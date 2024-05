Konyaspor - Galatasaray Tipp, Prognose, Quoten 26.05.2024

Unser Konyaspor - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Süper Lig Spiel am 26.05.2024 lautet: Vor dem letzten Spieltag hat Galatasaray an der Tabellenspitze drei Punkte Vorsprung auf Fenerbahce. Im Wett Tipp heute vertrauen wir unter anderem auf die Defensive der Gäste.

Vor dem 35. Spieltag hat Ali Camdali sein Amt gewechselt. Der bisherige Sportdirektor von Konyaspor übernahm den Trainerposten seiner Mannschaft und blieb in drei Liga-Spielen ungeschlagen (1S, 2U). Zu Hause hat Konyaspor in zwei Spielen unter Ali Camdali noch kein einziges Gegentor zugelassen. Die Verteidigung ist auch beim Tabellenführer Galatasaray ein positives Merkmal. Vor dem letzten Spieltag gibt es in der Süper Lig keine Mannschaft mit weniger Gegentoren (25).