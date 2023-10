Lakers - Suns Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.2023

Unser Los Angeles Lakers - Phoenix Suns Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 27.10.2023 lautet: Im ersten Heimspiel der Saison empfangen die Lakers die Phoenix Suns um das Star-Triumvirat aus Devin Booker, Kevin Durant und Neuzugang Bradley Beal. Wir erwarten ein offensives Fest mit vielen Punkten.

Die Erkenntnis aus den ersten Spielen der Saison beider Teams könnte wie folgt lauten: Lebron James kann sich auch noch mit 38 Jahren wie ein Bulldozer durch die gegnerische Defense zum Korb tanken und Devin Booker ist in seiner aktuellen Verfassung kaum zu stoppen.

Wir gehen für das kommende Spiel der Lakers gegen die Suns mit dem Wett Tipp heute „Phoenix Suns Über 113,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten ins Rennen.

Darum tippen wir bei Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns auf „Phoenix Suns Über 113,5 Punkte“:

Phoenix gewann 6 der letzten 8 Duelle gegen die Los Angeles Lakers.

In den letzten 8 Spielen gegen die Lakers erzielten die Suns im Schnitt 118,3 Punkte.

Kevin Durant erzielte im Schnitt 27,2 Punkte in 43 Partien gegen die Lakers.

Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns Quoten Analyse:

Im kommenden Duell in der Stadt der Engel geht kein Team als wirklicher Favorit ins Rennen. Die Quote auf einen Sieg der Lakers ist mit 1,75 wohl aufgrund des Heimvorteils etwas besser als die 2,15 Siegquote für die Suns.

Die Buchmacher gehen von einer punktreichen Partie aus und vergeben für eine „Über 228,5 Punkte“-Wette noch eine Quote von 1,75. Wer einen Erfahrungsbericht über den von uns für dieses Spiel favorisierten Buchmacher lesen möchte, kann dies in unserem Interwetten Test tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns Prognose: Kann Bradley Beal sein erstes Saisonspiel absolvieren?

Die Los Angeles Lakers belegten in der vergangenen Saison mit einer 43-39 Bilanz den 7. Platz in der Western Conference und konnten sich über das Play-In-Turnier für die Playoffs qualifizieren. In der 3. Runde war dann gegen den späteren Champ Denver Schluss.

Im Auftaktspiel der laufenden Saison mussten sich die Mannen von Chefcoach Darvin Ham den Denver Nuggets mit einem mal wieder überragenden Nikola Jokic geschlagen geben. Topscorer für das Team aus der Stadt der Engel war dabei Lebron James mit 21 Zählern.

Auch Neuzugang Taurean Prince wusste mit 18 Punkten zu überzeugen und verwandelte vier seiner sechs genommenen Dreier. Anthony Davis verbuchte starke 17 Punkte in der ersten Hälfte, konnte danach jedoch keinen weiteren Punkt sammeln.

Die Phoenix Suns konnten sich mal wieder auf ihren Franchise-Player Devin Booker verlassen, der seine Farben fast im Alleingang zum Sieg über die Golden State Warriors führte. Am Ende standen 32 effiziente Punkte und acht Assists im Boxscore für den amerikanischen Shooting Guard. Neuzugang Bradley Beal konnte wegen Rückenproblemen nicht spielen, könnte jedoch im Duell gegen die Lakers seine ersten Minuten für Phoenix sammeln.

In der letzten Saison standen die Suns mit einer 45-37 Bilanz auf dem vierten Platz der Western Conference, mussten jedoch ebenso gegen die übermächtigen Denver Nuggets in der zweiten Runde der Playoffs die Segel streichen.

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Los Angeles Lakers: 107:119 Nuggets (A), 100:123 Suns (H), 97:108 Bucks (H), 125:129 Warriors (H), 109:101 Kings (H).

Letzte 5 Spiele Phoenix Suns: 108:104 Warriors (A), 123:100 Lakers (A), 117:106 Trail Blazers (H), 122:111 Trail Blazers (A), 107:115 Nuggets (H).

Letzte 5 Spiele Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns: 100:123 (H), 121:107 (H), 122:111 (H), 104:130 (A), 105:115 (A).

Die Phoenix Suns landeten im Offensiv-Rating der vergangenen Saison auf Platz 14 im Ligavergleich, sollten diesen Wert mit der Verpflichtung von Kevin Durant (Ende letzter Saison) und Bradley Beal in diesem Sommer jedoch nach oben schieben können. Im Defensiv-Rating landeten die Suns mit Platz 7 in den Top 10, gaben jedoch ihren besten Verteidiger mit Mikal Bridges im Trade für Durant ab. Zudem wurde im Damian-Lillard-Trade Starting-Center Deandre Ayton für Jusuf Nurkic abgegeben.

Das „Bosnian Beast“ hat seine Stärken zweifelsfrei nicht in der Verteidigung und wird im kommenden Matchup gegen Anthony Davis massive Probleme bekommen. Auf der anderen Seite wird der Elite-Verteidiger jedoch gegen die Suns seine Verteidigungskünste nicht zur vollen Entfaltung bringen können - die Stars aus „The Valley“ schließen vorzugsweise aus der Mitteldistanz oder hinter der Dreierlinie ab. Eine Wette auf viele Punkte von „The Brow“ gegen die Suns könnte sich also durchaus lohnen, vor allem in Verbindung mit einem Sportwetten Bonus eurer Wahl.

Unser Los Angeles Lakers - Phoenix Suns Tipp: Phoenix Suns Über 113,5 Punkte

Die Phoenix Suns sind in bestechender Frühform und gewannen vier ihrer fünf Preseason-Spiele mit einem Punkteschnitt von 119,8. Auch zum kommenden Matchup in Los Angeles gegen die Lakers kam es in der Preseason schon, welches die Suns deutlich mit 123:100 gewannen. Ein ähnliches Ergebnis können wir uns auch diesmal vorstellen.