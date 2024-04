LASK - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose, Quoten 12.4.2024

Unser LASK - Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 12.04.2024 lautet: Schon zum dritten Mal treffen die beiden Top-Teams 2024 in Linz aufeinander. Mehr als einen Punkt trauen wir den Hausherren im Wett Tipp heute nicht zu.

In diesem Kalenderjahr standen sich der LASK und RB Salzburg schon zweimal in Linz gegenüber. Anfang Februar setzten sich die Bullen bei den Schwarz-Weißen mit 3:2 im Pokal durch, am 9. März folgte zum Abschluss der regulären Saison ein 1:0 des Serienmeisters in Linz. Am Freitag steht nun in der Meistergruppe das nächste Duell der beiden Teams in Oberösterreich auf dem Programm - ohne Trainer Thomas Sageder.

Wir entscheiden uns dieses Mal mit einer Quote von 1,68 bei Winamax für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei LASK vs Red Bull Salzburg auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Der LASK wartet seit April 2018 auf einen Heimsieg gegen RBS.

Salzburg ist seit 27 Liga-Gastspielen ungeschlagen.

In den letzten 7 Liga-Spielen der Linzer fiel nie mehr als ein Treffer.

LASK vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

RB Salzburg steht mit 32 Punkten auf Platz 1 der Meistergruppe. Die Linzer folgen mit 21 Zählern auf Rang 4. Die besten Buchmacher schicken bei der LASK vs Red Bull Salzburg Prognose wenig überraschend die Gäste als Favoriten auf den Platz.

So gibt es für einen Auswärtssieg gerade mal Quoten von bis zu 1,83. Auf der Gegenseite wartet bei einem Erfolg der Hausherren der bis zu 4,5-fache Wetteinsatz.

LASK vs Red Bull Salzburg Prognose: Findet der Serienmeister wieder in die Spur?

Der LASK war auf Platz 3 in die Meistergruppe gegangen und wollte diesen Rang bis zum Saisonende verteidigen, denn damit dürften die Linzer in der kommenden Saison in der Europa-League-Quali ran. Doch mit nur einem Sieg aus den letzten acht Liga-Spielen (4U, 3N) haben die Oberösterreicher diesen Platz an Rapid verloren. Dieser Negativlauf wurde nun Trainer Thomas Sageder zum Verhängnis. Die Linzer zogen die Reißleine und beförderten Co-Trainer Maximilian Ritscher interimistisch bis Sommer zum Chefcoach.

Aktuell haben die Athletiker zwar nur wegen des Torverhältnisses gegenüber Rapid das Nachsehen im Kampf um Platz 3, doch vor allem das Toreschießen bereitete der Truppe zuletzt große Probleme.

27 Tore nach 25 Spieltagen sind der klare Negativwert in der Meistergruppe. In der Fremde ist der LASK seit vier Spielen ohne eigenes Tor. Immerhin spielten die Linzer in den vergangenen sieben Partien auch viermal zu Null. Am Sonntag setzte es ein 0:1 bei Sturm Graz. Sicherlich wird der verletzte Kapitän Robert Zulj schmerzlich vermisst, doch bisher waren im Vergleich zur Vorsaison, die unter Didi Kühbauer auf Platz 3 beendet wurde, keine Fortschritte unter Sageder zu erkennen, weshalb nun ein Neustart ohne ihn bevorsteht.

Am 31. März hatte Salzburg mit dem 1:0 bei Sturm Graz einen wichtigen Sieg gefeiert. Durch diesen Erfolg konnte RBS den einzigen ernsthaften Verfolger am Weg zum Meistertitel auf fünf Punkte distanzieren. Doch die Freude beim Serienmeister sollte nicht lange anhalten. Nur vier Tage später schieden die Bullen durch eine 3:4-Heimpleite gegen die Grazer im Pokal-Halbfinale aus. Damit musste die Mannschaft von Coach Gerhard Struber nach der ersten Pflichtspiel-Niederlage in diesem Kalenderjahr den Traum vom zehnten Double in 13 Jahren begraben.

Am Sonntag daheim gegen Rapid musste sich RBS mit einem 1:1 zufriedengeben. Die Hausherren waren selbst erst in der 87. Minute in Führung gegangen, kassierten durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit (90.+6) aber den Treffer zum Endstand. Damit hat man nur mehr drei Punkte Vorsprung auf die Grazer. Immerhin konnte Salzburg eine Serie ausbauen: Seit der Liga-Reform 2018 haben die Bullen in der Finalphase keines ihrer 27 Heimspiele verloren. Zudem ist man in der Liga auswärts seit 27 Gastspielen ungeschlagen.

LASK - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LASK: 0:1 Sturm Graz (A), 1:0 Austria Klagenfurt (H), 1:0 1860 München (A), 0:0 Rapid Wien (A), 0:1 RB Salzburg (H)

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 1:1 Rapid Wien (H), 3:4 Sturm Graz (H), 1:0 Sturm Graz (A), 5:1 TSV Hartberg (H), 1:0 LASK (A)

Letzte 5 Spiele LASK vs Red Bull Salzburg: 0:1 (H), 2:3 (H), 1:0 (A), 0:1 (H), 0:0 (A)

Von den jüngsten 18 Duellen gegen Salzburg konnte der LASK nur eines für sich entscheiden (3U, 14N). Im Oktober 2023 gewannen die Linzer mit 1:0 bei den Bullen. Der letzte Heimsieg der Oberösterreicher gegen RBS stammt sogar aus dem April 2018.

Aus den folgenden zwölf Heimspielen gegen den Serienmeister holten die „Athletiker“ gerade mal drei Remis. In den letzten sieben Liga-Spielen des LASK fiel nie mehr als ein Treffer. Setzt sich diese Serie fort, gibt es bei CrazyBuzzer für die Wette „Unter 1,5 Tore“ eine Quote von 3,60. Alle Infos über den CrazyBuzzer Bonus bezüglich Bedingungen, Stärken, Schwächen und Tipps zur Umsetzung findet ihr bei uns.

Unser LASK - Red Bull Salzburg Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Die Linzer wollen die Schwächephase der Bullen nutzen und das Meisterrennen in Österreich durch einen Heimsieg noch spannender machen - mit neuem Trainer. Doch mehr als einen Punkt trauen wir dem LASK nicht zu. Das hat einerseits mit dem direkten Vergleich gegen Salzburg zu tun, andererseits ist die Form der Schwarz-Weißen mit nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen aktuell auch nicht besonders toll. Auf der Gegenseite fühlt sich RBS in dieser Saison auswärts um einiges wohler als daheim. Da die Athletiker eine so schwache Offensive haben, dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.