Lakers - Warriors Tipp, Prognose & Quoten | 10.04.2024

Unser Lakers - Warriors Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 10.04.2024 lautet: Im Wett Tipp heute geht es auf der Zielgeraden der Regular Season um die Platzierung beim Play-In-Tournament im Westen. Wir sehen ein spannendes Spiel mit offensiven Highlights.

King James gegen Chef Curry! Die beiden Superstars können auch im fortgeschrittenen Sportler-Alter noch starke individuelle Leistungen aufs Parkett zaubern und können dennoch ihre Teams aller Voraussicht nach nicht direkt in die Playoffs dieser Spielzeit führen. In den Spielen zwischen den Lakers und Warriors liegt der Fokus beider Mannschaften traditionell eher auf der Offensive, sodass wir einige Punkte erwarten.

Das bringt uns zu unserem Wett Tipp heute mit der favorisierten „Über 224,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,87 bei Betano.

Darum tippen wir bei Lakers vs Warriors auf „Über 224,5 Punkte“:

In 4 der letzten 5 Duelle zwischen den Lakers und Warriors fielen mindestens 225 Punkte.

In den Spielen der Lakers in dieser Saison wurden im Schnitt 235 Punkte erzielt.

In den Spielen der Warriors fielen in dieser Spielzeit im Schnitt 233 Punkte.

Lakers vs Warriors Quoten Analyse:

Das Team aus der Stadt der Engel geht im Heimspiel gegen die Warriors als Favorit aufs Spielfeld und bekommt daher von den Bookies eine Siegquote von 1,55 zugewiesen. Die Quote für einen Auswärtssieg der Dubs liegt daher mit 2,52 ein gutes Stück höher.

Die Quote für eine „Lakers Über 116,5 Punkte“-Wette liegt bei Interwetten bei 1,80. Die Lila-Goldenen konnten diese Marke in fünf der letzten sieben Partien gegen die Dubs knacken. In Verbindung mit dem tollen Interwetten Sportwetten Bonus, könnte bei einem solchen Tipp ein satter Gewinn warten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lakers vs Warriors Prognose: Schaffen die Lakers doch noch den Sprung in die Playoffs?

Bei nur noch drei ausstehenden Spielen in der regulären Saison und einem Rückstand von 1,5 Siegen auf die Phoenix Suns auf Rang 6 der Tabelle müsste schon viel zusammenkommen, damit die Lakers doch noch den ungeliebten Weg über das Play-In umgehen könnten. Zudem warten am letzten Spieltag die Pelicans, die ihrerseits noch um eine bessere Platzierung im hart umkämpften Westen ringen.

Trotz einer individuell herausragenden Saison des mittlerweile 39-jährigen LeBron James, der in 68 Spielen im Schnitt auf 25 Punkte, acht Assists und sieben Rebounds kommt, stecken die Lakers tief im Mittelmaß der Liga fest und können weder offensiv noch defensiv wirklich überzeugen. Mit einem Net-Rating von +0,7 steht das schillernde Team aus Los Angeles nur auf dem 19. Platz im Ligavergleich.

Bei den Warriors sieht es sogar noch düsterer aus. Zwar steht das Team aus San Francisco sicher im Play-In-Tournament, dies kann jedoch nicht der Anspruch des Franchise in den vermutlich letzten relevanten Jahren von Steph Curry sein. Der zweimalige MVP spielt zwar nicht die beste Saison seiner erfolgreichen Karriere, legt aber immerhin noch 26,5 Punkte, fünf Assists sowie 4,5 Rebounds pro Partie auf und verwandelt seine Dreier mit gewohnt starker Effizienz von über 40 Prozent.

Am Chefkoch liegt es also beileibe nicht, dass die Dubs in diesem Jahr im Kampf um die direkte Teilnahme an der Postseason der besten Basketball-Liga der Welt keine Rolle spielen. Vor allem die Defensive kann nicht an die erfolgreichen Spielzeiten der vergangenen Dekade anknüpfen und ist mit einem Rating von 117,9 (Platz 21) sogar deutlich unterdurchschnittlich.

Lakers - Warriors Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lakers: 117:127 Timberwolves (H), 116:97 Cavaliers (H), 125:120 Wizards (A), 128:111 Raptors (A), 116:104 Nets (A)

Letzte 5 Spiele Warriors: 118:110 Jazz (H), 106:108 Mavericks (A), 133:110 Rockets (A), 104:100 Mavericks (H), 117:113 Spurs (A)

Letzte 5 Spiele Lakers vs. Warriors: 121:128 (H), 110:128 (A), 145:144 (A), 122:101 (H), 106:121 (A)

Immerhin konnten beide Teams in den vergangenen Wochen etwas Schadensbegrenzung betreiben und legten jeweils ordentliche Stretches hin. Die Warriors konnten seit dem All-Star-Break 16 der 25 Partien für sich entscheiden und somit immerhin den Kampf gegen die Houston Rockets um den zehnten Platz in der Tabelle gewinnen. Die Lakers stehen im gleichen Zeitraum bei einer Bilanz von 15 Siegen und acht Niederlagen und stehen momentan auf dem neunten Platz der Western Conference, haben jedoch zwei Spiele Vorsprung auf den kommenden Gegner aus der Stadt der brüderlichen Liebe.

In den letzten zehn direkten Duellen zwischen den beiden Rivalen gingen sechs Mal die Lakers als Sieger vom Platz, vier dieser Siege erfolgten in der letztjährigen zweiten Runde der Playoffs. Zwei der drei Aufeinandertreffen in dieser Saison konnten die Dubs für sich entscheiden, womit sie bei einem weiteren Sieg den Tiebreaker gegen die Lakers in der Hand hätten. Von der bekannten Auswärtsschwäche der Golden State Warriors war zuletzt wenig zu merken, so konnte das Team von Trainer Steve Kerr immerhin fünf der letzten sechs Gastspiele für sich entscheiden.

Die Los Angeles Lakers gewannen acht der letzten zehn Heimspiele gegen die Warriors und konnten dabei im Schnitt 13,75 Punkte mehr als der Gegner erzielen. So würde sich eine „Sieg Lakers mit HC -4,5″-Wette mit einer Quote von 2,10 auch für das kommende Spiel anbieten, zumal diese mit einem starken Sportwetten Einzahlungsbonus noch mehr Gewinnpotenzial erreichen könnte.

Unser Lakers - Warriors Tipp: Über 224,5 Punkte

In den letzten acht Heimspielen der Lakers gegen die Warriors wurden im Schnitt 228,5 Punkte erzielt. Zudem legte das Team um LeBron James in den letzten zehn Begegnungen im Schnitt 122,5 Zähler auf. Die Dubs kommen im gleichen Zeitraum immerhin auf einen Punkteschnitt von 112,8. Wir sehen die Lakers etwas im Vorteil im kommenden Heimspiel gegen die Warriors, vertrauen jedoch beiden Defensiven nicht und entscheiden uns daher für eine Gesamtpunkte-Wette.