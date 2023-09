LASK - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2023

Unser LASK - Liverpool Tipp zum Europa League Spiel am 21.09.2023 lautet: Die Gäste gewinnen in Linz ohne Probleme, halten sich mit Toren allerdings zurück.

Der FC Liverpool muss international in dieser Saison mit der Europa League vorliebnehmen, gilt aber dafür in diesem Wettbewerb als heißester Anwärter auf den Titel. Am ersten Spieltag der Gruppenphase müssen die Reds beim Linzer ASK antreten und wollen dort die ersten drei Punkte auf dem Weg in die K.o.-Phase sammeln.

Die Gastgeber legten zwar einen guten Saisonstart hin und rechnen sich daher zu Hause etwas aus, doch für uns kann der Sieger dieses Duells nur aus dem Mutterland des Fußballs kommen. Wir entscheiden uns für die Wette „Sieg Liverpool & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,76 bei NEObet .

Darum tippen wir bei LASK vs Liverpool auf „Sieg Liverpool & Unter 4,5 Tore“:

Liverpool hat die deutlich höhere Qualität im Kader.

Die Reds haben ihre letzten 4 Spiele in der Premier League alle gewonnen.

In keinem der 5 Spiele Liverpools in dieser Saison gab es 5 oder mehr Tore.

LASK vs Liverpool Quoten Analyse:

Wenig überraschend gehen die Gäste bei den Buchmachern als haushoher Favorit in die Begegnung. Für Wetten auf den Auswärtssieg gibt es bestenfalls Quoten von 1,35. Wer auf die Reds setzen will, sollte vorher prüfen, ob er für den Tipp nicht vielleicht auch noch den NEObet Bonus in Anspruch nehmen kann.

Ein Tipp auf die Gastgeber ist mit Wettquoten bis 9,00 verbunden. Selbst die Doppelte Chance 1X wirft noch Quoten bis 3,50 ab. Interessant sind die Zahlen bei den Torwetten: Während es für das Over 2,5 Quoten von höchstens 1,50 gibt, erreichen die Wettquoten beim Tipp darauf, dass beide Teams treffen, Werte bis 1,85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

LASK vs Liverpool Prognose: Klare Vorteile bei den Gästen

Dank eines dritten Platzes in der österreichischen Bundesliga und über die Station Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina qualifizierte sich der LASK für die Gruppenphase der Europa League - zum insgesamt dritten Mal seit Einführung des Wettbewerbs in seiner jetzigen Form.

In der letzten Saison waren die Linzer überhaupt nicht international vertreten, doch in den beiden Jahren davor sorgten sie durchaus für Furore. Von den letzten 16 Spielen in europäischen Wettbewerben haben die Österreicher tatsächlich nur eines verloren, elf gewonnen und viermal remisiert.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Die einzige Pleite führte direkt zum Aus, als man im Achtelfinale der Conference League in der Saison 2021/2022 nach einem 1:4 bei Slavia Prag im Hinspiel, dieses Ergebnis trotz eines 4:3-Erfolgs im Rückspiel nicht mehr drehen konnte. Zu Hause ist der LASK seit acht Spielen in europäischen Wettbewerben ungeschlagen.

Fünf dieser letzten acht Heimpartien in Europa wurden gewonnen. In dieser Saison haben die Linzer von bislang zehn Pflichtspielen nur in der Bundesliga bei Sturm Graz verloren. Ansonsten gab es sechs Siege und drei Remis. Daheim ist der Linzer Athletik-Sport-Klub aktuell seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen und hat fünf davon gewonnen.

LASK - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LASK: 3:1 Austria Klagenfurt (A), 2:0 Austria Lustenau (H), 1:1 Zrinjski Mostar (A), 2:0 Austria Wien (H), 2:1 Zrinjski Mostar (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:1 Wolverhampton (A), 3:0 Aston Villa (H), 2:1 Newcastle (A), 3:1 Bournemouth (H), 1:1 Chelsea (A)

Letzte Spiele LASK vs. Liverpool: -

Zum ersten Mal seit der Final-Niederlage im Jahr 2016 gegen den FC Sevilla spielt der FC Liverpool wieder in der Europa League, nachdem er zwischendurch mit nur einer Ausnahme Dauergast in der Champions League war. Bei den Sportwetten Anbietern gelten die Reds als Topfavorit auf den Gewinn des Pokals.

Wer vor dem ersten Spieltag auf Liverpool als kommenden EL-Sieger wettet, kann Quoten bis 5,00 erhalten. In einer Gruppe mit außerdem noch Union Saint-Gilloise und dem FC Toulouse wäre alles andere als Platz 1 jedenfalls eine Überraschung. In die neue Saison ist der LFC ziemlich gut gestartet.

Auf ein 1:1 bei Chelsea folgten zuletzt vier Premier-League-Dreier in Folge, die das Team von Jürgen Klopp bis auf Platz 3 brachten. In drei der bisherigen fünf Ligaspiele in dieser Saison trafen die Reds dreifach. Saisonübergreifend konnten sie in den letzten 15 Pflichtspielen stets treffen.

Aber: Nur einmal in ihren letzten sechs Pflichtspielen behielten sie selbst eine weiße Weste. Doch auch wenn in den Partien Liverpools bisher einige Tore gefallen sind, endete keines der fünf Matches in dieser Saison mit fünf Treffern oder mehr. Am Donnerstag sind die Engländer Favorit, doch auswärts hatten sie in der Europa League so ihre Probleme.

Unser LASK - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool & Unter 4,5 Tore

In seiner Europa-League-Geschichte hat Liverpool nur vier von 21 Auswärtsspielen gewonnen und acht verloren. Von den letzten neun Auswärtspartien im Wettbewerb gewannen die Reds nur eine, bei Rubin Kasan im November 2015. Das alles ist lange her, aktuell gehören die Engländer zu den Topklubs der Welt. Sie sollten sich daher in Linz durchsetzen, auch ohne viele Tore. Die Gäste dürften bei einer komfortablen Führung im Hinblick auf die kommenden Aufgaben und Belastungen einen Gang zurückschalten.