Lakers - Kings Tipp, Prognose & Quoten | 07.03.2024

Unser Los Angeles Lakers - Sacramento Kings Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 07.03.2024 lautet: Seit Anfang Februar läuft es bei den Lakers, sie kämpfen um die direkte Qualifikation für die Playoffs. Im Wett Tipp heute bleiben die Lakers auf Kurs.

Die Lakers raufen sich in den letzten Wochen wieder zusammen und bauen ein starkes Momentum auf. Seit Anfang Februar steht Los Angeles bei einer Bilanz von 10-4 Siegen und schob sich damit wieder dichter an die direkten Playoff-Plätze heran. Lebron James, Anthony Davis und Cam Reddish tauchen auf dem Injury Report auf, sollten aber spielen können. Was bei den Lakers in eine positive Richtung tendiert, nahm in den letzten Spielen der Kings eine negative Wendung. Sacramento steht über die letzten zehn Spiele bei einer ausgeglichenen Bilanz (5-5), spielte aber ein grausames viertes Viertel gegen die Bulls.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Lakers (HC -3,5)“ mit einer Quote von 1,90 bei Betano.

Darum tippen wir bei Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings auf „Sieg Lakers (HC -3,5)“:

Die Lakers sind im Staples Center deutlich besser (22-10) als außerhalb der eigenen Arena (12-19).

Sacramento lieferte im letzten Spiel gegen die Bulls ein schwaches viertes Viertel ab (18:36).

LA tankte durch den jüngsten Sieg gegen OKC (116:104) weiteres Selbstvertrauen.



Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings Quoten Analyse:

Ebenso wie in der letzten Spielzeit deutet sich ein starker Endspurt der Lakers an. Die Bilanz der vergangenen zehn Spiele fällt mit 7-3 extrem positiv aus, ebenso wie die Siegquoten gegen die Kings, die maximal bei 1,61 landen.

Sacramento (0,567) liegt nur aufgrund der leicht besseren Siegquote in der Tabelle der Western Conference vor den Hausherren (0,540). Zuletzt gaben die Kings einen sicher geglaubten Sieg gegen Chicago im letzten Viertel aus der Hand (18:36) und knieten sich weiter in ihre Abwärtsspirale. Nur mit einer Wette ohne Einzahlung würden wir zu den Siegquoten bis 2,45 für die Kings raten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings Prognose: König LeBron übernimmt

Kürzlich ist LeBron James ein weiterer Meilenstein in seiner viel dekorierten Karriere gelungen. Der 39-Jährige erzielte seinen 40.000 Karriere-Punkt und schraubte seine Rekord-Zahlen weiter in die Höhe.

Ganz nebenbei traf der vierfache MVP seit 1.205 Spielen mindestens zweistellig und liegt mit seinen durchschnittlich 25,2 Punkten pro Spiel auch in seiner 21. Saison unter den Top-20-Scorern der Liga.

LeBron James ist bekannt dafür, seine Körner für die Crunchtime der Saison anzusparen und in den entscheidenden Momenten zur Höchstform zu neigen. Ebenso wie im letzten Jahr müssen die Lakers für die Playoffs einen Endspurt hinlegen, was mit 10-4 Siegen seit Anfang Februar genau in diese Richtung geht.

Los Angeles hat mit LeBron James und Anthony Davis ein Team, das unter dem Korb dominieren kann. Damit stachen sie im letzten Spiel erneut OKC aus (116:104) und stellten ihre Saisonbilanz gegen eines der Top-Teams im Westen auf 3-1 Siege. Es zeigt, zu was die Lakers immer noch imstande sind.

Los Angeles Lakers - Sacramento Kings Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Los Angeles Lakers: 116:104 OKC (H), 114:124 Nuggets (H), 134:131 n.V. Wizards(H), 116:112 Clippers (A), 113:123 Suns (A).

Letzte 5 Spiele Sacramento Kings: 109:113 Bulls (H), 124:120 n.V. Timberwolves (A), 96:117 Nuggets (A), 110:121 Heat (H), 123:107 Clippers (A).

Letzte 5 Spiele Los Angeles Lakers vs. Sacramento Kings: 110:125 (H), 127:132 n.V. (A), 109:101 (H), 111:116 (H), 136:134 (A).



Vor allem im Staples Center kamen die Qualitäten der Mannschaft von Darvin Ham des Öfteren zur Geltung. Die LA Lakers haben in ihrer Heimat eine mehr als solide Bilanz von 22-10 Siegen und sollten von dieser Stärke auch gegen die Kings profitieren können. Sacramento schwankte in den letzten Begegnungen gewaltig, gab sogar gegen die Chicago Bulls eine sicher geglaubte Führung aus der Hand und verlor nach einem miserablen letzten Viertel mit 109:113.

Die Kings verloren somit drei ihrer letzten vier Spiele, weshalb der Sieg gegen die Timberwolves in der Verlängerung eher nach einem positiven Ausrutscher aussieht. Zwei ihrer vorangegangenen vier Partien verloren die Kings sogar mit mindestens elf Punkten Differenz. Wollt ihr einen „Sieg Lakers“ lieber ohne Handicap spielen, könnt ihr das natürlich ebenfalls bei Betano tun. Die Quote von 1,60 findet ihr nicht nur auf der Homepage, sondern ebenso in der Betano App.

Unser Los Angeles Lakers - Sacramento Kings Tipp: Sieg Lakers (HC -3,5)

Form und Austragungsort sprechen für einen soliden Sieg der Lakers, die sich wieder einmal im letzten Viertel der Regular Season deutlich steigern und um den sechsten Rang in der Western Conference kämpfen. LeBron James und Co. wissen um die Bedeutung eines Sieges gegen einen direkten Konkurrenten und werden sich diesen im Staples Center nicht streitig machen lassen.