Kroatien - Türkei Tipp, Prognose & Quoten | 12.10.2023

Unser Kroatien - Türkei Tipp zum EM Quali Spiel am 12.10.2023 lautet: Im Duell zwischen Kroatien und der Türkei treffen die beiden Spitzenmannschaften der Gruppe D aufeinander. Wir sehen aufgrund defensiver Schwachstellen der Gäste die Heimmannschaft im Vorteil.

Die bisher ungeschlagenen Kroaten empfangen am Donnerstagabend die Türkei mit Neo-Trainer Vincenzo Montella, die punktgleich, jedoch mit einem Spiel mehr, auf dem zweiten Platz der Tabelle steht.

Wir sehen die gut eingespielten und defensiv sehr stabilen Kroaten als Favoriten und entscheiden uns für eine Wette auf „Sieg Kroatien“ mit einer Quote von 1,70 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Kroatien vs Türkei auf „Sieg Kroatien“:

Kroatien vs Türkei Quoten Analyse:

Der Halbfinalist der letzten WM aus Kroatien geht als Favorit ins kommende Duell mit der Türkei. Ein Heimsieg wird von den Bookies mit deutscher Lizenz mit einer Gewinnquote von 1,70 als wahrscheinlichstes Ergebnis angesehen. Ein Tipp auf einen Auswärtssieg der Türkei würde den Wetteinsatz mehr als verfünffachen. Ein Unentschieden steht mit einer Quote von 3,70 zu Buche.

Ein Blick auf die wahrscheinlichsten genauen Endergebnisse zeigt, dass die Wettanbieter nicht unbedingt mit einem Tor der Gäste rechnen und sehen ein 1:0 mit einer Quote von 5,50 und ein 2:0 mit einer 7,50er Quote als sicherste Tipps an.