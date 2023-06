Kroatien - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 18.06.2023

Unser Kroatien - Spanien Tipp zum Nations League Finale am 18.06.2023 lautet: Nach vielen tollen Ergebnissen bei Weltmeisterschaften wollen die Kroaten nun endlich auch einen Titel gewinnen. Die Chancen dafür stehen im Nations-League-Endspiel gegen Spanien gar nicht schlecht.

In der Neuauflage des Nations-League-Halbfinals vom Oktober 2021 trafen am Donnerstag erneut Italien und Spanien aufeinander. Am Ende sicherten sich die Spanier mit einem 2:1-Erfolg den zweiten Einzug ins Finale der Nations League in Folge. Am Sonntag im „De Kuip“ von Rotterdam trifft die „Roja“ im Endspiel auf Kroatien, das sein Halbfinale gegen Gastgeber Niederlande mit 4:2 nach Verlängerung gewonnen hat. Für die Buchmacher sind nun die Iberer die Favoriten. Wir schätzen die Ausgangslage aber etwas anders ein und spielen somit mit einer Quote von 1,65 bei Admiralbet die Wette „Doppelte Chance 1/x“.

Darum tippen wir bei Kroatien vs Spanien auf „Doppelte Chance 1/x“:

Spanien hat nur 2 der letzten 6 Länderspiele gewonnen.

Kroatien ging lediglich in 1 der vergangenen 16 Partien als Verlierer vom Feld.

Die „Roja“ hat das Nations League-Finale 2020/21 auch verloren.

Kroatien vs Spanien Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste hat Kroatien auf Rang 7 gegenüber Spanien (Platz 10) leicht die Nase vorne. Der Marktwert spricht mit 656 Mio. zu 276 Mio. Euro aber deutlich für die „Furia Roja“. So sind die Iberer bei der Kroatien vs Spanien Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,01 die leichten Favoriten. Für einen Erfolg der „Vatreni“ in der regulären Spielzeit gibt es bei den besten Buchmachern, darunter auch viele Wettanbieter ohne Steuer, Quoten im Schnitt von 3,71.

Kroatien vs Spanien Prognose: Holen die Kroaten endlich einen Titel?

Lange Zeit gingen die Spieler und die Verantwortlichen der kroatischen Fußballnationalmannschaft sehr bescheiden mit den Erfolgen um. Nach zwei dritten Plätzen (1998, 2022) und einem zweiten Rang (2018) bei FIFA-Weltmeisterschaften will das Land vom Balkan nun endlich den ersten Titel gewinnen. Den ersten Schritt haben die „Vatreni“ bei der Nations League 2022/23 am Mittwoch mit dem 4:2-Erfolg gegen den Gastgeber Niederlande gemacht.

Schon in der regulären Zeit sah alles nach einem Sieg der Kroaten aus. Nach einem Gegentor in der sechsten Minute der Nachspielzeit mussten die Männer von Zlatko Dalic den Sieg in der Verlängerung klarmachen. Im ersten Spiel der EM-Quali hatte die „Kockasti“ daheim nur 1:1 gegen Wales gespielt. Dann folgte ein 2:0 in der Türkei. Die Mischung im Team stimmt aber auf jeden Fall. Erfahrene Profis wie Kovacic (Chelsea) und Modric (Real Madrid) leiten Nachwuchsspieler wie Gvardiol (Leipzig), Stanisic (Bayern), Sosa (VfB) oder Sutalo (Zagreb) an.

Nach dem blamablen Aus der Spanier bei der WM 2022 im Achtelfinale gegen Marokko übernahm Luis de la Fuente, der zuvor die U19 und U21 des Landes betreut hatte, den Job als Nationaltrainer. Mit seiner unprätentiösen und pragmatischen Art ist der neue Mann auf dem Trainerstuhl das Gegenteil des exzentrischen Vorgängers Luis Enrique. Doch der neue Coach der „Furia Roja“ geriet schnell unter Druck. Vor allem nach der 0:2-Pleite in Schottland im zweiten Spiel der EM-Quali.

Zudem kamen die Nominierungen von älteren Spielern wie Jesus Navas (37) und Jordi Alba (34) nicht überall gut an. Dabei setzt der Verband seit geraumer Zeit verstärkt auf den Nachwuchs. Im Nations-League-Halbfinale gegen Italien gingen die Iberer schon nach 3 Minuten in Führung, mussten aber kurz darauf durch einen Handelfmeter den Ausgleich hinnehmen. Am Ende sorgte Joker Joselu, der etwas überraschend in der „Ära de la Fuente“ wieder zum Kreis der Nationalmannschaft gehört, für den 2:1-Siegtreffer.

Kroatien - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kroatien: 4:2 Niederlande, 2:0 Türkei, 1:1 Wales, 2:1 Marokko, 0:3 Argentinien

Letzte 5 Spiele Spanien: 2:1 Italien, 0:2 Schottland, 3:0 Norwegen, 0:3 Marokko, 1:2 Japan

Letzte 5 Spiele Kroatien vs Spanien: 3:5, 3:2, 0:6, 2:1, 0:1

Beide Teams spielten 9-mal gegeneinander. Spanien führt die Bilanz mit 5 Siegen zu 3 Niederlagen an. Schaut man nur auf die Pflichtspiele, liegen die Iberer mit 3 Erfolgen zu 2 Pleiten vorne. In der Nations League gab es diese Paarung bisher nur in der Saison 2018/19. Beide Teams konnten damals ihre Heimspiele gewinnen: die „Roja“ mit 6:0 und die „Vatreni“ mit 3:2. Auf neutralem Boden feierten die Kroaten in vier Aufeinandertreffen einen Sieg, bei drei Niederlagen. Das letzte Duell war das Achtelfinale bei der EM 2021, als die Spanier nach Verlängerung mit 5:3 gewannen.

Unser Kroatien - Spanien Tipp: Doppelte Chance 1/x

Das 2:1 im Halbfinale gegen Italien war der erste große und wichtige Erfolg für Spanien seit geraumer Zeit. Der Sieg dürfte der Mannschaft auch Selbstvertrauen verleihen. Doch die Kroaten sind sehr eingespielt und hungrig nach einem Titel. In den letzten Jahren waren die „Vatreni“ zudem nur sehr schwer zu schlagen. Mehr als ein Remis gegen den WM-Dritten trauen wir der „Roja“ nach 90 Minuten deswegen nicht zu.