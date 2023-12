Krcmar - Anderson Tipp, Prognose, Quoten | 29.12.2023

Unser Krcmar - Anderson Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 29.12.2023 lautet: Ein tapfer kämpfender Krcmar unterliegt am Ende deutlich gegen Gary Anderson, der mit der nächsten Top-Leistung eine Kampfansage schickt.

Die 3. Runde bei der Darts WM 2024 endet am Freitagabend mit dem Duell Boris Krcmar gegen Gary Anderson. Für die Buchmacher ergibt sich eine klare Ausgangslage, die für einen Sieg des „Flying Scotsman“ spricht.

Die Prognose ist komplett verständlich, schließlich ist Anderson als 27. der Order of Merit deutlich weiter vorne zu finden als Krcmar, der die aktuelle Nummer 50 ist. Außerdem hat der schottische Top-Spieler - der für nicht wenige Geheimfavorit bei dieser WM ist - bei seinem ersten Auftritt eine Top-Leistung gezeigt.

Daher gehen wir für den Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,76 bei NEObet auf „Sieg Anderson HC -2,5″.

Darum tippen wir bei Krcmar - Anderson auf „Sieg Anderson HC -2,5″:

Krcmar - Anderson Quoten Analyse:

Behalten die Buchmacher mit ihren Einschätzungen Recht, dann ergibt sich für das Duell Krcmar vs Anderson eine klare Ausgangslage. Die Wettquoten der besten Sportwettenanbieter fallen zumindest klar aus und sprechen für einen Favoritensieg des „Flying Scotsman“.

Der Sieg für Anderson geht mit einem Wert von 1,45 einher und ist für das Drittrunden-Match am naheliegendsten. Demgegenüber liegt die Quote für den Sieg von Boris Krcmar bei 4,85. Fernab der Sieger-Tipps gibt es so manch spannende Value-Alternative, die ins Auge sticht.