Lakers - 76ers Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.2024

Unser Lakers - 76ers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 23.03.2024 lautet: Eigentlich ist LA daheim gegen Philadelphia klar favorisiert. Doch im Wett Tipp heute müssen wir auch berücksichtigen, dass die 76ers in den letzten Jahren der Angstgegner der Lakers waren.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es in der NBA zu einem Duell zweier Teams, die aktuell einen direkten Playoff-Platz verpassen würden und stattdessen ins Play-In-Tournament müssten. Doch sowohl die Lakers (37-32) als auch die 76ers (38-31) können den Rückstand auf die Top 6 noch aufholen. Auf diesem Weg wäre natürlich ein Sieg im direkten Duell in der Crypto.com Arena hilfreich. Die Wettquoten sprechen sich hier recht deutlich für die Gastgeber aus.

Wir rechnen aber mit einem engen Duell und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 die Wette „Sieg 76ers HC +9,5″.

Darum tippen wir bei Lakers vs 76ers auf „Sieg 76ers HC +9,5″:

Die Bilanz von Philly bei den letzten 5 Spielen in der Crypto.com Arena steht bei 4-1

LA wartet seit 7 Duellen auf einen Sieg gegen die 76ers

Die 76ers haben das Hinspiel daheim klar mit 138:94 für sich entschieden.



Lakers vs 76ers Quoten Analyse:

Die Hausherren sind in diesem Matchup die Favoriten mit einem Spread von minus 8,5 Punkten. Das Punkte-„Über/Unter“ liegt bei 223 Zählern.

So bekommt ihr bei der Lakers vs 76ers Prognose für einen Heimsieg eine Quote im Schnitt von 1,26. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste bei den besten EM Wettanbietern mit durchschnittlichen Quoten von 3,87 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lakers vs 76ers Prognose: Welches Gesicht zeigt Maxey?

Am Montag konnten die Lakers nach zwei Niederlagen gegen die Kings und die Warriors mit einem überzeugenden 136:105 daheim gegen die Hawks auf die Siegerstraße zurückkehren. LA belegt mit einer Bilanz von 37-32 den neunten Platz im Westen. Auf den Sechstplatzierten, die Mavericks (41-29), hat man aktuell drei Spiele Rückstand. Aber eigentlich steht Los Angeles in dieser Saison ziemlich genau da, wo es hingehört: Im grauen Mittelfeld.

Alles an diesem Team steht aktuell eher für Mittelmaß. Seit Jahren trägt LeBron James den Großteil der Last. Auch dieses Mal hat es das Team von Coach Darvin Ham seinem Superstar zu verdanken, dass man noch um einen Playoff-Platz kämpft. Vor allem von der Bank kommt zu wenig. Hier haben die Lakers in dieser Spielzeit aber auch mit einem großen Verletzungspech zu kämpfen. Die Defense steht mit 117,5 PPG lediglich auf Rang 23. Die Offense kommt mit ebenfalls 117,5 Zählern pro Partie immerhin auf Platz 9.

Die Sixers belegen mit 38-31 im Osten aktuell Platz 8. Der Rückstand auf die Pacers (39-31) auf Rang 6 ist aber minimal. Das 102:115 bei den Suns am Mittwoch war die dritte Auswärtsniederlage in Folge. Hier kam Tyrese Maxey nur auf sechs Punkte. Dabei ist der Point Guard aktuell extrem wichtig für Head Coach Nick Nurse. Denn der All-Star-Center und amtierende MVP Joel Embiid fehlt dem Franchise schon seit 23 Spielen. Ende März oder Anfang April könnte Embiid zurückkehren.

Bis dahin muss sich Philadelphia noch irgendwie im Playoff-Picture halten. Doch sechs der letzten neun Spiele gingen verloren. Die Offense steht mit 114,7 Points per Game auf Rang 15. Die Defense lässt immerhin nur 112,4 Punkte pro Spiel zu, was im Ligavergleich für Platz 9 reicht. Zudem sind die 76ers mit 8,5 Steals per Game Ligaspitze. Auch in der „Free Throw Percentage“ sind lediglich zwei Teams stärker. Vor der Niederlage gegen Phoenix hatte Philly gegen Charlotte und Miami gewonnen.

Lakers - 76ers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lakers: 136:105 Hawks (H), 121:128 Warriors (H), 107:120 Kings (A), 120:109 Timberwolves (H), 123:122 Bucks (H)

Letzte 5 Spiele 76ers: 102:115 Suns (A), 98:91 Heat (H), 109:98 Hornets (H), 105:114 Bucks (A), 79:106 Knicks (A)

Letzte 5 Spiele Lakers vs 76ers: 94:138 (A), 112:113 (H), 122:133 (A), 121:126 (H), 87:195 (A)



LA führt die Bilanz gegen Philly knapp mit 146 Siegen zu 144 Niederlagen an. In dieser Saison gab es diese Paarung erst einmal. Ende November gewannen die 76ers daheim klar mit 138:94.

Damit haben die Lakers die letzten sieben Spiele gegen Philadelphia alle verloren. Der letzte Erfolg von Los Angeles geht auf März 2020 zurück. In den jüngsten sieben Spielen der 76ers wurde das Punkte-„Über/Unter“ nie geknackt.

Setzt sich diese Serie am Freitag fort, macht die Wette „Unter 222,5 Punkte“ Sinn. Für diesen Tipp bekommt ihr bei Betway eine Quote von 2,05. Alles was ihr über den Wettanbieter wissen müsst, verrät euch unser Betway Test!

Unser Lakers - 76ers Tipp: Sieg 76ers HC +9,5

Wenn es in dieser Saison so aussieht, als könnten die Lakers mal eine Serie starten, dann folgt meistens ein Rückschlag. Ob sich LA auch am Freitag daheim gegen die 76ers den nächsten Patzer leistet, ist unklar, aber die Gefahr ist groß. Denn einerseits ist Philly seit Jahren ein absoluter Angstgegner. Zudem liegt der Stil der Hausherren mit viel Ballbesitz den Gästen eigentlich sehr gut. Allerdings braucht Philadelphia in Abwesenheit von Embiid einen starken Tyrese Maxey.

Wenn Maxey, wie gegen die Suns, nur auf sechs Punkte kommt, haben die Sixers keine Chance. Doch wir glauben nicht, dass der Point Guard gegen eine schwache LA-Defense nochmal so eine schlechte Leistung zeigt. In den drei Partien zuvor kam Maxey immer auf mindestens 30 Punkte.