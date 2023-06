Kuba - Guadeloupe Tipp, Prognose & Quoten | 02.07.2023

Unser Kuba - Guadeloupe Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 02.07.2023 lautet: In der zweiten Halbzeit wird es Treffer geben und mindestens einen für die Gwada Boys.

Am ersten Spieltag des Gold Cups 2023 sorgte die Nationalmannschaft Guadeloupes für eine faustdicke Überraschung, als sie gegen Co-Gastgeber Kanada punkten konnte. Mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel würden sich die Gwada Boys in eine hervorragende Ausgangsposition in Sachen Viertelfinale bringen.

Der Gegner aus Kuba wird versuchen, das zu verhindern und mit einem eigenen Dreier selbst die Chancen auf die nächste Runde aufrechtzuerhalten. Bei einer Pleite können die Löwen der Karibik ihre Koffer packen. Wir gehen davon aus, dass die Partie erst in Halbzeit zwei Fahrt aufnimmt und entscheiden uns für die Wette „Guadeloupe trifft in 2. Halbzeit“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Kuba vs Guadeloupe auf „Guadeloupe trifft in 2. HZ“:

Kuba hat die letzten 3 Länderspiele alle verloren

Guadeloupe traf in den letzten 3 Partien in jeder Halbzeit

Kuba kassierte in den letzten 3 Spielen in Halbzeit zwei Gegentreffer

Kuba vs Guadeloupe Quoten Analyse:

Über die Bet3000 App lässt sich eine Vielzahl an Wetten zu dieser Begegnung platzieren. Leichter Favorit für die Buchmacher ist dabei die Nationalelf aus Guadeloupe. Für einen Tipp auf die Gwada Boys gibt es Quoten bis 2,20. Die Quoten für Wetten auf einen Sieg der Kubaner knacken dagegen die Marke von 3,00 recht deutlich.

Allzu viele Tore erwarten die Wettanbieter nicht. Bereits Über 1,5 Tore liegen quotentechnisch über der Marke von 1,40. Ein Tipp auf das Over 2,5 liefert schon Werte bis 2,30. Auch die Wettoption „Beide treffen“ bewegt sich um 2,00 herum. Hier ist der eingangs erwähnte Bookie, der aktuell einen Bet3000 Bonus anbietet, mit einer Quote von 2,05 der Spitzenreiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kuba vs Guadeloupe Prognose: Leichte Vorteile bei den Gwada Boys

Mit zwei zu Null-Pleiten in den beiden Testspielen gegen Chile und Uruguay ist die kubanische Nationalmannschaft zum Gold Cup 2023 angereist und am ersten Spieltag der Gruppenphase sollte sich dieser negative Trend fortsetzen. Gegen Guatemala gab es zum dritten Mal in Folge kein eigenes Tor.

Weil der Gegner auf der anderen Seite traf, gab es gleichzeitig die dritte Pleite in Serie. Sollten „Los Leones del Caribe“ auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag verlieren, dann ist für sie das Turnier bereits vorzeitig beendet. Dabei war Kuba mit einigen Erwartungen in den Wettbewerb gestartet.

Denn vor den erwähnten drei zu Null-Niederlagen blieben die Kubaner in sieben Länderspielen in Folge ungeschlagen. Sechs dieser sieben Partien konnten sie für sich entscheiden. In der Liga B der CONCACAF Nations League schafften die Löwen der Karibik dank einer 5-0-1-Bilanz bei 11:3 Toren den Aufstieg in Liga A.

Zwei der drei Gegentore und damit auch die einzige Pleite hatte es in Guadeloupe gegeben. Zu Hause revanchierte man sich dann am letzten Spieltag mit einem 1:0-Erfolg. Es war der bislang letzte Sieg Kubas in einem Länderspiel. In den letzten fünf Partien der Kubaner konnte immer nur ein Team treffen.

Kuba - Guadeloupe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kuba: 0:1 Guatemala (GC, N), 0:2 Uruguay (Test, N), 0:3 Chile (Test, N), 1:0 Guadeloupe (CNL, H), 1:0 Barbados (CNL, A)

Letzte 5 Spiele Guadeloupe: 2:2 Kanada (GC, A), 2:0 Guyana (GCQ, H), 5:0 Antigua & Barbuda (GCQ, A), 0:1 Kuba (CNL, A), 0:1 Antigua & Barbuda (CNL, H)

Letzte 5 Spiele Kuba vs. Guadeloupe: 1:0 (CNL, H, 2023), 1:2 (CNL, A, 2022), 1:2 (Karibik Cup, N, 2010), 0:1 (Karibik Cup, N, 2008), 2:1 (Karibik Cup, N, 2008)

In den letzten fünf Spielen Guadeloupes vor dem Gold Cup konnte ebenfalls immer nur eine Mannschaft treffen. Das änderte sich am ersten Spieltag des Turniers, als die Gwada Boys gegen Kanada zur Überraschung vieler ein 2:2 erzielen konnten. Nach der eigenen Halbzeitführung drehten die Kanadier das Spiel und sahen wie der sichere Sieger aus.

Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit bewahrte ein Eigentor des Gegners das französische Übersee-Departement vor einer Pleite. So blieben „Les Gars de Guadeloupe“ nach zuvor zwei zu Null-Siegen in der Qualifikation zum Gold Cup auch im dritten Match in Folge ungeschlagen.

Mit Co-Gastgeber Kanada hat man nun auch den schwersten Gegner erfolgreich hinter sich gebracht. Mit einem Sieg über Kuba würde dem Team von Trainer Jocelyn Angloma im letzten Gruppenspiel gegen Guatemala aller Voraussicht nach ein Remis für das Viertelfinale reichen.

Nachdem Guadeloupe beim Gold Cup 2021 ohne Punkt ausgeschieden war und die letzten vier Teilnahmen davor alle verpasste, wäre der Einzug in die Runde der letzten Acht ein großer Erfolg. Bisher konnte Guadeloupe in sechs der acht direkten Pflicht-Duelle mit Kuba treffen. Im bisher letzten Aufeinandertreffen gelang das den Gwada Boys aber nicht.

Unser Kuba - Guadeloupe Tipp: Guadeloupe trifft in der 2. Halbzeit

Die Auswahl Guadeloupes überraschte zum Auftakt gegen Turnier-Favorit Kanada, wobei das Remis alles andere als unverdient war. Der Punkt dürfte dem Underdog neues Selbstvertrauen gegeben haben und wir trauen ihm gegen Kuba etwas Zählbares zu. Da die Gwada Boys in den letzten drei Partien in jeder der sechs Halbzeiten trafen, während die Kubaner vornehmlich im zweiten Durchgang Gegentreffer zuließen, rechnen wir mit einem Tor Guadeloupes nach der Pause.