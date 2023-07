LASK - Rapid Wien Tipp, Prognose & Quoten | 28.07.2023

Unser LASK - Rapid Wien Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 28.07.2023 lautet: Beide Teams wollen in dieser Saison wieder weiter nach oben klettern. Am 1. Spieltag können wir aber am ehesten dem LASK einen erfolgreichen Start zutrauen.

Die 50. Saison der Österreichischen Bundesliga wird am Freitagabend um 20:30 Uhr eröffnet. Der LASK empfängt in der neuen Raiffeisen Arena den SK Rapid Wien. Die Hütteldorfer konnten in der Vorsaison nur fünf von 16 Gastspielen gewinnen.

Wenig überraschend sind die Gäste auch am 1. Spieltag der Saison 2023/24 anhand der Wettquoten die Außenseiter. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei LASK vs Rapid Wien auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

LASK hat alle 5 Vorbereitungsspiele gewonnen (22:6 Tore), Rapid nur 1 von 5.

Rapid wartet seit Januar 2021 auf einen Sieg in Linz.

Der Wert von 3,5 Toren wurde in den letzten 12 Duellen der beiden Teams in Linz nur 2 Mal überschritten.

LASK vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Die Linzer beendeten die Vorsaison einen Platz (3.) vor den Hütteldorfern (4.) und hatten am Saisonende auch zehn Punkte Vorsprung. Da auch der direkte Vergleich der letzten Jahre eher für die Athletiker spricht, schicken die besten Buchmacher die Hausherren bei der LASK vs Rapid Wien Prognose als Favoriten ins Rennen.

Für einen Heimsieg gibt es durchschnittliche Quoten von 1,98. Mit Siegquoten im Schnitt von 3,48 dürften aber auch die Gäste aus Sicht der Bookies nicht chancenlos sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

LASK vs Rapid Wien Prognose: Geht die Heimserie des LASK gegen Rapid weiter?

Mit dem dritten Platz hatten die Linzer eigentlich eine äußerst solide Saison gespielt. Trotzdem wurde nach der Saison die Trennung von Cheftrainer Didi Kühbauer bekanntgegeben. Danach blieb beim LASK kein Stein auf dem anderen. Als neuer Cheftrainer wurde Thomas Sageder verpflichtet. Zudem wurde viel Qualität in den Kader geholt, der aktuell aber aus über 30 Spielern besteht, die alle irgendwie bei Laune gehalten werden müssen.

Auch in diesem Jahr wollen die Schwarz-Weißen einen internationalen Startplatz erreichen, im Cup überwintern und eine gute Europapokal-Saison spielen. Die Vorbereitung verlief vielversprechend. Alle fünf Testspiele wurden gewonnen. Unter dem neuen Coach stehen die Oberösterreicher wieder für ein schnörkelloses Spiel nach vorne und ein höheres Anlaufen der Gegner. Im Pokal wurde die erste Aufgabe gegen den SC Röthis souverän mit 6:0 erledigt. Die zahlreichen neuen und auch jungen Spieler müssen erst integriert werden.

Im Oktober 2022 wurde Trainer Ferdinand Feldhofer bei Rapid nach dem blamablen Europapokal-Aus gegen Liechtenstein-Vertreter Vaduz entlassen. Danach übernahm Sportchef Zoran Barisic das Amt des neuen Cheftrainers. Unter dem Ex-Profi zogen die Hütteldorfer immerhin in die Meistergruppe ein und beendeten die Saison auf Rang 4. Damit darf man international in diesem Jahr in der Conference-League-Quali ran. Zudem zog man ins Pokalfinale ein, welches aber gegen Sturm Graz verloren ging.

Der Abstand zu den Top 3 war aber groß. Nur Torschützenkönig Guido Burgstaller und Keeper Niklas Hedl konnten höheren Ansprüchen gerecht werden. So herrschte vor dem Start in die neue Saison in Fankreisen schon eine schlechte Stimmung. Viele Anhänger und Experten rechneten mit einem Fehlstart. Im Pokal am vergangenen Wochenende konnten die Grün-Weißen mit einem 7:0 gegen Ostligist Donaufeld allerdings überzeugen. Mit Matthias Seidl und Fally Mayulu trugen sich auch gleich zwei Neuzugänge in die Torschützenliste ein.

LASK - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LASK: 6:0 Röthis (A), 4:2 First Vienna (H), 4:2 Debrecen (H), 2:0 1860 München (A), 5:2 FC Admira

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 7:0 Donaufeld (A), 0:3 Union Berlin (A), 1:2 Sigma Olmütz (H), 1:1 Polissya (H), 2:4 Dunjaska Streda (A)

Letzte Spiele LASK vs Rapid Wien: 1:1 (A), 3:1 (H), 0:1 (A), 2:1 (H), 2:3 (A)

Der LASK ist seit über zweieinhalb Jahren in der Bundesliga daheim gegen den SK Rapid ungeschlagen. Aus den letzten vier Gastspielen bei den Athletikern holten die Wiener nur einen Punkt. Eine längere Serie gab es zuletzt von 1996 bis 1998 (5 Duelle). In der Vorsaison gewann der LASK sogar beide Heimspiele gegen die Hütteldorfer. Seit acht Aufeinandertreffen gab es bei dieser Paarung keinen Auswärtssieg mehr.

Das gelang zuvor lediglich 1997/98. Der SK Rapid traf in der Bundesliga gegen den LASK 14 Spiele in Folge. Setzt sich diese Serie fort, gibt es für die Wette „Beide Teams treffen“ bei Buchmacher Bwin, der nicht nur mit guten Quoten sondern auch mit der Bwin App überzeugen kann, eine Top-Quote von 1,58.

Unser LASK - Rapid Wien Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Schaut man auf die vergangene Saison und den direkten Vergleich der jüngsten Vergangenheit, sind die Linzer zum Auftakt der neuen Saison daheim gegen Rapid die klaren Favoriten. Doch im ersten Ligaspiel kommen immer noch einige Unsicherheitsfaktoren hinzu. Zudem war die Leistung der Hütteldorfer im Pokal sehr ordentlich. So trauen wir den Gästen unter Umständen einen Punkt zu. Allzu viele Tore sollten dabei, wie fast immer wenn beide Teams in Oberösterreich aufeinandertreffen, nicht fallen.