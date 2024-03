LASK - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose, Quoten |9.3.2024

Unser LASK - Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 09.03.2024 lautet: Die Bullen brauchen einen Punkt, um vor dem Beginn der Meistergruppe Platz 1 zu verteidigen. Das sollte im Wett Tipp heute gegen den LASK auch möglich sein.

Am Wochenende steht in der österreichischen Bundesliga der Abschluss des Grunddurchgangs an. Hier bekommt Salzburg am Samstag sein „kleines Finale“ um Platz 1. RB ist dabei zu Gast beim LASK. Die Bullen brauchen im Fernduell mit Sturm Graz mindestens ein Remis, um sicher als Tabellenerster in die Meistergruppe zu gehen. Die Wettquoten trauen dem Tabellenführer sogar einen Sieg zu.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Betano die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei LASK vs Red Bull Salzburg auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Der LASK ist seit 5 Pflichtspielen ohne Sieg

Die Linzer warten seit 10 Heimspielen auf einen Sieg gegen Salzburg

RBS ist 2023/24 in der Liga auswärts noch ungeschlagen (6S, 4U)



LASK vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

In dieser Saison liefern sich Red Bull Salzburg und Sturm Graz wieder einen Zweikampf um die Meisterschaft. In der Tabelle trennen die beiden Klubs nur zwei Zähler. Die Linzer haben dagegen als Dritter schon zehn Punkte Rückstand auf Rang 2.

Daraus ergibt sich auch die Ausgangslage für die LASK vs Red Bull Salzburg Prognose. Die Gäste sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,86 die Favoriten. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Buchmachern ohne Steuer für einen Dreier der Hausherren Quoten im Schnitt von 4,18.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

LASK vs Red Bull Salzburg Prognose: Geht die Krise der Linzer weiter?

Mit dem 0:0 am vergangenen Spieltag gegen Altach löste der LASK zwar sein Ticket für die Meistergruppe, ohne den rotgesperrten Dreh- und Angelpunkt Robert Zulj zeigten die Linzer bei den Vorarlbergn aber eine stark ausbaufähige Leistung und bissen sich an stark auftretenden Hausherren die Zähne aus. Damit ist die Mannschaft im Jahr 2024 und seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg (3U, 2N). Ohne Kapitän Zulj konnten die Oberösterreicher sogar nur zwei der letzten elf Spiele gewinnen.

Trainer Thomas Sageder war mit der Leistung seiner Mannschaft überhaupt nicht einverstanden. Über 90 Minuten konnten die Schwarz-Weißen keine Leidenschaft auf den Platz bringen. Der Coach kündigte Konsequenzen an und will nun eine härtere Gangart aufziehen. In der Fremde steht Linz gerade mal bei drei Siegen, fünf Remis und drei Pleiten. Daheim kassierte der LASK in zehn Partien immerhin nur eine Niederlage (6S, 3U). In der Meistergruppe soll der 3. Platz ins Ziel gebracht werden.

RB Salzburg steht auch in dieser Saison an der Tabellenspitze. Doch die Bullen agieren in dieser Spielzeit nicht mehr so dominant und unschlagbar wie in den Jahren zuvor. Immer wieder lässt RBS überraschend Punkte liegen. So holte man beispielsweise in zwei Duellen 2023/24 gegen Aufsteiger Blau-Weiß-Linz nur einen Punkt. Trotzdem stellt der Serienmeister die beste Offensive (44) und die beste Abwehr (12). Auch am Wochenende daheim gegen Austria Klagenfurt taten sich die Bullen schwer.

Die Hausherren hatten mit fast 70 Prozent Ballbesitz eindeutig mehr von der Partie. Zudem ließ man kaum Chancen zu, hatte vor dem gegnerischen Tor aber mit der eigenen Chancenverwertung zu kämpfen. Erst Joker Karim Konate erlöste den Meister am Sonntag wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem Treffer zum 1:0-Sieg. In der Champions League war die Mannschaft von Gerhard Struber als Gruppenletzter sogar komplett aus dem internationalen Geschäft ausgeschieden.

LASK - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LASK: 0:0 SCR Altach (A), 0:1 WAC (H), 0:0 TSV Hartberg (A), 2:2 Austria Klagenfurt (H), 2:3 RB Salzburg

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 1:0 Austria Klagenfurt (H), 7:0 Austria Lustenau (H), 1:1 Blau-Weiß Linz (A), 1:1 Sturm Graz (H), 3:2 LASK (H)

Letzte 5 Spiele LASK vs Red Bull Salzburg: 2:3 (H), 1:0 (A), 0:1 (H), 0:0 (A), 0:2 (H)



Am 2. Februar trafen sich beide Vereine schon in Linz. Die Salzburger setzten sich im Pokal-Viertelfinale mit 3:2 durch. Im Oktober gewann der LASK das Liga-Hinspiel mit 1:0 in Salzburg. Das war der erste Sieg der Linzer gegen RBS nach 15 Duellen.

In diesem Zeitraum holten die Athletiker nur drei Remis gegen die Bullen. Daheim warten die Oberösterreicher schon seit zehn Partien auf einen Dreier gegen den Serienmeister, dabei glückten den Hausherren lediglich drei Unentschieden.

Treffen auch dieses Mal beide Teams ins Schwarze, gibt es dafür bei Crazybuzzer eine Quote von 1,85. Vor einer ersten Wette bei diesem Anbieter solltet ihr euch den Crazybuzzer Wettbonus nicht entgehen lassen. Hier bekommt ihr einen 100-Prozent-Bonus bis zu 100 Euro plus eine 5-Euro-Freebet.

Unser LASK - Red Bull Salzburg Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Daheim tun sich die Linzer schon seit einer gefühlten Ewigkeit gegen die Salzburger schwer. Auch dieses Mal ist keine wirkliche Besserung in Sicht. Nach der aktuellen Negativserie wirkt die Mannschaft verunsichert. Auch der Coach gerät immer mehr unter Druck. So können wir den Hausherren am Samstag nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Dieses Remis nehmen wir vor allem in unseren Tipp mit auf, weil RBS auch selten souverän spielt und im Endeffekt für die Verteidigung von Platz 1 nur einen Zähler braucht.