,5 Tore“.