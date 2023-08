Kopenhagen - Sparta Prag Tipp, Prognose & Quoten | 8.8.23

Unser FC Kopenhagen - Sparta Prag Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 08.08.2023 lautet: Der dänische Meister kann im eigenen Stadion die Grundlage für eine erneute Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase legen.

Der FC Kopenhagen und Sparta Prag holten vergangenes Jahr die nationale Meisterschaft. Zum Start in die neue Saison deuteten beide Teams erneut ihre Titel-Ambitionen an. Beide Teams haben nach drei absolvierten Spieltagen die volle Ausbeute auf dem Konto.

Auf der internationalen Bühne war der FC Kopenhagen zuletzt erfolgreicher. Die letzten beiden direkten Duelle fanden 2009/10 in der Europa-League-Gruppenphase statt - damals entschieden die Dänen beide Partien für sich (3:0, 1:0). Unser Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore mit einer Quote von 1,70 bei Betano .

Darum tippen wir bei FC Kopenhagen vs Sparta Prag auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

FC Kopenhagen vs Sparta Prag Quoten Analyse:

Diese Begegnung verspricht höchste Spannung. Beide Mannschaften sind mit drei Siegen aus drei Ligaspielen perfekt in den nationalen Wettbewerb gestartet und platzen somit fast vor Selbstvertrauen. Mit der heimischen Kulisse und Quoten bis 2,15 im Rücken halten die Buchmacher einen Heimsieg für wahrscheinlicher.

FC Kopenhagen vs Sparta Prag Prognose: Ein unaufhaltsamer Angriff

Der FC Kopenhagen hat in den ersten Wochen dieser jungen Spielzeit einen mächtigen Eindruck hinterlassen. Im Angriff sind die Blau-Weißen kaum aufzuhalten und lassen der eigenen Kreativität im Kombinationsspiel freien Lauf. Bisher erzielten die Loverne in jedem ihrer fünf Pflichtspiele mindestens zwei Tore.

In der zweiten Qualifikationsrunde der Königsklasse schoss Byens Hold aus allen Rohren. Nach insgesamt 8:3 Toren musste das Gegenüber aus Breidablik den Hut vor dieser Leistung ziehen.

Vergangene Saison fanden sich die Blau-Weißen nach überstandener CL-Qualifikation in einer Gruppe mit Borussia Dortmund, FC Sevilla und Manchester City wieder. Das war natürlich zu viel des Guten, doch es gab mehrere Lichtblicke: Kopenhagen rang dem späteren CL-Sieger Manchester City (0:0) und dem EL-Sieger Sevilla (0:0) jeweils im Heimspiel einen Punkt ab.

Mit einem Erfolg im Hinspiel gegen Sparta Prag würde der FC Kopenhagen die Chancen erhöhen, bereits zum sechsten Mal an der CL-Gruppenphase teilzunehmen. Die Tschechen würden mit einem Dreier im Hinspiel eine gute Ausgangslage schaffen, um erstmals seit der Saison 2005/06 als Teilnehmer im Hauptfeld der Königsklasse zu stehen.

FC Kopenhagen - Sparta Prag Statistik & Bilanz:

Nach einer nervenzerreißenden Saison und einem Finale auf letzter Rille, feierte Sparta Prag die erste nationale Meisterschaft der vergangenen neun Jahre - der Grund, weshalb die Maroons erst in der dritten Qualifikationsrunde eingreifen.

Dort können sie mit dem Selbstvertrauen aus drei gewonnenen Ligaspielen in Folge auftreten. Die abschließende Generalprobe für das erste Duell mit Kopenhagen wurde mit einem 5:2-Kantersieg gegen Pardubice gefeiert. Es war das einzige der drei absolvierten Saisonspiele mit Über 2,5 Toren. Insgesamt endeten zwei von drei Partien mit Über 1,5 Toren.

Besonders im Parken-Stadion des FC Kopenhagen halten wir Sparta Prag für die etwas schwächere Mannschaft. Wir halten es für möglich, dass Kopenhagen, ebenso wie in der EL-Gruppenphase 2009/10, beide direkten Duelle für sich entscheiden kann. Damals ging der dänische Meister aus beiden Vergleichen mit insgesamt 4:0 als Sieger hervor.

Können die formstarken dänischen Gastgeber im sechsten Pflichtspiel in Folge Über 1,5 Tore erzielen, könnt ihr euch bei Betano in einer Quote von 2,00 baden. Noch schöner wird diese Wette, wenn ihr den Betano Bonus einbezieht.