Lakers - Kings Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2023

Die Lakers starteten schwach in die Saison, konnten zuletzt jedoch mit drei Siegen in Folge ihre Bilanz ausgeglichen gestalten und stehen momentan bei 5-5. Die Kings haben bei gleich vielen Niederlagen einen Sieg weniger als der kommende Gegner gesammelt und stehen leicht negativ bei einer 4-5 Bilanz.

Darum tippen wir bei Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings auf „Über 230,5 Punkte“:

Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings Quoten Analyse:

Auch bei den erzielten Punkten für beide Teams wird kein wirklicher Favorit ausgemacht. So steht die Quote für „Über 116,5 Punkte“ für beide Teams fast gleich bei ca. 1,85. Wer übrigens noch kein Konto bei dem von uns für dieses Spiel favorisierten Buchmacher eröffnet hat, kann sich hier bei Bet3000 anmelden .

Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings Prognose: Glänzt der King auch gegen die Kings?

Lebron James liefert auch mit 38 Jahren als ältester Spieler der NBA noch Leistungen auf speziellem Niveau. Mit 25,2 Punkten pro Spiel führt er seine Farben an, zudem legt er in seiner 21. Saison 8,4 Rebounds und 5,4 Assists auf. Dass die Lakers bisher die fünftschwächste Offense der gesamten Liga stellen, liegt also nicht unbedingt am Altmeister, sondern vielmehr an der fehlenden Produktion der Rollenspieler.