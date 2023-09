Kosovo - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 09.09.2023

Unser Kosovo - Schweiz Tipp zum EM Quali Spiel am 09.09.2023 lautet: Die Schweiz zeigte sich bisher sehr torfreudig und setzt diesen Trend auch in Pristina fort.

Die Nationalmannschaft der Schweiz ist auf bestem Wege, sich vorzeitig für die EM 2024 zu qualifizieren. Mit einem Sieg am Samstag im Kosovo würde die Nati einen weiteren großen Schritt machen, zumal die Verfolger aus Rumänien und Israel parallel im direkten Duell aufeinandertreffen.

Die Kosovaren auf der anderen Seite müssen gewinnen, um überhaupt noch eine Minimalchance auf einen der ersten beiden Plätze zu haben. Wir sehen die Eidgenossen allerdings in der Favoritenrolle und entscheiden uns für die Wette „Schweiz Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Kosovo vs Schweiz auf „Schweiz Über 1,5 Tore“:

Kosovo vs Schweiz Quoten Analyse:

Für den Tipp darauf, dass beide Teams treffen, gibt es Wettquoten um 2,00. In etwa gleich hoch sind die Quoten für das Über 2,5 Tore. Mit Zahlen bis 2,30 ist der Tipp auf die Doppelte Chance 1X quotiert. Wer hier einen eher riskanteren Weg einschlagen möchte, der sollte vorher einen Blick auf die Buchmacher werfen, die eine Wette ohne Einzahlung anbieten.

Kosovo vs Schweiz Prognose: Die Nati macht das Spiel

Nur eines der ersten vier Qualifikationsspiele verloren, aber eben auch keines gewonnen. Das ist aktuell die Ausbeute des Kosovo in der Gruppe I. Mit nur drei Punkten und 3:4 Toren belegen die Dardanët Rang fünf von sechs. Dahinter steht nur noch Fußballzwerg Andorra, gegen den man zu Hause am zweiten Spieltag nicht über ein 1:1 hinauskam.

Dass die Kosovaren aber ein durchaus unangenehmer Gegner sein können, zeigten sie beim 1:1 in Israel und beim torlosen Remis daheim gegen Rumänien. Beide Unentschieden können für den 109. der FIFA-Weltrangliste durchaus als Erfolg bezeichnet werden. Einen Sieg in einem Länderspiel gab es allerdings fast ein Jahr lang nicht mehr.

Zuletzt gewann der Kosovo am 25. September 2022 im Rahmen der Nations League. Mit 5:1 war das Ergebnis gegen Zypern allerdings beachtlich. Seit diesem Erfolg bestritten die Kosovaren insgesamt sechs Länderspiele. Nachdem die ersten fünf (zwei Test- und drei Qualifikationsspiele) alle remis endeten, wurde das bislang letzte gegen Weißrussland verloren.

Für die Weißrussen war das nach zuvor drei Pleiten in der Qualifikationsgruppe I der erste Dreier. Für den Kosovo auf der anderen Seite war das fast schon das Aus. Die Dardanët haben in nur einer der letzten elf Partien hinten die Null halten können. Aber: In immerhin acht der letzten zehn Spiele kamen sie selbst auch mindestens einmal zum Torerfolg.