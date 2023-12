Lakers - Pelicans Tipp, Prognose & Quoten | 08.12.2023

Unser Lakers - Pelicans Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 08.12.2023 lautet: Für unseren Wett Tipp heute vertrauen wir der Erfahrung der Lakers und allen voran LeBron James. Gegen extrem schwankende Pelicans, die zuletzt jedoch etwas besser in Fahrt kamen, sehen wir „Purple & Gold“ leicht im Vorteil.

Willkommen in Las Vegas! Willkommen zum ersten Final-Four-Format der NBA-Historie im Rahmen des neu eingeführten NBA-Cups! Welchen passenderen Teilnehmer als die schillernden Lakers um LeBron James könnte sich das Basketball-Herz ausmalen? Auf neutralem Boden mit dem Druck eines Elimination Games vor der Brust, vertrauen wir der enormen Erfahrung des Kings.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Lakers“ mit einer Quote von 1,75 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Lakers vs Pelicans auf „Sieg Lakers“:

Die Lakers gewannen 3 der letzten 5 Spiele gegen die Pelicans und erzielten dabei 120 Punkte im Schnitt.

Die Pelicans verloren 7 der letzten 9 Elimination Games.

LeBron James erzielte in den letzten 5 Spielen gegen die Pelicans im Schnitt 29 Punkte, 8,4 Rebounds und 5,8 Assists.

Lakers vs Pelicans Quoten Analyse:

Auf dem Zwei-Weg-Markt werden die Lakers von den besten Wettanbietern ohne Steuer als leichter Favorit gesehen und bekommen für den Sieg im Halbfinale des ersten NBA-In-Season-Tournaments eine Quote von 1,75 zu einer Quote für einen Sieg der Pelicans in Höhe von 2,10 zugewiesen.

Die Over-/Under-Line bei den Gesamtpunkten liegt bei stabilen 229,5 Punkten mit einer Quote von jeweils 1,91. In den letzten fünf Partien zwischen diesen beiden Teams fielen im Schnitt über 234 Punkte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lakers vs Pelicans Prognose: Kann LeBron James einen weiteren Meilenstein erreichen?

Die Lakers starteten recht schwach in die laufende Spielzeit, konnten sich zuletzt jedoch mit zehn Siegen aus den letzten 14 Spielen in der Tabelle etwas nach oben arbeiten und konnten im Rahmen des NBA-In-Season-Tournaments bisher überzeugen. Mit einer Bilanz von 14-9 stehen die Lakers momentan auf Platz 4 im extrem umkämpften Westen.

Dabei konnten die Männer in Lila-Gold beim Net-Rating von nur -0,8 (Platz 21) sogar deutlich überperformen und schon einige knappe Siege einfahren. Vor allem in der Offensive hapert es bisweilen sehr bei Los Angeles, was das Offensiv Rating von nur 111,0 verdeutlicht (Rang 21). An NBA-Rekordspieler LeBron James liegt das jedoch nicht, denn dieser legt auch noch im zarten Alter von bald 39 Jahren beeindruckende Zahlen auf und erzielt 24,5 enorm effiziente Punkte pro Partie im Schnitt.

Bei den Pelicans wechselte sich Licht und Schatten in der bisherigen Saison ab. An guten Tagen sieht das Team aus „Big Easy“ aus wie eine der besten Mannschaften der Liga, an schlechten Tagen treffen die Pels kein Scheunentor und werden auch von nicht wirklich guten Teams geschlagen. In der laufenden Saison liegt New Orleans sowohl im Offensive wie im Defensive Rating auf Platz 14 der NBA und somit ziemlich genau im Durchschnitt.

Bester Punktesammler der Pelicans ist Brandon Ingram, der 23,7 Punkte, 5,8 Rebounds und 5,8 Assists im Schnitt pro Partie auflegt, dabei jedoch mitunter schlechte Effizienzwerte erzielt. Die Pelicans nehmen die viertwenigsten Dreier der gesamten Liga und treffen diese Würfe mit 35,7 Prozent ziemlich durchschnittlich.

Lakers - Pelicans Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lakers: 106:103 Suns (H), 107:97 Rockets (H), 110:133 Thunder (A), 133:107 Pistons (A), 94:138 76ers (A).

Letzte 5 Spiele Pelicans: 127:117 Kings (A), 118:124 Bulls (A), 121:106 Spurs (H), 124:114 76ers (H), 114:112 Jazz (A).

Letzte 5 Spiele Lakers vs. Pelicans: 123:108 (A), 120:102 (H), 126:131 (A), 120:117 (H), 111:114 (H).

Blicken wir auf den direkten Vergleich zwischen den beiden Mannschaften, zeigt sich ein sehr ausgeglichenes Bild. So konnten sowohl die Lakers als auch die Pelicans jeweils fünf der letzten zehn Spiele gegeneinander gewinnen.

Was klar für die Lakers im kommenden K.o.-Spiel spricht, ist die Tatsache, dass die meisten Spieler der Kalifornier deutlich mehr Erfahrung in Elimination Games mitbringen. So konnten die Lakers sich in den letzten drei Jahren zwei Mal nur über das Play-In Format für die Playoffs qualifizieren. Zudem liegt ein tiefer Playoff-Run in der vergangenen Saison hinter den Männern aus der Stadt der Engel, der erst im Western-Conference-Final gegen den späteren Champion aus Denver endete.

Die Pelicans hingegen sind ein recht unerfahrenes Team. Das Franchise aus New Orleans spielte seit der Gründung im Jahr 2002 in nur zehn Elimination Games und verlor acht davon. In den letzten zwei Jahren musste das Team aus Louisiana auch über das Play-In-Format um die Teilnahme an den Playoffs kämpfen, scheiterte im letzten Jahr, konnte sich aber im Jahr davor mit zwei Siegen qualifizieren.

Übrigens scheint Pelicans-Star Zion Williamson das Matchup gegen die Lakers zu liegen, der junge US-Amerikaner erzielte in den fünf Partien gegen Los Angeles im Schnitt starke 27,8 Punkte. So könnte sich eine „Über 23,5 Punkte von Zion Williamson“-Wette als sehr vielversprechend herausstellen, auch in Verbindung mit dem Oddset Sportwetten Bonus.

Unser Lakers - Pelicans Tipp: Sieg Lakers

Wir erwarten ein enges Match im Halbfinale des NBA-Cups zwischen den Lakers und den Pelicans, immerhin geht es um den Einzug ins Finale. Zwischen zwei Teams, die sich in etwa auf Augenhöhe begegnen sollten. Am Ende vertrauen wir den Lakers einfach mehr, da sie eine bessere Defense stellen und einfach deutlich mehr Erfahrung vorweisen können. Die Pelicans sind hingegen enorm vom Shooting von Brandom Ingram abhängig, der zwar mit Leichtigkeit jedem Gegner 30 Punkte einschenken kann, jedoch zu viele Abende hat, an denen er nicht ausreichend liefert. Wir sehen also LeBron James als ältesten Spieler der Liga ins erste NBA-Cup-Finale einziehen und einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere setzen.