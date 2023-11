LASK - Royale Union SG Tipp, Prognose, Quoten | 9.11.2023

Unser LASK - Royale Union SG Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 09.11.2023 lautet: In Österreich findet am Donnerstag eine wichtige Europa-League-Partie statt. Der LASK benötigt dringend den ersten Dreier, um die Hoffnungen auf ein Weiterkommen zu wahren. In unserem Wett Tipp heute bezweifeln wir jedoch einen Heimsieg.

Der deutsche Trainer Alexander Blessin kann mit der bisherigen Saison zufrieden sein. Als Tabellenführer der belgischen Jupiler Pro League reist Royale Union Saint-Gilloise mit Selbstvertrauen nach Österreich. Dort könnte mit dem zweiten Sieg gegen den LASK die Basis für den Einzug in die K.o.-Phase gelegt werden. Für die Linzer ist es eine Art Entscheidungsspiel. Als Tabellenletzter warten die Hausherren noch auf den ersten Punkt.

Gleichzeitig liegt der zweite Platz nur vier Zähler entfernt. Unser Wett Tipp heute: „Sieg Royale Union SG“ mit einer Quote von 2,05 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei LASK vs Royale Union SG auf „Sieg Royale Union SG“:

Saint-Gilloise verlor nur eines der letzten 7 europäischen Auswärtsspiele (4 Siege, 2 Unentschieden).

LASK verlor die 3 bisherigen Spiele der Gruppenphase.

Die Belgier haben erst 34 Schüsse gegen sich zugelassen (12.), der Linzer AK hingegen 41 (24.).

LASK vs Royale Union SG Quoten Analyse:

Am 3. Spieltag feierte Royale Union den ersten Dreier in der Europa-League-Gruppenphase. Trotz eines Auswärtsspiels werden die belgischen Gäste mit Quoten bis 2,10 als leichter Favorit gehandelt. Wir teilen diese Einschätzung und verwenden für unsere Wette einen Sportwetten Anbieter Bonus .

Der LASK hat sich nach zwei sieglosen Pflichtspielen in Folge gefangen und zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert. Reiht sich ein dritter Erfolg in diese Bilanz ein, könnt ihr von Siegquoten zwischen 3,20 und 3,40 ausgehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

LASK vs Royale Union SG Prognose: Der LASK bleibt sieglos

Das Ergebnis der letzten Begegnung zwischen den Lasklern und Saint-Gilloise wirkt im ersten Moment wie eine knappe Angelegenheit (2:1-Sieg Royale Union SG). Die erwartbaren Tore führen zu einem anderen Eindruck: Der belgische Tabellenführer hat den Vergleich am dritten Spieltag mit 3,03:0,97 xG klar dominiert.

Für uns ist das keine Überraschung, denn die Blessin-Schützlinge sind in Bestform. Im Anschluss an die 0:2-Niederlage gegen den FC Liverpool hat die Mannschaft aus Saint-Gilloise sechs Siege in Serie gefeiert.

Zudem ist der Tabellenzweite der Gruppe E auswärts eine erprobte Truppe. Nur eines der vergangenen sieben Auswärtsspiele auf europäischer Ebene endete mit einer Niederlage der Belgier (4 Siege, 2 Unentschieden).

Somit rückt für uns ein erneuter Sieg der Gäste in den Fokus unserer Wette. Offensiv hat die Blessin-Elf die nötige Qualität, um den zweiten Dreier der Gruppenphase einzufahren. Mit 5,4 erwartbaren Toren belegt Saint-Gilloise den sechsten Platz im gesamten Wettbewerb.

LASK - Royale Union SG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LASK: 3:1 Sturm Graz (H), 6:5 n.E. KSV 1919 (A), 3:3 Rapid Wien (A), 1:2 Royale Union SG (A), 1:0 RB Salzburg (A).

Letzte 5 Spiele Royale Union SG: 2:1 Brügge (H), 2:1 Meux (H), 3:1 Westerlo (A), 2:1 LASK (H), 4:1 Eupen (H).

Letzte Spiele LASK vs. Royale Union SG: 1:2 (A).

Noch ist der LASK punktlos. Eine Verbesserung ist unserer Meinung nach jedoch nicht in Sicht. Das Angriffsspiel der Österreicher ist zu zaghaft. Mit 2,9 erwartbaren Treffern liegen die Gastgeber im unteren Drittel der Europa League (26.). Deutlich gravierender sind die Mängel in der Hintermannschaft. Nur AEK Athen (7,5 xGA) hat mehr erwartbare Gegentore auf dem Zettel als die Linzer (6,6 xGA). Diese Statistik passt hervorragend zu den 41 zugelassenen Schüssen.

Das erste Heimspiel der Europa League fand gegen Liverpool statt (1:3). Damals ließen die Spieler von Trainer Thomas Sageder drei Gegentore im eigenen Stadion zu. Wir trauen Union Saint-Gilloise ebenfalls einen starken offensiven Auftritt zu. Nach einer Bet3000 Verifizierung vergibt der Buchmacher für eine Wette auf „Royale Union SG erzielt Über 1,5 Tore“ eine ansprechende Quote von 1,85.

Unser LASK - Royale Union SG Tipp: Sieg Royale Union SG

Die Gäste reisen mit einer herausragenden Form und einer guten Auswärtsbilanz in den letzten europäischen Gastauftritten nach Österreich. Bereits das erste Duell hätte deutlicher ausfallen können, sodass wir im zweiten Aufeinandertreffen keine Scheu vor einer Wette auf einen erneuten Sieg von Saint-Gilloise haben.