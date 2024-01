Las Palmas - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten|27.1.2024

Unser Las Palmas - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 27.01.2024 lautet: Im Duell der Gegensätze sind die Rollen bereits vor dem Kick-Off deutlich verteilt. Unser Wett Tipp heute lässt kaum Platz für Spekulationen.

UD Las Palmas fungiert als positive Überraschung im spanischen Oberhaus und erzielte kürzlich zwei Erfolgserlebnisse am Stück. Dabei bezwang der Aufsteiger Villarreal (3:0) und Rayo Vallecano (2:0) souverän. Real Madrid liefert sich einen harten Titelkampf mit Girona, dürfte aber aufgrund des deutlich besseren Kaders den vermeintlich längeren Atem haben.

Beide Teams gehen mit breiter Brust ins Kräftemessen. Dennoch sehen wir in unserem Wett Tipp heute den spanischen Rekordmeister klar im Vorteil. Für „Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore“ gewährt Bet3000 eine Quote von 1,75.

Darum tippen wir bei Las Palmas vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore“:

Las Palmas gewann nur eines der letzten 3 Liga-Heimspiele (1U, 1N).

Die Madrilenen sind neben Girona das auswärtsstärkste Team der Liga (7S, 2U, 1N).

Nur einen der letzten 7 Gastauftritte im Estadio de Gran Canaria mussten „Los Blancos“ mit einer Niederlage abschreiben (5S, 1U).



Las Palmas vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren am Drei-Weg-Markt eine klare Linie und lassen kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Gäste aus Madrid. Der Auswärtssieg wird mit einer durchschnittlichen Quote in Höhe von 1,45 bewertet. Tipp-Freunde, die entgegen der bisherigen Statistik wetten wollen und somit die Gastgeber favorisieren, haben die Chance, sich teilweise mehr als den 6,5-fachen Wetteinsatz zu sichern.

Obwohl der Aufsteiger 60 Prozent seiner Liga-Ansetzungen auf heimischem Boden mit weniger als 2,5 Toren absolvierte, gehen die Wettanbieter von drei oder mehr Treffern aus. In der NEObet App wird für diesen Spielausgang eine Quote von 1,66 geboten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Las Palmas vs. Real Madrid Prognose: Kann der Aufsteiger gegen die Königlichen bestehen?

Als Tabellenzweiter in der zweithöchsten spanischen Liga schaffte Las Palmas nach dem Abstieg im Jahr 2018 in der vergangenen Saison den erfolgreichen Wiederaufstieg. Eine sehr beeindruckende Leistung, da die Mittel doch recht begrenzt sind. Mit 70 Millionen Euro Kader-Marktwert mangelt es dem Team schlichtweg an hochkarätigen Spielern. Dennoch kommt die Elf über den Teamspirit und rangiert derzeit auf Platz 8 (31 Punkte).

Auf heimischem Boden ist aber noch Luft nach oben. Nur eines der letzten drei Heimspiele wurde siegreich gestaltet. Dem 3:0 gegen Villarreal stehen auf der anderen Seite eine Niederlage gegen Barcelona (1:2) und ein Remis gegen Cadiz gegenüber. Darüber hinaus endeten alle zehn Heimspiele mit weniger als 4,5 Toren.

Las Palmas - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Las Palmas: 2:0 Rayo Vallecano (A), 3:0 Villarreal (H), 0:2 Teneriffa (A), 1:2 Barcelona (H), 0:1 Bilbao (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:2 Almeria (H), 2:4 n.V. Atlético Madrid (A), 4:1 Barcelona (A), 5:3 n.V. Atlético Madrid (A), 3:1 Arandina (A).

Letzte 5 Spiele Las Palmas vs. Real Madrid: 0:2 (A), 0:3 (H), 0:3 (A), 3:3 (A), 2:2 (H).



Nachdem die Königlichen im Vorjahr die nationale Meisterschaft verpassten, soll es in dieser Saison um jeden Preis besser werden. Mit nur einem Zähler Rückstand auf Tabellenführer Girona, der ein Spiel mehr auf dem Konto hat, können die Madrilenen mit ihren bisherigen Leistungen zufrieden sein.

Auch in der Königsklasse sprang mit 18 Punkten aus sechs Gruppenspielen der Platz an der Sonne und der souveräne Einzug ins Achtelfinale heraus. Die Supercopa sicherte man sich mit einem klaren Final-Triumph gegen Erzrivale FC Barcelona (4:1). Lediglich in der spanischen Copa del Rey schieden „Los Blancos“ gegen Atlético Madrid (2:4 n.V.) aus.

In der obersten spanischen Spielklasse ist der Rekordmeister seit nunmehr sechs Auswärtsspielen ungeschlagen und blickt auf vier Siege und zwei Remis. Dabei sprangen selbst bei Tabellenführer Girona (3:0) und im „Clásico“ gegen Barcelona (2:1) Erfolgserlebnisse heraus.

Real traf bisweilen in jedem Auswärtsspiel und hat 50 Prozent seiner Liga-Duelle in der Ferne mit weißer Weste bestritten. Alle zehn Begegnungen endeten auswärts mit weniger als 4,5 Toren. Tipp-Freunde, die dennoch von einem Schützenfest ausgehen, sollten ihren Las Palmas Real Madrid Tipp mit einem Sportwetten Bonus z.B. in Form einer Joker-Wette absichern.

Unser Las Palmas - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore

In der Tabelle trennen beide Mannschaften zwar nur sechs Ränge, aber in Bezug auf den Kader-Marktwert liegen zwischen beiden Teams Welten. Real Madrid bringt mehr als eine Milliarde Euro auf die Waage und bei „Los Amarillos“ sind es lediglich 70 Millionen Euro.

Wenngleich die Königlichen in der Fremde antreten, wird sich am Ende vermutlich die spielerische Klasse durchsetzen. Zudem endeten sechs der letzten sieben direkten Aufeinandertreffen im Estadio de Gran Canaria mit weniger als 4,5 Toren.