Korda - Rublev Tipp, Prognose & Quoten | 19.01.2024

Unser Sebastian Korda - Andrey Rublev Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel am 19.01.2024 lautet: Als Weltranglisten-Fünfter wird Rublev im Drittrunden-Match gegen Korda favorisiert. Im Wett Tipp heute erwarten wir eine Fortsetzung seiner Siegesserie.

Andrey Rublev zählt als Fünfter der Weltrangliste zur Elite des Tennissports. Bislang blieb dem 26-Jährigen ein Titel bei einem der vier großen Turniere verwehrt. Sein Start ins Jahr 2024 verlief mit 6:0-Siegen vielversprechend und auch das knifflige Erstrunden-Match gegen Seyboth Wild (3:2) scheint der Russe verarbeitet zu haben. Seine Aufgabe in der dritten Runde heißt Sebastian Korda. Der US-Amerikaner überstand in seinem Auftakt-Match ebenfalls einen Fünf-Satz-Thriller und verlor in seiner Karriere bisher immer gegen Rublev.