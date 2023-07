Larne FC - HJK Helsinki Tipp, Prognose & Quoten | 19.07.2023

Unser Larne FC - HJK Helsinki Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 19.07.2023 lautet: Beide Teams versenken eine ihrer wenigen Chancen im gegnerischen Kasten.

Wenn am Mittwoch der Larne FC aus Nordirland im Rückspiel der ersten Qualifikationsrunde der Champions League auf die Gäste vom HJK Helsinki trifft, dann spricht so ziemlich alles für ein Duell mit wenigen Chancen und dann auch Toren. Schon im Hinspiel war nicht viel los und letzten Endes entschied ein früher Elfmeter über Sieg und Niederlage.

Wir wagen hier dennoch etwas und entscheiden uns auch wegen der guten Larne Helsinki Quoten bei den Torwetten für die Wettoption „Beide treffen“. Für diese gibt es bei Bet3000 eine Quote von 2,05.

Darum tippen wir bei Larne FC vs HJK Helsinki auf „Beide treffen“:

Larne muss treffen, um überhaupt eine Chance aufs Weiterkommen zu haben.

Helsinki hat in den letzten fünf Qualifikationsspielen für europäische Wettbewerbe immer getroffen

Mit Wetten auf das „Beide treffen“ kann man seinen Einsatz mehr als verdoppeln.

Larne FC vs HJK Helsinki Quoten Analyse:

Der von uns getestete Buchmacher Bet3000 wirft für den Tipp darauf, dass beide treffen, eine Quote von 2,05 auf den Markt und gehört damit zu den Spitzenreitern. Doch auch allgemein erwarten die Bookies nicht viele Treffer. Bereits das Über 1,5 Tore ist mit Quoten bis 1,45 verbunden, während das Over 2,5 schon Werte bis 2,35 liefert.

Wer sich für eine dieser Torwetten entscheidet, der sollte vorher unbedingt nochmal einen Blick auf den Bet3000 Bonus werfen. Mit Quoten von bis zu 2,20 für den Tipp auf Auswärtssieg gehen die Gäste bei den Bookies als leichter Favorit ins Rennen. Wetten auf den Heimsieg bringen bestenfalls Quoten von 3,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Larne FC vs HJK Helsinki Prognose: Chancenarmes Duell

Der Larne FC krönte sich Ende April dieses Jahres zum ersten Mal zum nordirischen Meister. Die Vorbereitung auf die neue Saison mit fünf Siegen aus fünf Spielen und starken 22:1 Toren machte Hoffnung auf eine weitere gute Spielzeit. Doch die ersten beiden Pflichtspiele der neuen Saison wurden ohne eigenen Treffer verloren.

Vor dem 0:1 im Hinspiel der Champions League-Qualifikation wurde bereits das Spiel um den Charity Shield, den nordirischen Supercup, gegen Pokalsieger Crusaders mit 0:2 verloren. Damit wartet der Meister Nordirlands in der für ihn noch jungen Saison noch immer auf den ersten Treffer.

Den soll es nun zu Hause geben, wobei der Begriff Heimspiel hier nicht vollends passt. Denn für die CL-Quali weicht der Larne FC ins Solitude in der nordirischen Hauptstadt Belfast aus. Soll es mit einem Tor klappen, dann muss in jedem Fall eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Hinspiel her.

Dort gaben die Nordiren überhaupt nur drei Torschüsse ab, die aber allesamt am Gehäuse des Gegners vorbeigingen. Die beiden zu Null-Pleiten in den ersten beiden Pflichtspielen der Saison muten etwas seltsam an, wenn man bedenkt, dass Larne in der Vorbereitung im Schnitt 4,4 Treffer pro Partie erzielt hat.

Larne FC - HJK Helsinki Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Larne FC: 0:1 HJK Helsinki (A), 4:0 Ballyclare (Test, N), 0:2 Crusaders (H), 6:0 Bangor (Test, N), 2:0 Haverfordwest County (Test, N)

Letzte 5 Spiele HJK Helsinki: 1:0 Larne FC (H), 0:1 FC Lahti (H), 1:1 Honka Espoo (A), 1:1 Haka Valkeakoski (A), 1:0 Kotka (H)

Letztes Spiel Larne FC vs. HJK Helsinki: 0:1 (A)

Der HJK Helsinki hatte am Wochenende spielfrei, um sich vollends auf das Rückspiel in der nordirischen Hauptstadt zu konzentrieren. Eine konzentrierte Leistung ist angesichts des knappen 1:0-Erfolgs im Hinspiel auch nötig. Das einzige Tor fiel bereits nach drei Minuten vom Elfmeterpunkt. Danach kam von den favorisierten Finnen auch nicht mehr viel.

Insgesamt erspielten sie sich nur fünf Chancen, von denen zwei auf das gegnerische Tor gingen. Mit Treffern hatte es der HJK in der Vergangenheit aber ohnehin nicht so. In den letzten zehn Pflichtspielen gelangen Helsinki nur einmal zwei Tore. Ansonsten war es immer höchstens eines.

Das erwähnte Match, bei dem der Klub zwei Treffer erzielte, war auch das einzige der letzten zehn Spiele Helsinkis, in dem es insgesamt drei Tore gab. Die anderen neun und die letzten fünf in Folge gingen mit höchstens zwei Toren zu Ende. Nun kann man vielleicht verstehen, warum die Larne Helsinki Wetten auf Tore mit derart hohen Quoten verbunden sind.

Der HJK selbst konnte in fünf seiner letzten sechs Pflichtspiele treffen und in den letzten fünf Qualifikationsspielen für europäische Wettbewerbe immer. In der heimischen Veikkausliiga war er trotz Spielfreiheit einer der Gewinner des Wochenendes: Die beiden Erstplatzierten spielten nur remis. Als Dritter hat der amtierende Meister vier Punkte weniger als Spitzenreiter Kuopio.

Unser Larne FC - HJK Helsinki Tipp: Beide treffen

Einen Leckerbissen sollte man hier nicht erwarten, dafür aber ein hart umkämpftes Match, in dem vor allem die Gastgeber versuchen werden, das Ergebnis aus dem Hinspiel noch zu drehen. Die zeigten sich in der Vorbereitung extrem torfreudig. In den beiden Pflichtspielen der neuen Saison haperte es noch, doch am Mittwoch müssen sie treffen, sonst sind sie raus. Die Finnen auf der anderen Seite haben die größere Qualität im Kader und auch wenn ihre letzten Partien in der Regel torarm waren, haben sie es jedenfalls fast immer geschafft, ihr Tor zu erzielen.