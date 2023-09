Kroatien - Lettland Tipp, Prognose & Quoten | 08.09.2023

Unser Kroatien - Lettland Tipp zum EM Quali Spiel am 08.09.2023 lautet: Im Heimspiel gegen die Nummer 134 der Weltrangliste sind die Kroaten am Freitag die haushohen Favoriten. Das dürfte sich auch in einem deutlichen Sieg widerspiegeln.

In der Qualifikationsgruppe D für die EM 2024 steht der große Favorit Kroatien mit nur vier Punkten auf Platz 3 und hat schon fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Türkei. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass der WM-Dritte wegen dem Finale der Nations League zwei Partien weniger als die Konkurrenz absolviert hat.

Am Freitag setzen die „Vatreni“ ihren Kampf um die Tickets für die EURO im kommenden Jahr mit einem Heimspiel gegen Lettland fort. In Rijeka sind die Gastgeber die extrem klaren Favoriten. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,88 bei NEObet die Wette „Sieg Kroatien mit HC -2″.

Darum tippen wir bei Kroatien vs Lettland auf „Sieg Kroatien mit HC -2″:

In der Weltrangliste hat Kroatien klar die Nase vorne

Auch den direkten Vergleich gegen Lettland führen die „Vatreni“ deutlich an

Die „11 vilki“ haben nur eines der letzten 8 Länderspiele gewonnen

Kroatien vs Lettland Quoten Analyse:

Die lettische Nationalmannschaft wird aktuell in der Weltrangliste nur auf Platz 134 geführt. So ist man zu Gast bei der Nummer 6 des FIFA-Rankings der klare Außenseiter. Das bestätigen bei der Kroatien vs Lettland Prognose auch die Quoten der Buchmacher, unter denen man auch immer wieder zahlreiche Wettanbieter ohne Einzahlung findet.

Für einen Sieg der Hausherren werden gerade einmal Quoten im Schnitt von 1,09 bezahlt. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Sieg der Gäste auf einen durchschnittlichen Wert von 27,3.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kroatien vs Lettland Prognose: Wie lange können die Gäste mithalten?

Zlatko Dalic betreut die kroatische Nationalmannschaft schon seit fünf Jahren und über 330 Tagen. Nur wenige Nationaltrainer sind weltweit länger im Amt. Der Coach führte Kroatien zu einem zweiten und dritten Platz bei den letzten beiden Weltmeisterschaften. In 74 Partien unter Dalic feierten die „Vatreni“ 40 Siege. Damit fehlen dem aktuellen Übungsleiter noch zwei Erfolge zum aktuellen Rekordhalter Slaven Bilić, der das Team von 2006 bis 2012 betreute.

Nachdem der amtierende WM-Dritte im Juni im Elfmeterschießen gegen Spanien den Titel in der Nations League 2022/23 nur denkbar knapp verpasste, steht nun die EM-Quali auf dem Plan. Hier gab es zum Auftakt nur ein 1:1 daheim gegen Wales. Der erste Dreier folgte dann beim 2:0 in der Türkei. Erfahrene Spieler wie Modric, Perisic oder Brozovic bringen in ihren Vereinen immer noch Leistung und gehören weiterhin zum Aufgebot. Dahinter gibt es aber auch viele junge Talente wie Gvardiol (Man City) oder Majer (Wolfsburg).

Die Nationalmannschaft von Lettland nahm 2004 das erste und bisher einzige Mal an einem großen Turnier teil. Bei der EM in Portugal schieden die „11 vilki“ aber mit einem Punkt aus drei Spielen nach der Vorrunde gleich wieder aus. Auch im Kampf um die Tickets für die WM 2010 lief es gut: Am Ende hatten die Letten gerade mal vier Punkte Rückstand auf Platz 1. Doch danach ging es steil bergab. So setzte es zum Beispiel in der Quali für die EM 2021 in zehn Partien neun Niederlagen.

Im Januar 2020 übernahm mit Dainis Kazakevics ein neuer Coach die Auswahl. In der Nations League glückte unter dem neuen Trainer der erstmalige Aufstieg in die Liga C. Doch von den letzten acht Länderspielen konnte man nur eines gewinnen (bei 6 Pleiten): Beim Baltic Cup nach Elfmeterschießen gegen Estland. Auch in die EM-Quali starteten die „11 Wölfe“ mit drei Niederlagen. Die Torbilanz nach den drei Partien steht bei 3:6. Bekannte Namen sucht man im Aufgebot für die Spiele gegen Kroatien und Wales vergebens.

Kroatien - Lettland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kroatien: 4:5 Spanien (H), 4:2 Niederlande (A), 2:0 Türkei (A), 1:1 Wales (H), 2:1 Marokko (H)

Letzte 5 Spiele Lettland: 1:2 Armenien (A), 2:3 Türkei (H), 0:1 Wales (A), 2:3 Irland (A), 1:1 Island (H)

Letzte Spiele Kroatien vs Lettland: 4:1 (H), 1:0 (A), 3:0 (A), 2:0 (H)

Die Bilanz der Kroaten gegen die Letten ist eindeutig. Die ersten Duelle gab es in der Quali für die WM 2002. Hier setzten sich die „Vatreni“ mit 4:1 und 1:0 durch. Auch im Kampf um die Tickets für die EM 2012 gewannen die „Kocaksti“ zweimal - mit 3:0 und 2:0.

Erzielen die Hausherren am Freitag über 2,5 Tore, gibt es dafür bei NEObet eine Quote von 1,62. Neu- und Bestandskunden sollten sich vor einer Wette bei diesem Bookie den NEObet Promo Code ansehen!

Unser Kroatien - Lettland Tipp: Sieg Kroatien mit HC -2

Die Ausgangslage ist klar. Lettland gehört aktuell zu den schwächsten europäischen Fußball-Nationen. Nur sieben UEFA-Teams stehen in der Weltrangliste schlechter da. Kroatien dagegen will nach der Nations League wieder Fahrt im Kampf um die EM-Tickets aufnehmen. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre hier eine Überraschung.